Geçen sezonu hatırladım Beşiktaş’ın bu maça başlangıcını görünce. Shakhtar, İstanbul’da antrenman maçı temposunda perişan etmişti Beşiktaş’ı. Midtjylland maçı sezonun ilk resmi maçıydı. Italiano, transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede, resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış. Kısıtlı zamanda kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapan ve mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu vardı sahada. İlk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun’un nefis golünü izledik. Murillo’nun direkten dönen şutu içeri girse ve Olaitan’ın son vuruşlardaki beceriksizliği olmasa 10 kişi kalan Danimarka ekibi, ilk devre havluyu çoktan atardı. Salih orta sahada büyük kazanç. Orkun ile anlaşmaları ilk yarı kusursuzdu. Konuk takım tempoyu düşürme hedefine ikinci yarının büyük bölümünde ulaştı. Oh, beşli savunmanın arasında kayboldu. Kalabalık savunma karşısında merkezden pozisyona girme planları uzun süre başarılı olmadı. Italiano’nun yaptığı değişiklikler olumluydu çünkü rakip takımın ligi hafta sonu başlayacağı için fiziksel olarak daha hazır ve çabuktu. Kaleci Nübel, oyun kurma konusunda başarılıydı ve son anlarda yaptığı kurtarışla da güven verdi. Rövanş maçında Beşiktaş’ın daha çok pozisyon bulacağı kesin. Sezona galibiyetle başlamak önemliydi.