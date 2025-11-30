Yılın son süper dolunayına hazır mısınız? Bu kez entelektüel ve bilgi yüklü bir dolunaya doğru ilerliyoruz. Pek çok yeni şey öğrenebiliriz. Bunlardan bazıları bilmediğimiz ve farkında olmadığımız ya da bizden gizlenen şeylerle ilgili olabilir. Zihinsel aktiviteyi tetikleyecek olan bu dolunay, zihnimizde dolanacak fikirler ve düşünceler dolayısıyla uykusuz geçecek birkaç gecenin habercisi de olabilir. Dolunay 5 Aralık 2026’da saat 02.13’te gerçekleşiyor. Bu konu hakkında detaylı bilgi verdiğim videoyu izlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=NOklpAIBO9A Aşağıda dolunay haritasını görmektesiniz.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞIYOR

Yükselende yer alan Terazi burcu diplomasiyle alakalıdır. Dolayısıyla ülkemizin de bulunduğu bölgede diplomatik ilişkiler vurgu kazanacak demektir.

Haritanın 10.evinde Yengeç burcunda yer alan Jüpiter, Merkür ve Satürn-Neptün ile oluşturdukları su elementindeki açı kalıbı, yönetici figürlerinin ulusal meselelerde fikir birliğini sağlama çabalarını gösteriyor.

BARIŞ SAĞLAMA ÇABASI

Yükselen yöneticisi Venüs’ün Yay burcunda ve 3.evdeki yerleşimi, aynı zamanda Mars’ın da burada bulunması, komşu devletler arasında barış sağlama çabalarını gösteriyor. Tabii Mars’ın da burada olması işi zorlaştırıyor.

UZAK KOMŞULARDA TÜRBÜLANS

İkizler burcundaki Ay haritanın 4.evine iz düşüyor. Bu yerleşimiyle uzak komşularla ilgili bazı türbülanslara işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletler ve Başkan Trump’ın aldığı dönemsel transitlere bakarsak, hayli agresif ve savaş atmosferi yaratabilecek bir döneme doğru ilerlemekteler. ABD astroloji haritası ve Trump’ın haritası Mars tetiklemesi alıyor. Hayati ve sert kararlar alması muhtemel olan Trump’ın hayli eleştiri alması ve üzerine gidilmesi de muhtemel gözüküyor.

SEYAHATLERDE DİKKAT!

İkizler burcundaki bu süper dolunayın ardından, 20 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek yeniaya ilerleyeceğiz. 21 Eylül’deki güneş tutulmasını tetikleyecek olan bu yeniay, seyahatlerle ilgili konularda bazı sıkıntılara işaret ediyor olabilir. Merkür-Uranüs karşıtlığını da hesaba katarsak, olumsuz hava koşulları veya uçuşlarla ilgili aksaklıklarla karşılaşma olasılığı artıyor. Vize işlemleri ve pasaportlarla ilgili sorunlarla karşılaşmamak açısından tedarikli olmalı.

MEDYA VE YAYINCILIK ALANI

Gerek medya ve gerek sosyal medya için önemli bir dolunaya doğru ilerliyoruz. Yer değişiklikleri, transferler, işten çıkarmalar ve işe almalar yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Haber yapanlar, yayıncılar üzerinde baskı yaratan durumlara karşı duruş da seslerin yükselmesi ve protestolar da dolunay derecesinin Türkiye astroloji haritasındaki Uranüs’ü tetiklemesi dolayısıyla önümüzdeki günlerde artabilir.

SİNİRLER GERİLEBİLİR!

Gerek bu dolunayın sinirleri temsil eden İkizler burcunda olması gerekse dolunayın yöneticisi Merkür’ün Uranüs ile karşıt açıya ilerliyor olması, önümüzdeki günlerde sinirlerin gerilebileceğini gösteriyor. Eğer güneş aktivitesi de artar ve jeomanyetik fırtınalara sebep olursa, bolca topraklama yapmamız isabetli olacak.

HAYVANLAR VE VİCDAN MUHASEBESİ

Su elementi burçlarda yer alan Büyük Üçgen açı kalıbının 6.evindeki ayağına denk düşen Balık burcundaki Satürn-Neptün ikilisi, sokak hayvanlarına yönelik uygulamaların tekrar gözden geçirilmesi gerekeceğini, şimdiye kadar yayınlanan bazı bilgilerden geri adım atılması olasılığını gösteriyor.

