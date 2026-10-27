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Eskiden hayatına bir eş arayan insan ailesine, akrabalarına, komşularına haber verilirmiş. Birileri uygun bir aday bulur, tanıştırmak için bir bahane bulunurmuş.

Görücü usulü evliliklerde aileler birbirini araştırır, adayların huyu, işi, ailesi konuşulurmuş. Kimi zaman bu tanışmalardan aşk doğar, kimi zaman da sevginin zamanla gelişeceği umuduyla bir yuva kurulurmuş.

Görücü usulü evlilik hâlâ yok mu? Var tabii ama özellikle büyük şehirlerde doğup büyüyen gençlerin çoğu eşini kendi seçmek istiyor. Bu zamanda gençleri görücü usulü evliliğe, hatta evliliğe ikna etmek zor görünüyor.

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Eski aşklardan söz ederken hep tesadüfleri, karşılaşan bakışları, gizlice yazılan mektupları hatırlarız.

Benim gençliğimde ise birinden hoşlanınca onunla yeniden karşılaşmanın yollarını arardık. Aynı yere gider, ortak arkadaşlardan yardım ister, konuşmak için bir neden bulmaya çalışırdık.

Tanıştıktan sonra da öyle sık görüşemezdik. Buluşunca sinemaya gider, bir yerde oturup bir şeyler yer, eve dönüş saatini kaçırmamaya çalışırdık.

Bugün ise birini tanımak için aynı ortamda bulunmak ya da ortak bir arkadaşa sahip olmak gerekmiyor. Tanışma uygulamaları, yolları belki hiç kesişmeyecek insanları bir araya getiriyor.

Eskiden arkadaşların ve akrabaların üstlendiği aracılığı şimdi aplikasyonlar yapıyor.

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Tanışma uygulamaları sayesinde oturduğumuz yerden hiç karşılaşmayacağımız insanlarla tanışabiliyoruz.

İşten eve, evden işe geçen günlerde yeni birini tanımak kolay değil. Arkadaş çevresi belli, gidilen yerler belli. Üstelik belli bir yaştan sonra çevremizdeki insanların çoğu evli.

Bu açıdan bakınca uygulamalar bir kapı açıyor.

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Tanışma uygulamalarında önce fotoğraflarınızı ekliyor, yaşınızı, ilgi alanlarınızı ve nasıl bir ilişki aradığınızı yazıyorsunuz.

Ardından yaş ve mesafe gibi tercihlerinize göre karşınıza insanlar çıkıyor. Fotoğraflarına ve kendileri hakkında yazdıkları birkaç satıra bakıp tanışmak isteyip istemediğinize karar veriyorsunuz.

Birçok uygulamada fotoğrafı sağa kaydırmak beğenmek, sola kaydırmak ise geçmek anlamına geliyor. Beğendiğiniz kişi de sizi beğenirse eşleşiyor ve yazışmaya başlayabiliyorsunuz. Sonrası size kalıyor.

Kimi sohbet birkaç mesajla bitiyor, kimi bir buluşmaya, kimi de bir ilişkiye dönüşüyor.

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Elbette herkes bu uygulamalara hayatını paylaşacağı birini bulmak için girmiyor. Kimi sıkıldığı için, kimi ilgi görmek, kimi de yalnızca gönül eğlendirmek için kullanıyor.

Bunda açık olunduğu sürece bir sorun yok. Asıl sorun, ciddi bir ilişki arayan insana aynı şeyi istiyormuş gibi davranmak. Birkaç güzel sözle umut verip yakınlık kurmak, sonra hevesi geçince hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolmak.

Kendisi için birkaç günlük oyalanma olan şeyin karşısındaki insan için bir hayal kırıklığı olabileceğini umursamamak. Kimse kimseye âşık olmak zorunda değil. Ama herkes niyeti konusunda dürüst olmalı.

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Diğer bir mesele de sırada hep başka birinin bulunması.

Tam biriyle konuşmaya başlıyorsunuz, bir başkası dikkatinizi çekiyor. Onu tanımaya çalışırken yeni bir beğeni geliyor. Seçenekler çoğaldıkça karar vermek her zaman kolaylaşmıyor. Birini tanımaya çalışırken daha uygun birinin bulunabileceği düşüncesi araya giriyor.

Daha eğlencelisi, daha yakışıklısı, daha anlayışlısı… Bunun sonu yok tabii…

Çünkü insan henüz tanımadığı kişinin kusurlarını da bilmiyor. Karşısındakinin eksiklerini, sıradakinin hayalindeki hâliyle karşılaştırıyor. Böyle bir yarışta gerçek bir insanın kazanması zor.

Üstelik tanımaya zaman ayırmadan yakınlık bekliyor. İlk konuşmada heyecan duymayınca vazgeçiyor. İlk görüşmede her şey yerli yerine otursun istiyor. Oysa güven birkaç güzel sözle oluşmuyor.

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Elbette bu uygulamalarda tanışıp birbirini seven, birlikte bir hayat kuran insanlar da var. Tanışılan yer, ilişkinin değerini belirlemiyor. Asıl belirleyici olan, insanların birbirine nasıl davrandığı.

Sonuçta insan ister tanıdık aracılığıyla ister tesadüfen ister bir uygulamada tanışsın, kendine uygun birini bulması biraz da şans.

Birini beğenmek yetmiyor, onun da sizi beğenmesi gerekiyor. Üstelik ikinizin de o sırada hayatınızda birine yer açmaya istekli olması gerekiyor.

Tanışmanın yolları çoğalsa da bütün bunların bir araya gelmesi kısmet. Ne demişler, “Kısmet ise gelir Hint’ten Yemen’den, kısmet değilse ne gelir elden.