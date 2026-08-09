Düne kadar PKK terörünü lanetleyecek, bir dönem önce yapılan seçimlerde CHP’yi terörle işbirlikçi gibi göstererek” CHP gelirse PKK’yı serbest bırakacaklar”, sanal videolar yayınlayarak propaganda yapacaksın, bugün de katil sürüsüne af çıkarmak için uğraş vereceksin. Bu gerçek bir akıl tutulması değil de nedir ??

Hayırdır !! Ne oldu, ne değişti de birden bu katil sürüsüne af çıkarmak, 23 yıllık iktidarınızda bugün mü aklınıza geldi ?

50 yıla yakın bir süreçte on binlerce asker sivil ayırımı yapmadan, kadın, çocuk, yaşlı, öğretmen, şantiye işçilerini katleden bu katil sürüsüyle savaşıp da koca Türkiye savaş mı kaybetti ?

Düne kadar her gurup toplantısında lanetler yağdırıp, bebek katili için ip atan, tüm siyasetini terör lanetleme üzerine inşa edeceksin, bir gece yatıp sabah kalkıp, o katil için

“ önder “ diyeceksin. Sorarlar, hayırdır Sayın Bahçeli !! Ne değişti, ne olduda birden önder oldu, bunu kamuoyuna açıklama zorunluluğun var.

Taslak hazırlanıyor da neden son ana kadar bu taslağı gizli tuttuyorsunuz?

Neden çekiniyorsunuz?

Halkın bilmemesi gereken bir şeyler mi var?

Bu taslak, Kürt sorununu mu çözecek, yoksa Terör örgütünün katillerine özgürlük mü getirecek?

Bu tasarı kanunlaşırsa ki kanunlaşacak, Kürt sorunu bitecek mi? Bitmediği gibi yenileri türetilecek.

Aklından zoru olmayan, 86 milyon halkımızın tümü terörün bitmesini canı gönülden ister. Bunu istememek hainliktir.

Ne diyor DEM sözcüleri bu gelecek için bir kapı aralanmasıdır. Kapı aralandı, siz bakın daha neler neler gündeme gelecek.

Soru şu; 50 bin insanı öldürecek, Doğu ve Güney doğuyu korku iklimine sokacaksın, bu günde Türkiye Cumhuriyeti’nin karşısına geçip İmralı’dan talimat vereceksin.

Bu katil sürülerinin bu gücü kaldı mı? Yok. Peki bu gücü nereden alıyorlar ve savaş kazanmış edasıyla şartlar öne sürüyorlar ??

Arkalarında, başta ABD, İngiltere. Fransa vb var kim bunlar, Emperyalistler !

Ortadoğu’da ki bu terör örgütlerini kimler yemliyor? Emperyalistler !Ne için yemliyorlar. Sanal bir takım sorunlar var edip bu katilleri kullanmak.

ABD’nin Ankara Büyük Elçisi Barrak ne dedi “ Üniter yapılar bizim Ortadoğu’daki ideallerimizi engelliyor.” Adamlar açıkça söylüyorlar, daha ne desinler. Ortada oynanan oyunları artık bilmeyen yok. Kapı aralandı diyerek peşinden Anayasa değişikliği, üniter yapının ortadan kalkması, etnik ayırımlar, Kürtçenin resmi dil olması. Doğu ve Güneydoğuda ki Belediyelere özerklikler diyecekler ama bununla da bitmeyecek peş peşe sıralayacaklar.

Cumhurittifakı demokrasi, kardeşlik diyerek bu tasarıyı öne sürerken, içerde kendilerine ayrı, muhalefete ayrı yasal uygulamalar. Anayasa ve demokrasi tanımazlığı her geçen gün daha da artmakta.

Cumhur ittifakının sayın Milletvekilleri, sizlere son ana kadar tasarı metnini göstermedikleri bu tasarının, gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını yıkmaya neden olacağını unutmayın. Bu başından beri Emperyalist bir oyunun parçaları. Sizlerin vatan sevginizden asla ve asla kuşkumuz yoktur . Bu tasarı TBMM’de oylanırken engelleyin. Bu ne kardeşlik, ne demokrasi ne de Kürt sorunu için bir reçetedir. Bu doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin parçalanması olacaktır. Yakında yeni Anayasa diye gelecekler, amaç, seçimlerde ki Kürt oyları. Burada amaç, mensubu olduğun partide sizler değil, eskiyen, eskimiş iktidarın bir kez daha iktidarda kalması.

10. Maddeye “ Bu kanunu uygulayanlar ceza sorumluluğundan istisnadır” denmesi çok ilginç değil mi? Neden böyle bir ilave gereği duydular?

Değerli Okurlar; Herkes bir hesap peşinde. Tüm bu yaşadıklarımız, bir kişinin koltuğunu koruması .

Sayın Özel Sayın Erdoğan’a, yeni anayasaya falan ne gerek var, gelin anayasada bir tek maddeyi değiştirip, Cumhurbaşkanlığı seçiminde “ en çok oyu alan Cumhurbaşkanı seçilsin” desin anında kabul eder ve tüm tasarılar anında geri çekilir.

Özü şu: Oynanan tüm oyunları bozmanın tek çözümü var !!



“ PARLAMENTER DEMOKRASi “

SON SÖZ:

Ağaç, sapı kendi dalından yapılan baltayla daha iyi kesilir.

ANONİM TÜRK ATASÖZÜ