Empati ve vicdan muhasebesi isteyen, halkın duygusal anlamda zorlandığı konularda daha empatik ve dikkatli kararlar almamız gereken bir dönemdeyiz. Umarım karar vericiler bunun farkındadırlar!

DOLUNAYIN COĞRAFİ HATLARI

Dolunayın coğrafi gezegen iz düşümlerine baktığımızda, Orta Avrupa ve Afrika’nın dikkat çektiğini görüyoruz. Avrupa’da ipler gerilebilir. Örneğin Almanya astroloji haritasının Mars derecesinin tetiklendiği ve güvenlik riskleri açısından dikkat edilmesi gereken günlerdeyiz.

Uranüs Tepe Noktası hattının iz düştüğü İngiltere’de yöneticileri ilgilendiren konularda beklenmedik gelişmeler olasıdır. Jüpiter/Tepe Noktası iz düşümünün denk düştüğü Rusya bölgesi, bu sıralar avantajlı gelişmeler yakalayabileceklerini gösteriyor. Neptün/Satürn hattının geçtiği Venezuela ile ilgili her an bir şeyler patlak verebilir. Zira ABD astroloji haritanı agresif ve saldırgan etkiler alıyor. Plüton/Tepe Noktası hattının iz düştüğü Los Angeles, California bölgesinde sismik aktivite artışı olasıdır.

BULUNDUĞUMUZ BÖLGE

Bulunduğumuz bölgeye daha yakından baktığımızda, Satürn/Neptün ve Ufuk Düzlemi hattının iz düştüğü Ege bölgesinde ve Marmara civarında tekrar sismik aktivite artışı görebiliriz. Mars’ın Meridyen ile çakıştığı Balkanlar civarında da askeri ve polisiye olaylar açısından hareketlilik artabilir.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Türkiye astroloji haritası bu dolunayı 12.evden alıyor. 12.ev hapishaneler ve hapistekilerle, hastaneler ve hastanelerde yer alan kişilerle alakalıdır. Aynı zamanda gizli ve özel konuşmaları temsil eder.

GİZLİDE OLAN ORTAYA ÇIKIYOR!

İkizler dolunayının haritamızın 12.evini işaret etmesi perde arkası işlerin, gizlerin, sırların ortaya çıkacağı, ifşa edileceği bir zaman dilimine de işaret ediyor olabilir. Haritamızın 9.evindeki Uranüs ile dik açısı da bazı türbülansları, sarsıntıları beraberinde getirebileceğini düşündürüyor.

Ay Düğümleri haritamızdakilerle tam ters burçlarda olduğundan, daha evvelce ilerlediğimiz yönün tam tersine doğru ilerlemekte olduğumuzu gösteriyor.

İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

İlişkiler gezegeni Venüs’ün Plüton ile uyumlu açısının etkili olacağı önümüzdeki haftanın ilk yarısı ilişkiler açısından destekleyici gözüküyor. Mevcut ilişkilerimizi daha güçlü bir aşamaya taşıyabilir ya da güçlü yeni ilişkiler tahsis edebiliriz.

OTORİTE FİGÜRLERİYLE İLİŞKİLER

5 Aralık’ta gerçekleşecek dolunay esnasında Güneş’in Ay Düğümleriyle oluşturacağı kare açılar, otorite figürleriyle ilgili konularda türbülanslara işaret ediyor. Tabii bu aynı zamanda kadersel bir yön değişikliğine de dikkat çeken bir görünüm.

ŞİFA İÇİN GİRİŞİMLER

Mars-Kiron üçgeninin etkili olacağı önümüzdeki hafta, şifa çalışmaları yapmak, sağlıkla ilgili girişimlerde bulunmak açısından verimli gözüküyor. Sağlığımız için spor, yürüyüş, yoga gibi çalışmalara da başlayabiliriz.

6-7 ARALIK TARİHLERİNİ KULLANIN!

İletişim gezegeni Merkür’ün Jüpiter ve Satürn ile uyumlu açılarının etkili olacağı 6 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Pazar günleri iletişime geçmek için gayet uygun gözüküyor. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebilir, toplantılar ve konuşmalar yapabiliriz. Tecrübe alışverişleri açısından da verimli bir zaman diliminde olacağız. Değerlendirebiliriz.

İLETİŞİM KESİNTİLERİNE DİKKAT!

