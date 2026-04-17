İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş...… Katillerin çocuk olduğu okullarda 3 saldırı, son 40 günde yaşandı. Fatma Nur Çelik öğretmenin katledilişinin ilk günleriydi, şehit ilan edildi. Milli (!) Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, okulların güvenliği sorulunca, üstten bir bakışla küçümsedi. Bu hafta başında ise 24 saatte, 2 okulda, 40’ı yaralı yüzlerce çocuk ve öğretmen silahlı saldırıya uğradı. Yavrularını kanatlarının altına alıp göğsünü siper eden güvercin gibi öğrencilerine sarılan öğretmen Ayla Kara’ya da şimdi ‘şehitlik’ ünvanı verilip, taziyelere koşulacak. Okullar, güvenli bölgeler olmaktan çıkarken, ‘yeni saldırı olasılığı’ korkusu tüm ülkeyi sardı. ‘Okullarımızda neler oluyor?’ sorusu, milleti esir aldı. Gerçeklerle yüzleşmeli, AKP’nin 24 yıllık iktidarında önce öğretmenler değersizleştirildi. İktidarın ideolojik kararları, pedagojik eğitimi katletti.

MİNİK TABUTLAR

Cumhuriyet tarihinde en ağır darbeyi, kamusal eğitime vurdular. Dindar nesil yetiştirme hayali kuranlar; gelecekten umudunu yitirmiş, bilinmezliklere savrulan, kindar nesiller yetiştirdi. Meclis’te elleri patlarcasına alkışlayan AKP’liler, ‘En yüksek pay eğitime’ diye övünüyordu. 2002’de iktidara geldiklerinde eğitime ayrılan pay yüzde 17.18 iken, 2026’da yüzde 9.73’e geriledi. Son 3 yılda eğitime; 2024’te 1 trilyon 90 milyar, 2025’te 2 trilyon 181 milyar, 2026’da ise 1 trilyon 944 milyar lira ayrıldı. Trilyonlar, milyarlar, milyonlar havada uçuşurken, evinden öpücüklerle okuluna uğurlanan minicik çocukların, evlerine güvenle dönmesi sağlanamadı. 14 yaşında bir çocuk, 5 silah, 7 şarjörle okula gelip, göz göre göre katliam yaptı. Trilyonluk bütçeler, el kadar çocukları korumadı. Cenaze arabalarında sıralanan mini mini tabutlar, MEB’i liyakatsizlerin yönettiğini tescilledi.

DERTLERİ GARİBANLAR

2002’de Türkiye’de, 1887 özel okul ve bu okullarda okuyan 218 bin öğrenci vardı. Tarikatlar, cemaatler, dernekler, yandaşlar derken, 24 yılda özel okul sayısı 14 bin 700’e, öğrenci sayısı 1.6 milyona çıktı. Özel okul sayısındaki artış, eğitimin ticarileştiğinin kanıtıdır. Çocuğunu, 5 yıllık maliyeti bir daire parasına çıkan özel okula yollayan anne-babalar, parasının delisi miydi? Hayır. Kırılma noktası; 2013’te ideolojik amaçla getirilen 4+4+4 sistemine saklandı. Ülkenin en nitelikli okulları Anadolu liselerinin içini boşaltılıp, bütün liselerin adı ‘Anadolu’ yapıldı. 2002’de 425 olan Anadolu lisesi sayısı, 2026’da 9 bin 261’e çıktı. Gariban çocuklarının alın teriyle kazandığı okullardan, önce yabancı dil sınıfları kaldırıldı. Nitelikli eğitim verilmedikten sonra, adı ister Anadolu, ister Asya olsun!

KOLTUKTAN KALKACAKSIN

Eğitimde gerileme, kedinin fareyle oynadığı gibi müfredatla oynanarak taçlandırıldı. Sınıfta kalmak, kalktı. Okullarda göstermelik disiplin kurulları olsa da yetkisi yoktu. Sorunlu çocuğu açık liseye göndermeye kalkan öğretmenler, ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ duvarına çarptı. Oy deposu görülen veliler, devletin öğretmenini tehdit etti, sustunuz. ‘Benim çocuğum yapmaz’ diyen veliler, çocuklarını kutsadı, görmediniz. Okullarda ölüm sessizliğine, yıllar yılı kör sağır oldunuz. Derste, El Kaide-IŞİD militanlarının ettiği cihat yeminleri ettirilip, çocukların zihninde ölüm sıradanlaştırıldı. Yetmedi; STK adı altında faaliyet gösteren tarikat ve cemaatlere, milyarlar akıtıldı. Tarikatsever Bakan, MEB bütçesinden sadece bu yıl 5 milyar 896 milyon lira yolladı. Tarikatlara saçılan milyarlarca lirayla devlet okullarının güvenlik sorunu çözülürdü. Eğitimi tarikatlar yönetecekse koltuktan kalkacaksın!

SİYASETSİZ EĞİTİM

Türkiye’de yaşanan her katliam sonrası iktidar, ‘Siyaset yapmayın!’ dedi. Soma’da 301 madenci, depremde 53 bin insan, Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişi öldü. Şanlıurfa’da okul baskını 1 ölü, 16 yaralı. Kahramanmaraş’ta okul baskını, biri öğretmen 10 ölü, 4’ü ağır 13 yaralı. Siyaset yapma! Soru da mı sormayalım? 59 bin 336 devlet okulundan, 58 bin 304’ünde niye güvenlikçi yok? MEB sadece bu yıl 1.9 trilyon lira olan bütçesinden, okullara bir güvenlikçi bile almadı. AB’nin 3 milyar Euro yollayıp, ‘nitelikli eğitim ve güvenlikçi’ şartı koştuğu, Suriyeli 800 bin çocuğun okuduğu 1032 devlet okulunda, güvenlikçi hatta temizlikçi de var. 14 bin 700 özel okuldaki 1.6 milyon çocuğun karnı tok, sırtı pek. 58 bin 304 devlet okulundaki 17 milyon öğrenci Allah’a emanet! Kahramanmaraş depreminden canını zor kurtaran Furkan, Bayram, Belinay, Adnan, Kerem, Mustafa, Sevgi, Zeynep, en güvenli sığınakları olması gereken okulda can verdi, okulda! AKP’nin kurduğu karanlıklar eğitimi, masum çocuklardan caniler yarattı.