İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON şirketi ve bazı kooperatiflerle ilgili yolsuzluk iddiası üzerine başlatılan, 130 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in açıklamalarının da ihbar kabul edildiği Cumhuriyet Savcılığı belgeleriyle ortaya çıktı. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in 3 Haziran 2024’de sahibi olduğu televizyonda katıldığı bir programda, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İZBETON şirketindeki büyük bir skandalı masaya yatırıyoruz” dedi ve bazı iddialar gündeme getirdi. Savcılık, Sayıştay ve Mülkiye Müfettişlerinin da bu konudaki raporlarını da dikkate alıp Gökçek’in iddiaları hakkında da resen soruşturma başlattı. 3 Haziran tarihli konuşması ve sözlerinin babası Melih Gökçek tarafından sosyal medyada paylaşıldı

2 GÜNDE YAZILDI

5 Haziran 2024’de Cumhuriyet Savcılığı 2024/88342 hazırlık numarasıyla soruşturma tutanağı düzenledi. Tutanakta, “Osman Gökçek, İzmir’deki imar skandalını belgeleriyle ortaya koyunca yer yerinden oynadı” başlıklı 6 dakika 49 saniyeden oluşan televizyon programının videosundaki iddiaları ihbar kabul etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, incelediği videoda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun birtakım hukuka uygunsuz eylemler gerçekleştirmek suretiyle suç işlediği hususunda söylemlerde bulunulduğunu bildirerek, 9 Eylül 2024 tarihinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı gönderdi, yasaya aykırı iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığının belirlenmesini istedi.

HİÇ BEKLETMEDİLER

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de 27 Aralık 2024 tarihinde bilirkişi raporu hazırladı. Raporda, Osman Gökçek’in yayında belirttiği iddiaların, İl Müdürlüğünce araştırıldığı, iddiaların doğru olduğunu ancak inceleme yetkisinin Cumhuriyet Savcılığı’nda olduğunu, 12 Temmuz 2023 tarihinde il müdürlüğü eliyle zaten Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. İki denetim raporunun da ayrı dosyada birleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

OSMAN GÖKÇEK NE DİYOR?

42 yaşındaki Osman Gökçek Beyaz TV’nin patronu ve AKP Milletvekili. İhbarı yapan kişinin kim olduğu konusunda farklı idaalar vardı. Hatta bazıları İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı suçladı. Tugay İddayı yalanladı. Gerçek şimdi ortaya çıktı.

İzmir’de belediye soruşturmasının AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in ihbarı üzerine başlatıldığı iddialarıyla ilgili olarak Gökçek, SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Ben, televizyon programında kooperatif üyelerinin uğradığı mağduriyetleri gündeme getirdim ve bazı belgeleri paylaştım. Şahsen benim savcılığa yaptığım bir ihbar yok. Ancak, iddiaları, elimdeki belgeleri televizyonda paylaştım. Savcılığın, iddialarımı dikkate alması ve olayla ilgili gerçeklerin neyse onun ortaya çıkmasından da memnun olurum.”

GÖKÇEK’İN İDDİALARI

Osman Gökçek’in ihbar sayılan açıklamaları, savcılık tarafından İzmir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bu belge ile bildirildi, ardından soruşturma geldi.

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in, televizyon programında, İzmir Belediyesinin kat karşılığı vatandaşlar için konut yaptırdığı süreçte, konut yapım faaliyetlerini yürüten şirket ve kooperatifler üzerinden Şenol Aslan- oğlu’nun hukuka uygunsuz eylemler gerçekleştirdiği ve suç işlediğini öne sürdü.

Gökçek’in konuşmasını içeren videoda, İzmir ilinde faaliyet gösteren Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Örmek Köy Konut Kooperatifi, Sınırlı Sorumlu örnek Köy 4. Etap Kooperatifi ve Gaziemir Konut Yapı Kooperatifinin usulsüz iş ve işlemler yaptığı iddiaları yer aldı. Savcılık incelemesinde, video içeriğinde İzmir ilinde faaliyet gösteren Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Örnek Köy Konut Kooperatifi, Sınırlı Sorumlu Örnek Köy 4. Etap Kooperatifi ve Gaziemir Konut Yapı Kooperatifinin ve işi üstlenen şirketin adresinin aynı olduğu anlaşıldı.

İddia kapsamında gerekli incelemeleri savcılık tarafından yapılmaya başlandı. Kooperatifler Kanununa aykırı iş ve işlemler tespit edilmesi halinde hazırlanacak rapor ile birlikte durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği belirtildi.