Venüs-Uranüs karşıtlığının etkisini gösterdiği geçtiğimiz haftada 28 Kasım Cuma günü, tahmin ettiğimiz üzere, iletişim kesintileri yaşandı ve borsayı vurdu: Server’i çöken Cme futures borsası kapandı. Bu karşıtlık 30 Kasım’da kesinleşiyor, yani halen etki alanındayız. 9 Kasım’da kesinleşecek Mars-Satürn karesinin ardından, 10 Aralık’ta kesinleşecek Merkür-Uranüs karşıtlığına doğru ilerliyoruz. Bu tarihten öncesinde de etkilerini alacağız. Dolayısıyla bir kez daha uyarı yapmak isabetli olacak.

ÜLKELERDEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD, Japonya, İsveç, Norveç, Almanya gibi ülkelerde yetkililer vatandaşlarına nakit para bulundurun uyarısı yapıyor. Çeşitli ülkelerde, özellikle de Avrupa’da güvenlik tedbirleri arttırılıyor. Bunlar 72 saat yetecek yiyecek içecek, mum, pilli radyo vesaire gibi şeyleri de kapsıyor, ama nakit bulundurulması konusunda da uyarılar yapılıyor. Çünkü siber saldırılardan, sistemlerin çökmesinden endişe ediliyor.

Yoğun güneş aktivitesi bir taraftan, siber tehditler diğer taraftan etrafımızda dönenirken, içinde bulunduğumuz dönemin gezegen geometrisi de bizi uyarıyor. Bankalarla ilgili de dikkatli olunması gerektiğini işaret eden bazı gezegen geçişleri ve açıları da var. Takip eden yazılarımda yer vereceğim. Tabii bunlar sadece birer öngörü. Ama tedbirli olmakta fayda var!

SİSMİK AKTİVİTE ARTIŞI

Aralık ayında gezegenlerin kendi aralarında karşıt ve özellikle de dik açıları çok aktif olacak. Böyle olduğunda insan hareketleri arttığı gibi, doğa da hareketleniyor. Sismik aktivite ve yanardağ aktivitesi artıyor. 4 Aralık’ta Ay Dünya’ya en yakın bölgeden geçerken, biraz sonrasında bir süper dolunay gerçekleşecek olması, jeomanyetik alanın daha fazla etki alacak olması anlamına geliyor. Bunun sonuçlarından bir tanesi de sismik aktivitede artış, etkili depremler olabilir. 4 ve 5 Aralık bu bakımdan önemli. Ama bir sonraki hafta daha da etkili gezegen açıları var.

Mars-Satürn karesinin kesinleşeceği 9 Aralık, Merkür-Uranüs karşıtlığının kesinleşeceği ve Ay tarafından tetikleneceği 10 Aralık, Venüs’ün Ay Düğümleriyle dik açılarının etkili olacağı 11 Aralık tarihleri en dikkat çekenler. Ayrıca Mars-Neptün karesi de etkili olacağından, 14 Aralık’a kadar bu stresli gezegen geometrisi uzuyor. Güneş’in Satürn ve Neptün ile dik açılarını da katarsak, sismik açıdan hayli aktif bir Aralık ayının bizi beklemekte olduğunu görüyoruz. Büyük deprem olasılığı hayli yüksek önümüzdeki günlerde...

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneş’in aktif bir bölgesi Dünya yönüne dönmek üzere. Bu da bize önümüzdeki günlerde oluşabilecek güneş patlamalarının Dünya yönelimli olacağını, eğer Koronal Kütle Atımı da olursa, direkt etkileneceğimizi gösteriyor. Tabii bu etkili jeomanyetik fırtınalar anlamına geliyor.

Güneşmerkezli gezegen geometrisine baktığımızda, Merkür-Plüton karşıtlığının etkili olacağı 1 Aralık tarihi, Merkür-Uranüs karesinin etkili olacağı 4 ve 5 Aralık tarihleri güneş aktivitesindeki artış ve jeomanyetik fırtına ihtimalini güçlendiriyor. İletişim sıkıntılarıyla karşılaşabiliriz. Sismik aktivite artışı da görebiliriz bu tarihlerde.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

1 Aralık Pazartesi günü boyunca Ay Koç burcunda ilerliyor. Bazı konularda yeni girişimler için öğle öncesini değerlendirebiliriz. Ay-Mars üçgeninin aktif olacağı günün ilk uyarısını dinamik bir şekilde kullanabilir, cesaret ve girişimcilik isteyen işlere başlayabiliriz.

