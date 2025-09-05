Genel anlamda, “devrim” “karşı devrim” sürecini tanımlarsak...

1919’dan 1950’ye değin uzanan “Atatürk Devrimi” dönemi ve 1950’den bugüne uzanan “Karşı Devrim” süreci karşımıza çıkar.

★★★

22 Mayıs 1950...

CHP, hiçbir gerginlik çıkarmadan, siyasi iktidarı Demokrat Parti’ye (DP) devreder.

Büyük bir diplomatik ve siyasi olgunluk örneğidir.

★★★

22 Mayıs 1950...

Celal Bayar, 3’üncü Cumhurbaşkanı olarak seçilir.

Adnan Menderes Başbakan olur.

★★★

Menderes’in ilk işi ordunun üst kademelerinde, büyük değişikliklere imza atmak olur.

Meşhur, “6 Haziran 1950 Tasfiyesi”...

Üst rütbeli komutanlar, toplu olarak emekli edilir.

Komutanların çoğu, İstiklal Savaşı gazisiydi; Atatürk’e bağlıydı.

★★★

Menderes döneminde, 1923’ten sonra, ilk kez okuma-yazma oranında düşme olur.

1955- 1960 döneminde, okuma-yazma oranı yüzde 40,9’dan yüzde 39,5’e düşer.

Buna karşılık, din eğitimi veren okullardaki öğrenci sayısı, yüzde 93 artar.

★★★

4 Mayıs 1951...

Menderes Halkevleri ve Halkodaları’nı, “faşist bir anlayışın ürünü” olarak tanımlar.

Atatürk’ün, halkın kültürel düzeyini yükseltmek için 1932’de kurduğu Halkevleri ve Halkodaları’nı kapatır.

Oysa aynı Menderes, Halkevleri’nin kurucularından biriydi.

★★★

27 Ocak 1954...

Cumhuriyetin aydınlık meşalesi, Köy Enstitüleri kapatılır.

Atatürk’ün özlem duyduğu o aydınlık meşale de, tam yanmadan söndürülür.

★★★

Fakat, asıl kırılma 12 Nisan 1960’ta yaşanır...

Birinci kırılma noktasıdır.

CHP’nin kamuoyu önünde giderek güçlenmesi, Menderes’i çok rahatsız eder.

CHP’yi silahlı ayaklanmalar hazırlamakla, bir kısım basını da bunu yalan haberlerle desteklemekle suçlar.

Menderes, CHP’yi Türkiye’nin içine sürüklendiği siyasal, toplumsal ve ekonomik krizden sorumlu tutar.

★★★

18 Nisan 1960’ta, TBMM’de Tahkikat Komisyonu kurulmasına ilişkin yasa kabul edilir.

Tümü DP’li olan 15 kişilik komisyonun yaptığı ilk iş, üç yasak getirmektir.

Partilerin yani CHP’nin tüm etkinlikleri; Komisyonun faaliyetleri ile ilgili yayınlar ve TBMM’de komisyonla ilgili görüşmeler ve yayınlara yasak konulur.

★★★

Komisyona, hem sivil hem de askeri mahkemelerin yetkisi verilir.

Hem savcı hem yargıç yetkileriyle donatılır.

Yani, hem suçlayacak hem hüküm verebilecekti.

Komisyonun verdiği kararların temyiz hakkı da yoktu.

★★★

Özetle...

Menderes, halk desteği çok azaldığı ve iktidarı kaybettiğini anladığı için bu yola başvurur.

Böylece, hem basını susturacak hem de CHP’yi kapatacaktı.

★★★

Gel zaman, git zaman...

İkinci kırılma noktası...

12 Eylül 2010...

Anayasa Değişiklik Referandumu...

Anayasa’da, 26 maddelik değişiklik getirir.

Esas değişiklik, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile ilgilidir.

★★★

FETÖ başı Gülen, referandumla ilgili şöyle diyordu:

“İmkân olsa, mezardakileri bile kaldırarak referandumda ‘Evet’ oyu kullandırmak lazım...”

Dediği gerçekleşir...

Referandum sonrası, bazı raporlarda, tüm oyların ‘Evet’ çıktığı sandıklarda, ölü seçmenlerin oy kullandığı belirtilir.

★★★

2010 referandumu sürecinde, İkinci Cumhuriyetçiler, eski sol yeni liberaller, sözde aydınlar, “Yetmez ama Evet” rüzgarını estirirler.

Bu zihniyet, her dönemde, Atatürk Devrimi’ne yapılan karşı devrimin önderleri olmuşlardır.

★★★

Üçüncü kırılma noktası...

16 Nisan 2017 Referandumu...

Türkiye’nin, geleneksel parlamenter sistemi değişir.

18 maddelik değişiklikle, “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine” geçiş kabul edilir.

Başbakanlık kaldırılır.

Tek yetkili makam Cumhurbaşkanı olur.

Yani, aslında “rejim” değişmiştir...

★★★

Referandumda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yasaya aykırı olarak “mühürsüz oyların” geçerli sayılacağı kararını verir.

2 milyon 500 bin mühürsüz oy, geçerli sayılır.

“Evet” oyu sayısı 25 milyon 157 bin 25; “Hayır” oyu sayısı, 23 milyon 777 bin 91.

Oy farkı, 1 milyon 379 bin.

Kabul edilen, mühürsüz oy sayısı kaç? 2 milyon 500 bin.

★★★

Yıl, 2023...

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Anayasa’ya göre mevcut Cumhurbaşkanı tekrar aday olamıyordu.

YSK, tekrar adaylığını kabul eder.

★★★

Bu süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısı tümüyle değiştirilir.

★★★

Ve...

2025’in “Yeni Türkiyesi”nde...

Hala, CHP’ye kayyum atanır mı atanmaz mı tartışması yapılıyor...

★★★

Falih Rıfkı Atay’ın cevabı şudur:

“Ara sıra: ‘Atatürk sağ olsa ne yapardı gibi bir soru duyulur.’ Ben cevap vereyim mi? Topumuza birden lanet okurdu...”