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İsmail Kartal Fenerbahçe için en doğru isim. Ancak en doğru isimler bile bazen yanlışlar yapabilir. Belki de kendi doğruları vardır, kim bilir.

Fenerbahçe sezonun resmi açılışını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Górnik Zabrze'ye karşı yaptı. Temsilcimiz her ne kadar turu geçmiş olsa da takımda alarm veren noktalar hemen göze çarptı.

Henüz sezon tam açılmış bile sayılmaz, hoca elindekileri görmek istiyor olabilir ancak İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci, Fred gibi isimleri bu kadar çok tutması taraftarın aklında bir soru işareti yarattı.

Hem İrfan hem de Fred İsmail Hocanın bildiği oyuncular olabilir fakat eskiden bildiği gibi değiller bu da bir gerçek.

Geçmişin hatırına yaslanmak ileri vadede üzebilir, üzecektir de.

Kerem Aktürkoğlu, Górnik Zabrze'ye karşı özellikle ikinci karşılaşmada tel tel dökülürken, Musaba'yı oyuna almak için 70'inci dakikayı beklemesi de bir ikinci soru işareti oldu. Bana kalırsa hiç de fena bir kamp dönemi geçirmemişti. Gönderilmek istense bile turu zora sokmamak adına daha erken şans verilebilirdi.

İsmail Kartal Fenerbahçe için teknik direktör aranırken en doğru isimdi. Çok kez Fenerbahçe'nin başına gelip haksız şekilde gönderildi. Takımının otobüsü kurşunlandı çok badireler atlatıldı.

En doğru isimler de bazen yanlış yapabilir elbet. Mühim olan yanlıştan dönebilmeyi bilmek.

Her şey daha yeni başlıyor.