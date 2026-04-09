Atatürk ve cumhuriyet karşıtı sayısız karara imza atan Yusuf Tekin’in son çıkışı, Eğitim İş’in “Ata’ya Mektup” yarışmasını yasaklamak. AKP’li İsmet Yılmaz, Ziya Selçuk ve Mahmut Özer’in bakan olduğu 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve Tekin’in atandığı 2023, 2024, 2025’te serbestti. MEB’in, 8 yıl uygun bulduğu yarışmayı 2026’da yani 9. yılda uygun bulmamasının izahı yok. Ata’ya mektup niye yazılıyor? Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında; Anadolu insanı yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, tarikatlar, cemaatler ve düşman işgalindeydi. Kuru bir parça ekmek, çaya atacağı bir kelle şeker, bir tas buğday çorbasına muhtaçtı. O karanlık günlerden milletiyle el ele galip çıktı. Türk gençlerinin, 107 yıl sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ata’sına bir mektup yazıp, Anıtkabir’e çıkmaktan korkacağını sananlar gaflet uykusunda...

İCAZET ALMAYIZ

“Ata’ya Mektup” yarışmasını yıllar yılı onaylayıp, bu yıl ‘uygun değil’ diye gerekçesiz getirilen yasak, toplumu çok gerdi. MEB, bir gerekçe de sunabilse hükümsüzdür. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay kızgın ve kararlı bir sesle, “MEB daha önce ‘evet’ dediği Ata’ya mektup yazılmasına şimdi ‘hayır’ diyor. Atatürk’e mektup yazılmasına izin vermeyen MEB, tarikat ve cemaatlerle kol kola okullarda yarışma düzenliyor. Protokol süresi dolan tarikat ve cemaatler artık yeni bir protokol yapma gereği bile duymadan, MEB eski protokollerini otomatik yeniliyor. Söz konusu; Atatürk ve cumhuriyetse hiç kimseden icazet almayız. MEB karşı çıksa da yarışmayı yapacağız. Cumhuriyet öğretmenleri, Yusuf Tekin’e bir kez daha dersini verecek” diye meydan okudu. Öğrencilerin, Atatürk’e mektup yazmasında mevzuatta hiçbir engel yok, yazarlar!

YÜKSEK ÖNGÖRÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl ilk kez ‘etkinlik’ adı altında 1 aya yayan MEB, “Atatürk’e Mektup” yazılmasını bizzat onayladı. O vakit MEB, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerin Atatürk’e yazacağı mektupları niye uygunsuz buldu? İlkokul ve ortaokullardaki mini mini birlere, “Atam, seni çok seviyorum” diye 3-5 satır mektup yazdırma oyunu, okullarda şu anda halen sürüyor. Yusuf Tekin belli ki, Atatürk ve cumhuriyet karşıtı alınan kararlara karşı 15-18 yaş arası liseli gençlerin mektuplarda vereceği ağır tepkiden epey korkmuş! Gençlerin, Atatürk’e yazdığı mektuplardan önce, Atatürk’ün gençlere hitaben ilk kez Meclis kürsüsünden seslendirdiği tarihi mektubu okumalıyız. Nutuk’ta Atatürk, dünyada bir liderin yazabileceği eşsiz bir mektup yazdı: Gençliğe Hitabe!

PAŞA TUTUKLANIRDI

Gazi Paşa, “Ey Türk gençliği” diye başlayıp Türk gençliğini bir asır önce uyardı. “Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten (şartlardan) daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleket dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin (işgalci), siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır” dedi. İlahi siz, “Gazi Paşa, bu cümleleri bugün kursa tutuklanır” mı dediniz? Unutmayın ki; Atatürk, Bandırma Vapuru’na bindiğinde hakkında idam fermanı vardı.

EŞSİZ DEVRİMCİ

“Atatürk’e Mektup” yarışmasında daha 10 ay önce, Mayıs 2025’te derece yapan öğrenciler Atalarına neler yazmış:

Elif Erdoğan (İstanbul): “Atatürk, tek bir kalıpta birleşmiş, özellikleri sınırlı bir lider değil. Ona bir bakar, bin görürsünüz. Geçmiş, şimdi ve gelecekteki Mustafa Kemalleriz”

Selcan Ercan (Manisa): “Atam, senin kemiklerini sızlatan hiçbir şey yapmalarına asla izin vermeyeceğiz”

Gökçe Yılmaz (Uşak), “Atatürk’ün fikirlerinin izinde aydınlığa kavuşacağız” diyen ödüllü yüzlerce mektup!

Rize-Pazar ilçe birincisi, Pazar İHL öğrencisi Hatice Köse mektubunda son noktayı koydu: “Atatürk, ölümsüz ve Türk gençliği O’nun ilkelerinde ilerleyip, fikirlerini benimsemeli. Atatürk’e, aklın ve özgürlüğün ışığında anlamaya çalıştıkça ancak layık olabiliriz. Atatürk, ulusumuzun kaderini değiştiren eşsiz bir devrimcidir.”

Türk gençliğinde; Atatürk’ün fikirlerinin, ölümünden 88 yıl sonra bu kadar güçlü karşılık bulmasından o kadar da korkmayın (!)