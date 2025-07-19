Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, İpek Özbey’e konuştu...

CHP’li belediyelere operasyonda tutuklanan ZeydanKaralar, “Türkiye hiç yaşamadığı bir ortam yaşıyor. Ama inandırıcı olmadığı için bu CHP’ye yarıyor” dedi.

5 Temmuz’da İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konuldu. 9 Temmuz’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Çok sevdiği Adana halkı günlerce protesto gösterisi yaptı. Karalar, tutuklu bulunduğu cezaevinde sorularımızı yanıtladı.

- Silivri Cezaevi’ne baktığınızda ne görüyorsunuz?

Ülkemin geldiği hukuki olumsuzluğu görüyorum. Öyle insanlar alınmış ki işin inandırıcılığı kalmamış zaten.

‘BİZİ BÜTÜNLEŞTİRİYOR’

- Bugün Türkiye’de bir yandan ‘Terörsüz Türkiye’ kapsamında demokratikleşme konuşulurken, diğer yanda CHP’nin büyükşehir belediye başkanları başta olmak üzere yerel yöneticileri ve kadrolarının tutsaklığı tartışılıyor. Bugün CHP’nin yaşadığını anlatın dersem, ne anlatırsınız?

Türkiye hiç yaşamadığı bir ortam yaşıyor. İlerleyen, iktidara yürüyen bir parti itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Ama yapılan yöntemler inandırıcı olmadığı için tam tersi, CHP’ye yarıyor. Yapılan bu haksızlıklar CHP’lileri daha da bir arada tutuyor, bütünleştiriyor. Yıllarını üst düzey yöneticilikle geçirmiş, 12 yıldır belediye başkanı olarak ülkesine cansiperane hizmet eden, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Zeydan Karalar’ı evinden (ablamdaydım) sabah erken alıyorsunuz, sağlıksız ortamda 4 gün tutuyorsunuz. Allah aşkına hangi belediye başkanımızı çağırdınız da, kim gelip ifade vermedi, vermez. Bu uygulama kabul edilemez.

‘İSTEĞİMİZ HALKA HİZMET’

- Bugün Türkiye, bambaşka şeyleri konuşmaya başladı. CHP’li yöneticilerin tutsaklığı şu günlerde daha az konuşuluyor. Bu sizi korkutuyor mu?

Türkiye’nin ve dünyanın gündemi çok hareketli. Dolayısıyla güncel konular tartışılıyor bazen. Ama ben tutuklanınca tekrar konuşulmaya başlandı, hızlandı. Yine de dünya gündemi hareketli olduğu için tutuklamalarla ilgili konuşmalar azalıyor.

- Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Hepimiz huzur dolu, barış dolu, hukukun üstünlüğü olan, demokrasinin hüküm sürdüğü bu güzelim ülkede kardeşçe yaşamak istiyoruz. Görevimizi halkımızın bize tevdi ettiği bu onurlu görevi layıkıyla yapmak ve ülkemize faydalı olmak istiyoruz.

Adanalıların büyük destek verdiği Zeydan Karalar “Biz de hata olur ama para işi olmaz” demişti.

Hayatımı kaleme alıyorum

- Bir gününüz nasıl geçiyor?

Genelde ben erken kalkarım. 06-06.30 gibi biraz kitap okurum. Sonra 7-8 gibi kahvaltı, zaten 9’da ülkemin her yerinden ziyaretçim geliyor. Odada olduğumda da ya haber izliyorum, ya kitap okuyorum ya da hayatımı kaleme almak istiyordum öteden beri, onu yapıyorum. Vakit geçiyor, bazen de sudoku çözüyorum.

- Cezaevinde diğer başkanlarla birbirinizi görüyor ya da haberleşiyor musunuz?

Görüşmeler esnasında birbirimizi uzaktan görüyoruz, el sallıyoruz birbirimize.