Diyarbakır Barosu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile gazeteci-yazar Nedim Şener’in 7 Kasım 2024’te Şeyh Said hakkındaki sözleri nedeniyle “Kişinin hatırasına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, X sosyal medya hesabından, Baro’nun açıklamasını alıntıladı, “Şeyh Said vatan hainidir. Onu ve bozguncu çetelerini sadece Türk ordusu değil bölgedeki bütün vatansever aşiretler birlikte bozguna uğratmışlardır” paylaşımında bulundu. Şeyh Said’i yargılanmak üzere Diyarbakır’a getiren birliğin komutanı ise Özdağ’ın dedesi Yüzbaşı Mikail Bey’dir. Özdağ, paylaşımında, “Bölgede Şeyh Said’in yaptığı katliamı gördükçe askerin öfkesi artmış. Devlete isyan eden, Türk milletine ihanet eden asılır. Vatan hainini savunanlar da vatan hainidir. Nasıl Şeyh Said’in canı cehenneme gitti ise bütün vatan hainlerine aynı şeyi söylüyoruz: Canınız cehenneme. Yaşasın Şeyh Said ve benzerlerine, aralarında yaşam hakkı vermeyen, onlar ile mücadele eden vatansever kardeşlerimiz” dedi. ÖZDAĞ HAKKINDA MAHKUMİYET Bu paylaşım üzerine, Şeyh Said’in torunu Sekine Fırat ve oğlu Av. Abdürrahim Fırat, 11 Kasım 2024’te Prof. Dr. Ümit Özdağ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Kişinin hatırasına hakaret” iddiasıyla şikayetçi oldu. Şeyh Said’in torunu Bedri Fırat’ın da şikayetçi olması üzerine dosya Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. İddianamede, Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın şikayet konusu suçtan cezalandırılması istendi. Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Özdağ’ın, “Şeyh Said’in hatırasına hakaret” suçunu islediğinin sabit olduğuna karar verdi. Kararda, suçun isleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, güttüğü amaç ve saik göz önüne alınarak cezasının belirlenmesinde alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir nedenlerle önce 105 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti, sonra cezayı 65 güne adli para cezasına indirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın şahsi, sosyal ve ekonomik halleri göz önünde bulundurularak her gün için 100.00-TL üzerinden toplam 6 bin 500 lira adli para cezası ödemesine karar verildi. Paranın taksitle alınması, ödeme yapılmaması halinde adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesi de kararda belirtildi. “HATIRASI ARAŞTIRILSIN” Ümit Özdağ’ın avukatı, “Basit yargılama” usulüne itiraz etti, yargılamanın genel hükümlere göre yapılmasını istedi. Avukat şu iddiada bulundu: “Doktrin görüşü ve yüksek yargı içtihatlarına rağmen iddianameyi düzenleyen savcılık makamı; Şeyh Said’i yasalara uyan, vatanına, milletine bağlı, sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi değerlendirmiş, içinde yaşadığımız Türk Toplumu’ndaki değerini, karşılığını dikkate almamış, Şeyh Said’in Cumhuriyet tarihinde önem arz eden kamusal düzeni ve ülke bütünlüğünü bozucu isyan ve bölücü eylemlerini araştırma gereği duymadan salt Ümit Özdağ’ın yaptığı açıklamayı esas alarak iki cümleden cezalandırılmasını talep etmiştir. Şikayetçi tarafça Şeyh Said’in saygıyı hak ettiği ifade edilen “Hatırası”nın araştırılması ve tespiti kamusal tartışma bakımından önem arz etmektedir.” “BAKALIM, NELERE MAL OLMUŞ” Dava ile doğrudan bağlantısı olduğu gerekçesiyle Şeyh Said isyanının sebebinin, dış bağlantılarının, sosyal, ekonomik, siyasi, askeri sonuçlarının özet şekilde ortaya konulması amacıyla, mahkeme tarafından ‘Milli Savunma Bakanlığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ‘Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı’na müzekkereler yazılarak anılan konularla ilgili uzman görüşü alınması ve tespit yapılması istendi. 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da Erzurum’un Hınıs ilçesi adliyesinde yapılacak duruşmaya Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara’ya 946 kilometre olan ilçeye gitti. Özdağ’ın avukatı, dava ile ilgili olarak, “Bu dava, basit bir hakaret kovuşturmasını içermemektedir. Şeyh Said isyanının ve sözde ‘hatırasının’ yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’ne nelere mal olduğunun tespiti, sebep ve sonuçlarının araştırılması, Türk Milleti’ndeki karşılığı, devamında soy bağı bulunan kişilerin de tutumu bakımından tarihi, dini, siyasi ve hukuki yönleri olan, Cumhuriyet tarihine kaydedilecek nitelikte önemli bir davadır” dedi. ÜMİT ÖZDAĞ NE DİYOR? Yarın yapılacak duruşmayla ilgili olarak Genel Başkan Ümit Özdağ, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine şunları söyledi: “Hakâret olarak ifade edilen hususlar, Şeyh Said’le ilgili verilen mahkeme kararında yazılanlardan daha hafif. Duruşmaya katılıp Şeyh Said’le ilgili mahkeme kararını okuyacağım. Yani Şeyh Said’le ilgili hüküm verirken mahkeme çok daha ağır şeyler söylemiş. Davacı, ‘Şeyh Said’in manevi şahsiyetine, hatırasına hakaret” diyor. Şeyh Said’in nasıl bir hatırası var ki hakaret olsun? Teröristbaşı Abdullah Öcalan öldükten sonra Öcalan’a küfredenler hatırasına hakaretten yargılanacak mı kardeşim? Olacak şey mi? Hakime bunları soracağım. Hınıs’ta açılan davada, yokluğumda mahkeme beni 6 bin 500 lira para cezasına çarptırmış. Benim savunmam alınmadı. Savunmam alınmadan bu cezanın verilemeyeceğini söyleyeceğim. Yeniden yargılanacağım.” Özdağ’a, “Şeyh Said’in bölgede önemli etkinliği vardı. Hınıs’a gitmekte çekinceniz var mı?” diye sordum. Yanıtı şöyle oldu: “Niçin çekineyim? Türkiye’nin her yeri bizim vatanımız, toprağımız, canımız.” Yine de ilgili makamların gerekli önlemleri almasında yarar var.