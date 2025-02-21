Malumunuz 19 Şubat 2025 Çarşamba gününden bu yana Marmara bölgesinin birçok yerinde kar yüzünü gösterdi. İstanbul’a daha iki santim kar yağmadan elektrik alt yapısında aksaklıklar yaşanmaya başladı. Şaka değil gerçek BEDAŞ'ın hizmet verdiği birçok abone karakışın tam ortasında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle resmen mağdur oldu.

İstanbul’a karın düşmesi ile çarşamba günü 4 saatten fazla, perşembe günü ise 6 saat toplamda kar altında 10 saat vatandaşa elektrik verilmedi. Tabi bizde bu durumdan nasiplendik ve buz gibi evde elektriğin yolunu gözledik.

Her pahalı kaliteli değildir!..

Elin oğlu uzaya geri dönüşümlü roket gönderiyor bu yetmiyor sonra o roket fırlatıldığı platforma geri döndürülüyor, biz daha İstanbul’un göbeğinde (Eyüp – Gaziosmanpaşa – Kağıthane- Esenler) evlere doğru düzgün elektrik veremiyoruz.

Yoğun kar yağışı altındaki İstanbul’un en soğuk kış gecelerinde elektriğe hiç ihtiyaç duymadığımız kadar lazım olan günlerde iki akşam üst üste evinde bebeği, çocuğu, hastası olan herkesi rezil ettiler.

Elektriğe bu ay başında yapılan zamma mı yanayım!

Pahalıda olsa alamadığımız hizmete mi yanayım!

Evdeki çocukların üşümesine mi yanayım!..

Daha kar yere düşmeden mahallenin elektriği gidiyor. Bu nasıl hizmet anlayışı arkadaş anlamak mümkün değil. Fakir fukara, garip gureba faturasını ödemesin şak diye ekip gönderip elektriği kesmeyi iyi biliyorsunuz, zam yapmaya gelince o konuda da bizden daha mahiri yok zaten, peki iş müşteriye enerjiyi en lazım olduğu zamanda vermeye gelince alt yapı bozuk!..

Vallahi hakkıyla verilemeyen her hizmet için ödenen her kuruş haram!

Vallahi de haram billahi de haram!

Vatandaşı kara kışın ortasında mağdur edenler hakkında bir soruşturma başlatılır mı bilmiyorum ama istenirse bu konu hakkında da Ceza Kanunumuzda yeterince düzenleme var bilginiz olsun.