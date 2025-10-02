Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter sevincini kesinlikle çok özlemişti. Topla uygun yer ve zamanda buluştuğu anda onu durdurmak imkânsız. İlk yarıda attığı 2 golle ‘merhaba’ dedi taraftarına. ‘Taraftar’ demişken, bu hafta içi maçında tribünlerin dolması, seyircinin takıma olan inancını net bir şekilde gösteriyordu.

Talisca konusunda Tedesco ısrarına devam ediyor. İlk golde çok ince bir pas vermişti Kerem’e. O da diğer maçlara göre, daha iyi başlamıştı. Nice’in kazandığı penaltıda Skriniar gibi deneyimli bir oyuncunun yapmaması gereken bir müdahale gördük. Fenerbahçe’nin orta saha dizilişinde İsmail’e çok iş düşüyor. Talisca ve Asensio takımın hücum aklı. Sürekli rakip kaleye gitmeyi düşünen klas oyuncular onlar. Yalnız işin savunma ve pres yapma konusuna gelirsek istenileni veremezler. Böyle bir yapıları yok. Her rakip savunmada Nice kadar boşluk vermeyebilir. Teknik anlamda Szymanski ve Alvarez oyuna tam zamanında girdiler. Çünkü Nice orta alanı çok rahat geçmeye başlamıştı. Fakat bu değişim hücumda üretimi nasıl etkileyecekti? Maç 2-1 devam ettikçe rakip hep umutlu olur. Hemen üçüncü golü bulmak gerekir. En Nesyri uğraşıyor ama etkili değil. Ona çoğu zaman istediği gibi servis yapılamıyor gibi ama maçın son dakikalarında inanılmaz bir gol kaçırdı. Dakikalar geçtikçe fizik olarak takımın biraz düştüğünü gördük. Tedesco durumun farkındaydı ve iyi müdahaleler yaptı. Bu galibiyet Fenerbahçe için hem moral oldu hem de gelecek maçlar için güven verdi.