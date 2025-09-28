Terazi burcunda seyreden Merkür ve Yengeç burcunda seyreden Jüpiter arasındaki dik açının kesinleşeceği ve Kiron ile T-kare oluşturacağı bir haftaya giriyoruz. Dolayısıyla adaletle, hukukla ilgili konularda stresler, uzlaşmazlıklar olasıdır. Bu açı kalıbı aynı zamanda finansal konularla, eğitimle, yayıncılıkla, yabancılarla, dinle ve inançlarla ilgili konularda da streslere ve yaralayıcı sert durumlara işaret ediyor olabilir. Aşağıda 1 Ekim-3 Ekim tarihleri arasında çok etkin olacak bu açı kalıbının haritasını görmektesiniz.

ÖNEMLİ KONUŞMA VE YAZIŞMALAR

Bahsettiğimiz stresli açı kalıbının etkili olacağı hafta genelinde, özellikle de 1-3 Ekim tarihleri arasında yapacağımız konuşma ve yazışmalar açısından pek de uygun bir zamanda olmayacağız. Eğer mecbur isek, o zaman dikkatli konuşmamızda, mümkünse büyük sözlere ve taahhütlere girişmememizde fayda var. 4 Ekim ve sonrasını beklemek her koşulda daha isabetli olur.

İLİŞKİLERDE KAYIP VERMEMEK İÇİN

İlişkiler gezegeni Venüs, 4 Ekim Cumartesi günü Güney Ay Düğümü ile tam kavuşumda olacak. Böylesi dönemlerde ilişkilerde kayıp verme riski vardır. Bu kavuşum Başak burcunda gerçekleşeceğinden, eleştirilerimizin dozunu iyi ayarlamamız, acımasızca eleştirilerden uzak durmamız gerekiyor.

İLİŞKİLERDE KARMİK UNSURLAR

Önümüzdeki hafta etkili olacak Venüs-Güney Ay Düğümü kavuşumu, ilişkilerde geçmişten gelen, karmik unsurların da devrede olacağını gösteriyor. Geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili konuların faturası, yani bedeli karşımıza çıkabilir. Ay ve Venüs’ün Ay Düğümleriyle karşılıklı olarak hizalanacağı 5 Ekim Pazar günü duygusal anlamda streslere açık olabiliriz. Farkında olalım! 1 Ekim Çarşamba günü de Venüs’ün 7 Eylül’de gerçekleşen ay tutulması derecesini tetikleyeceğini, yine bazı streslere işaret edebileceğini unutmayalım.

KİŞİSEL BAKIM VE ESTETİK

Venüs-Güney Ay Düğümü kavuşumunun etkili olduğu 4-5 Ekim tarihleri, kişisel bakım, estetikle ilgili konular, dekorasyon işleri, giyim alışverişleri açısından da girişim yapmanın çok uygun olmadığı tarihler.

PARA KONUARINDA DİKKAT!

Venüs-Güney Ay Düğümü kavuşumu parasal konularda da kayıplarla alakalıdır. Bu bağlamda önümüzdeki haftanın özellikle ikinci yarısında dikkatli olmak gerekir. Merkür-Jüpiter-Kiron arasında oluşan stresli T-kare açı kalıbı da yine alışverişlerde, ticari konularda zorlu gelişmelere işaret ediyor. 1 Ekim Çarşamba günü de Venüs’ün 7 Eylül’de gerçekleşen ay tutulması derecesini tetikleyeceğini, finansal konularda da bazı streslere, çalkantılara işaret edebileceğini de hatırlatmakta fayda görüyorum.

3I/ATLAS GELİYOR!

Dünyanın bilinen üçüncü yıldızlararası nesnesi olan 3I/Atlas ilk kez 1 Temmuz 2025 tarihinde görüldü. 7 Eylül’deki tam ay tutulmasından önce rengi kırmızımsı gözükürken, bu tarihten sonra aniden zümrüt yeşili renge büründü. Bu durum, sosyal medyada pek çok yoruma sebep oldu. Hayli büyük bir hacme sahip, şaşırtıcı bir hızla hareket eden ve 3 Ekim 2025 tarihinde Mars’ın 29 milyon kilometre uzağından geçiş yapacak olan (nadir bir yakınlaşma) 3I Atlas’ın Güneş’e en yakın geçişi (Perihelion) 29 Ekim 2025 tarihinde olacak. Geçiş Dünya’dan çıplak gözle izlenmeyecek ve bizler için direkt bir tehlike oluşturmuyor.

