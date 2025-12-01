Jota Silva düne kadar ilk 11’de maça başlayamamıştı. Sonradan oyuna giriyor, elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Karagümrük karşısında ilk 11’de şans buldu. Jota en azından mücadele eden, savunmasına yardımı düşünen ve ikili mücadeleler içinde yer almayı seven bir oyuncu. Yaptığı gol vuruşunda top kaleciler için çıkmayacak yere gitmişti.

Beşiktaş, ilk devre iki net pozisyonu da değerlendiremedi. Cerny pas dağıtımında fena gözükmedi ama gol yollarında, yani daha iyi olması gereken bölgelerde etkili değil. Jurasek maça isabetsiz paslarla başladı, sonra biraz toparladı. Beşiktaş’ın takım olarak istekli olduğu bir görüntü vardı ilk devre. Karagümrük kaleyi bulan şut bile atamamıştı.

“Penaltıyı at maçı bitir” derler ya, bu fırsat eline geçmişti Beşiktaş’ın. Cengiz çok kötü kullandığı penaltıda topu kaleci Grbic’e ikram etti. Kaçan penaltının strese dönen hikayesini yaşar mıydı acaba Beşiktaş? Geçtiğimiz haftalarda Kasımpaşa maçı gibi çok zorlu benzer karşılaşmalar hemen akıllara gelmişti. Öyle olmadı bu kez. Cengiz asisti yaparken, Toure’nin gol vuruşu mükemmeldi.

Beşiktaş, dün akşam büyük bir farkla bitireceği maçta çok gol kaçırdı. Oyun mükemmel değildi ama en azından Karagümrük karşısında oyun disiplininden kopmayan bir takım izledik.