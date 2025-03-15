Ülkenin gündeminden bir türlü inmek bilmeyen kara para mefhumu bu sefer bankacılık, ödeme sistemleri ve medya sektöründe kendini gösterdi. Son dönemde bu kirli para trafiğine ilişkin yapılan operasyonlarla adeta devlet hukuk dışı yollardan elde edilen her bir kuruşun hesabını tek tek sormaya başladı.

Ülkede yoksulluğun hiç olmadığı kadar arttığı bir dönemde tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözetmek suretiyle haram dağlarından inmeyenlere karşı gerçekleştirilen operasyonlara imza atılan bugünlerde çok net bir şekilde kara para ile mücadelede önemli bir ivme yakalandı.

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre yılda 60 milyar dolara yakın bir para hareketinin gerçekleştiği düşünülen ülkemizde 2025 yılı itibariyle kara para ile mücadelede çok hızlı ve etkin soruşturma süreçleri başlatıldı. Son beş-altı haftada kapalı çarşı ve ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen operasyonlarda suçtan elde edildiği düşünülen 16 milyar lira üzerindeki mal varlığına el konuldu.

Döviz bürosu, kargo firması, varlık yönetim şirketi derken bu kez ilk defa içlerinde bankanın bulunduğu, ödeme sistemi ve televizyon kanalı olan şirketler grubu hakkında kara para iddialarına yönelik adli soruşturma başlatılmış oldu. Böylece yakın zamanda daha önceden doğrudan bir soruşturma konusu olmayan banka ve medya sektörü de bir kara para soruşturmasına konu edilmiş oldu.

Türk Ceza Kanunu’nda düzenleme altına alınan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamada yazılı alt sınırı altı ay ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri kapsamında yapılacak operasyonlar serisinde zamanaşımı süresinin 8 ile 20 yıl arasında olduğu düşünülürse başta yasadışı bahis ve kumar olmak üzere, uyuşturucu ticareti ve naylon fatura işi yapanlar hakkında önümüzdeki süreçte daha onlarca operasyon yapılmalı…

Devletin helal parasına; öksüzün, yetimin, fakirin fukaranın hakkına naylon fatura ile çöken hırsızlar hakkında da çok yakında bir soruşturma gelmesi şart!..

2023- ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİNDE BİLDİRİLEN SUÇLARIN DAĞILIMI

MASAK tarafından son olarak 2023 yılı için açıklanan veriler doğrultusunda şüpheli işlem bildirimlerinde bildirilen suçların dağılımı hakkında gösterilen tabloda lisansız para ödeme kuruluşları tarafından %2 oranında şüpheli işlem bildiriminde bulunulmuştur.

2023 yılında yükümlüler tarafından yapılan şüpheli işlem bildirimlerinin suç kategorisine göre dağılımı gösterilen grafikte şüpheli işlem bildirimlerinde, çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarından şüphelenildiği çok net bir biçimde görülmektedir.

TABLO BURAYA GELECEK