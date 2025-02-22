Çocukların ellerine verilen tablet ya da akıllı telefonlarla online olarak oynanan oyunlar nedeniyle büyük mağduriyetler yaşaya bilirisiniz. Geleceğimizim teminatı olan çocuklarımızı büyük bir korku ve para tuzağının içine çekmeye çalışan ve sadece bu amaç için tasarlanan kötü yazılımlardan zarar görmeden önce lütfen çocukların dijital mecralarda oynadığı oyunları takip edin ve çocuğunuza sahip çıkın.

Bizler sokaklarda mahalle kültürü ile büyüdük. Güvene dayanan samimi bir komşuluk anlayışı vardı o zamanlar… En azından kimden size zarar gelebileceğini tahmin ederek aileler çocuklarını koruyabiliyorlardı.

Ancak durum artık hiç de öyle değil. Evden, hatta odasından neredeyse hiç çıkmayan çocuklar belki de sokakta olabileceğinden daha fazla internet ortamında yapmış oldukları paylaşımlar, zararlı yazılımlar ve oyunlar içine gizlenerek tehdit unsuru barındıran eylemlerle daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya.

Son olarak bir anne tarafından çocuğunun oynadığı bir oyunda para vermek için tehdit edildiği tespit edildi. Anne diyor ki: “Ben bir ebeveyn olarak çok endişeliyim ve yetkililerin bu konuya acilen el atmasını istiyorum. Bugün oğlumun oynadığı Br**l Stars adlı mobil oyun içinde korkunç bir çetenin varlığına bizzat şahit oldum. Çocukları hedef alarak onları para vermeye zorlayan, tehdit eden ve ailelerine kadar ulaşan bir grup var! Oğlum oyun içinde tehdit edildi. Takip ettiğim için fark ettim ki, bu kişiler onu para vermesi için baskı altına almış. Ben devreye girip yazıştığımda, vermeyeceğimizi söyledim ve “Annem izin vermiyor” diyerek durumu anlatmaya çalıştım. Ancak aldığım yanıt dehşet vericiydi.

“Anneni, babanı bulacağım.

Evinizi biliyorum, geleceğim.”

Bundan sadece 10 dakika sonra WhatsApp üzerinden bir mesaj aldım: “Oğlunuza terbiye verin, beni dolandırdı.”

Yetkililerden önce bizler yani anne ve babalar çocuklarının özellikle online oynadıkları oyunları takip etmeli, tehlike arz eden bir durumun varlığı halinde çok hızlı bir şekilde müdahale edilerek en azından çocuğun daha fazla korkutulmasına müsaade etmeden oyundan uzaklaştırmalı, akabinde hakaret, tehdit ve dolandırıcılık eylemleri nedeniyle derhal Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmalıyız.

OYUNU SİLMEK YETMEYEBİLİR!

Bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde refleks olarak oyunu silmek sorunu ortadan kaldırmak anlamına gelmeyebilir. Bazen sadece dolandırıcılık amacıyla hazırlanan kötü yazılımlarla oynanılan oyun dahilinde giriş yapılması halinde farkında olmadan tüm verileriniz dolandırıcıların eline geçebilir.

Önceden Paylaşılmış Bilgiler: Çocuğunuz ya da başka bir aile üyesi bir sohbet sırasında, oyun içi bir arkadaşına veya başka bir platformda telefon numarasını paylaşmış olabilir.

Oyun Dışı Platformlara Yönlendirme: Bu tür dolandırıcılar, oyuncuları genellikle WhatsApp, Discord gibi platformlara çekerek kişisel bilgileri toplamaya çalışır.

IP Adresi ve Sosyal Mühendislik: Kimi zaman kötü niyetli kişiler, oyuncuları kandırarak sahte web sitelerine yönlendirir ve buradan IP adresleri üzerinden bazı bilgileri edinebilir.

Önceden Ele Geçirilmiş Veriler: Eğer daha önce bir veri sızıntısı olduysa (örneğin bir sosyal medya veya oyun hesabının bilgileri sızdırıldıysa), dolandırıcılar bu verileri kullanarak kişilere ulaşabilir.