RADİKAL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Eski astrologlar bu türde gök cisimlerinin (örneğin kuyruklu yıldızların) Güneş’e en yakın oldukları zamanları (ilaveten Mars’a da) etkilerinin hayata geçeceği radikal değişim zamanları olarak görürlerdi. Örneğin 66 yılında (24 Ocak OS, 01 UT) Halley kuyruklu yıldızı perihelyonu (28 41 Yay) Roma’lıların Yahudi ayaklanmasına karşı kampanya başlattıkları zamana denk gelmişti. Perihelion, yani Güneş’e en yakın geçiş, izlenmesi gereken hassas noktadır. Bu tarih civarında ticaret ve siyasi düzenlemelerde değişiklikler olur, yeni kalıplar oluşur.

DAHA FAZLA SAVAŞ GÖSTERGESİ

Perihelion’un Mars veya Güneş tarafından transit edildiği zamanlarda etkiler ciddi bir şekilde görülmeye başlar, kararname uygulanır ve düzenlemeler kökten değişir. Kadim alimlere göre Mars ile hizalanması daha fazla savaş ve kan akmasının, ölümlerin, ateşle yanmanın göstergesi. Güneş’e en yakın geçişi ise kadim astrologların en dikkate aldığı zamandır. Bu tarih civarında ticari ve siyasi yeni düzenlemeler oluşur.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine baktığımızda, 1-3 Ekim tarihleri arası hayli tetikleyici gözüküyor. Merkür-Mars-Uranüs hizalanmasının çok etkili olduğu bu tarih aralığında etkili güneş aktivitesi ve jeomanyetik fırtına görebiliriz. Bağlı olarak sert ve şiddetli olaylar, çatışmalar, askeri ve polisiye olaylar, iletişim kesintileri ya da elektrik, elektronikle ilgili sorunlar, sismik aktivitede artış, etkili deprem riski fazladır. Deprem tahmini grafiğimiz de benzeri tarihleri göstermektedir. Uçaklarla ilgili riskler de fazladır. Özellikle Mars-Uranüs sert açılarında kaza ihtimali artmaktadır.

DEPREM TAHMİN GRAFİĞİ

Grafikte görüldüğü üzere, Ekim ayının ilk günlerinde grafikte orta dereceli bir pik oluşuyor. 16-22 Ekim arasındaki tarihlerde risk yükseliyor. 27-28 Ekim civarında da yine orta seviyede bir yükseliş gözüküyor. Bunlar dünya geneli için geçerlidir. Ama yine de temkinli olmakta yarar vardır.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

29 Eylül Pazartesi gününün ilk yarısında engelleyici, geciktiren, yanıltan etkiler devrede olacak. Önemli iş ve girişimleri sabah öğle arasındaki zaman dilimine ve hemen öğle sonrasına getirmesek daha iyi olur. Akşam saatleri civarında harekete geçebiliriz. Bedensel olarak da hareketlenmek, spor ve yürüyüş yapmak isabetli olur.

30 Eylül Salı sabahı erken saatlerde uzlaşma yakalamak zor olacak. Önemli iş ve girişimlerimiz, ilişkilerimiz, kişisel bakım ve alışverişler açısından öğle saatleri ve sonrasını tercih edebiliriz.

1 Ekim Çarşamba sabah-öğle arasındaki zaman diliminde iletişime, seyahatlere, yollarda trafiğe dikkat! Akşam saatlerini olgun ve aklı başında kişilerle bir araya gelmek için kullanabiliriz. Akşam saatleri manevi açıdan, gece saatleri yaratıcı fikirler açısından verimli, ama iletişim sıkıntıları yaşanabilir.

2 Ekim Perşembe gününün ilk yarısında sert ve şiddetli olaylara, kavgalara, uzlaşmazlıklara, askeri ve polisiye olaylara şahit olabiliriz. Sakarlıklara ve kazalara da açık olabiliriz, farkında olalım. Günün ikinci yarısı önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak açısından verimli. Kullanabiliriz.

3 Ekim Cuma günü genelinde yaralayıcı sözler ve hareketler devrede olabilir. Başkaları etmese de biz sözlerimize dikkat edelim. Akşam saatleri zorlukları aşma ve uzlaşma yaratma açısından daha olumlu gözüküyor.

4 Ekim Cumartesi sabah saatleri sert ve sarsıcı etkileri barındırıyor. Gün genelinde ilişkilerde kayıp vermemek için de dikkatli olmamız gerekiyor. Parasal alışverişlerde, kişisel bakımla ilgili konularda da dikkatli olmamızda fayda var. Akşam saatlerinde kendimizi daha enerjik ve aktif hissedebilir, hareket yaratabiliriz.

5 Ekim Pazar öğle saatleri ve sonrası, ilişkiler açısından sıkıntılı gözüküyor, farkında olalım. Dostluklarımız, arkadaşlıklarımız çok önemli, kaybetmek istemeyiz. Sözlerimize dikkat edelim. Akşam saatlerinde ise güzel bir enerji akışı var. Pek çok iş ve girişim için kullanabiliriz. Sosyalleşmek açısından da uygun bir zaman diliminde olacağız.