Bir gol, bir asist. Orkun Beşiktaş'a alıştıkça takımın anahtar oyuncusu oldu. Önce Oh'a tek vuruş için çok iyi bir top attı. Sonra Murillo'nun akıl dolu pasına harika bir dokunuşla yine sezonun konuşulacak gollerinden birisini kaydetti.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ın hazırlık paslarıyla çıkma düşüncesini engellemek için pres yapma isteğiyle maça başlamıştı. Hesaplamadıkları ise ev sahibinin çabuk ataklarla çıktığı anda gol pozisyonu yakalamasıydı. Dengesiz ve az adamla yakalandıkları anlarda goller gelmişti. Beşiktaş karşısında katı savunma yapamayan takımlar kolay goller yiyorlar.

Murillo'nun gereksiz faulü ceza sahası içinde olunca Kasımpaşa penaltı kazandı. Benedyczak takımını maçta tutan golünü atmıştı.

Cerny ve Asllani tempolarını kaybettiler. Bitime yirmi dakika kala Rashica ve Cengiz değişiklikleri bu yüzdendi. Olaitan orta sahaya geçmişti.

Dün akşam Cengiz net iki fırsatı değerlendiremedi. Onun klasında bir oyuncunun girdiği pozisyonları kaçırması şaşırtıcıydı.

Beşiktaş, dün akşam çok iyi oynamadı ama tipik bir lig maçında nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Tabii şöyle bir gerçek var; son bölümlerde geriye yaslanmak her zaman 3 puan

getirmez.