Özellikle kendi evindeki maçlara hızlı başlamak ve bunu sürdürebilmek çok önemli. Beşiktaş daha ilk 10 dakika içinde rahatlıkla golleri bulabilirdi. İtaliano’nun maça rotasyonla başlamasını bekleyenler yanıldılar. Cezalı Vlahovic ve sakat olan Rıdvan dışında derbi galibiyetini getiren oyuncular sahadaydı. Sezon başından itibaren görülen iki en belirgin özellik, rakibe yakın oynama ve top nerede kaybedilirse kaybedilsin hemen geri almak için mücadele etmek. Bunlar artık Beşiktaş’ın oyununun net bir parçası olmuş durumda. Sahadaki anlayışla kaleci Nübel de kalesinde çok az tehlike yaşıyor. Kuşkusuz Trossard lige gelen en kaliteli oyunculardan biri. Yüksek oyun zekâsı ve mükemmel top tekniği ile takımın bütün hücumlarında kendisi hep başrolde. Emirhan ve Trossard’ın attığı goller dışında ilk devre çok daha farklı bir sonuçla kapanabilirdi. Hakemler ikili mücadelelerde yanlış kararlar vermeye devam ediyor. Dikkatimi çeken başka bir konu ise Beşiktaşlı oyunculara çok kolay sarı kart çıkarılması. Bu durum böyle devam ederse sezonun ilerleyen haftalarında Beşiktaş zor anlar yaşayabilir. Trossard’ın VAR uyarısı ile geçerlilik kazanmayan golünde karar yanlıştı bence. Pozisyon başlangıcında Agbadou topu göğsüyle önüne almış gibi duruyordu. Yine Cerny’nin sayılmayan golündeki faul bence tartışılır. Tempoyu istediği gibi yönlendiren Beşiktaş’ta üçüncü gol İlhan ile gelmişti. İtaliano’nun oyun sistemi giderek oturuyor. Görev verdiği her oyuncu başarılı olmak için büyük çaba içinde. Böyle devam ederse gelecek çok aydınlık olur.