Ay’ın Kiron ve Jüpiter ile dik açılarının etkili olacağı günün ikinci yarısında para alışverişlerine dikkat! Piyasalar açısından stresli bir zaman diliminde olabiliriz. Hukuki işlere, seyahatlere, eğitimle ilgili işlere girişmek için uygun bir günde değiliz. Gece saat 21.14’te Ay boşluğa giriyor.

2 Aralık Salı gününe geçişte henüz Koç burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay, saat 06:12’de Boğa burcuna geçiyor. Ay-Plüton karesinin etkili olduğu sabah saatleri çekişmelere ve streslere açık gözüküyor, farkında olalım! Günün ilerleyen saatlerinde ise ilişkileri güçlendirmeye yönelik etki yaratan Venüs-Plüton altmışlığının olumlu etkileri devreye giriyor.

3 Aralık Çarşamba günü boyunca Ay Boğa burcunda ilerliyor. Ay-Merkür karşıtlığının gergin etkilerinin devrede olacağı öğle sonrasına kadarki zaman dilimi uzlaşmayı zorlaştırıyor.

Ay’ın Jüpiter ile olumlu açısının etkilerinin devreye gireceği akşam saatlerinde atmosfer olumlu yönde değişmeye başlıyor. Ay-Satürn altmışlığının etkili olacağı gece saatlerinde olgun ve tecrübeli kişilerden akıl alabiliriz.

Ay-Uranüs kavuşumunun etkili olacağı gece yarısını takip eden saatlerde dengesiz bir enerji akışı var, farkında olalım. Zihnimiz çok aktif olabilir, zor uyuyabiliriz.

4 Aralık Perşembe gününe geçişinin ardından Uranüs ile kavuşum, Neptün ile altmışlık açı yapan Ay, 05.47’de İkizler burcuna geçiyor.

Güne zihnimizde yepyeni fikirlerle uyanabiliriz. Ay-Plüton üçgeninin etkili olacağı sabahın erken saatlerinde yapacağımız konuşmalarla başkaları üzerinde olumlu etki yaratabiliriz. Ay-Venüs karşıtlığının türbülanslı enerjisinin devreye gireceği günün ikinci yarısında ilişkilere, para alışverişlerine dikkat! Gece saatlerinde süper dolunayın güçlü enerjisini hissediyor olacağız.

5 Aralık Cuma günü boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gece yarısını takip eden saatlerde dolunayın enerjisi zirveye varıyor ve Ay-Güneş karşıtlığının kesinleştiği 02:13’te dolunay da zirve noktasına varıyor. Enerjik başlayacağımız günde otorite figürleriyle ilişkilere dikkat!

Zira Güneş’in Ay Düğümleriyle dik açıları devrede olacak. Otorite figürleri ve alacakları önemli kararlar açısından da kadersel bir gündeyiz. Ay’ın Mars ile karşıt açı yapacağı akşam saatleri hayli sert ve türbülanslı gözüküyor. Sakarlıklara, kazalara dikkat!

Ardından Ay’ın Satürn ve sonra da Neptün ile dik açıları da devreye gireceğinden, büyük ve riskli kararlar almamalı bugün! Çalkantılı bir gündeyiz ve piyasa hareketlerine de dikkat etmemizde fayda var.

6 Aralık Cumartesi gününe geçişte henüz İkizler burcunda ilerleyen Ay, Neptün ile dik açısını kesinleştirdikten hemen sonra boşluğa giriyor (03.54) ve arkasından Yengeç burcuna geçiyor ((04.53). Merkür-Jüpiter üçgeninin destekleyici enerjisinin devrede olacağı gün geneli konuşmalar, yazışmalar, toplantılar, ticari işler, yolculuklar, alışverişler açısından uygun gözüküyor.

7 Aralık Pazar günü boyunca Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Ay-Kiron karesinin etkili olacağı günün büyük çoğunluğunda sakarlıklara açık olabiliriz, aceleden kaçınmamız yerinde olur. Ay’ın Jüpiter’le kavuşumunun güzel enerjisinin devrede olacağı akşam saatlerinde Merkür-Satürn üçgeninin olumlu etkileri de ekleniyor. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebilir, toplantılar ve konuşmalar yapabiliriz. Tecrübe alışverişleri açısından da verimli bir zaman diliminde olacağız. Değerlendirebiliriz.