CHP’de yaşananlar, bayram ziyaretlerinin ana konusu. CHP’ye oy veren ya da vermeye karar verenler, hangi durumda oy vermeyeceğini anlatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in bir araya gelmemeleri halinde CHP’yi daha zor günler bekliyor. Parti yönetiminin aldığı her karar mahkemelere taşınacak gibi gözüküyor. CHP’ye en büyük zarar son olayda olduğu gibi yine CHP’lilerden gelecek gibi gözüküyor. CHP’li belediye başkanlarına dönük Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla polis ya da jandarma tarafından operasyonlar devam ederken, yakın bir gelecekte CHP Genel Merkezi tarafından belediye başkanlarına dönük ihraç operasyonları da başlayacak. Yalnız belediye başkanları değil, milletvekilleri, parti il ve ilçe başkanları için de böyle bir sürecin başlayacağı isim isim belirtiliyor. Kesinleşmeden bu isimleri yazmayı da doğru bulmuyorum. HUKUKİ ANLAMDA YOK HÜKMÜNDE “Mutlak butlan” kararı yalnız CHP’de değil; hukukçular arasında da şaşkınlık yarattı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı Erdal Sanlı, verilen kararı bize şöyle yorumladı: “50 yıllık bir hukukçu olarak, hukuk adına utanç ve büyük bir kızgınlık içerisindeyim. Yüksek Seçim Kurulunun yetkisi, tek bir Asliye Hukuk Hakimi tarafından gasp edilmiştir. Bir ceza hakiminin verdiği boşanma kararı ne kadar hukuki ise bir hukuk hakiminin adam öldürmekten verdiği karar ne kadar hukuki ise butlan kararı da o kadar hukukidir. Bu karar şekil olarak mevcut ise de hukuki anlamda yok hükmündedir. Ey bu ülkenin hakimleri; özel hukukun ana ilkesi şudur: Bir davada kesinleşmiş kararla elde edilecek hukuki sonucu, karar kesinleşmeden tedbir yolu ile elde edemezsin. Bir el atmanın önlenmesi davasında karar kesinleşinceye kadar taşınmazı tedbiren davacıya teslim edemezsin. Diğer kural: Bir tarafın kullanacağı yasal hakları tedbiren karşı tarafa veremezsin. Bir davada kararla birlikte, verilen tedbir kararı ile karşı tarafın kullanacağı yasal yolların kullanımını menfaat çatışması olan karşı tarafa verip yasal yolları tıkayamazsın. Anlayana.” ÖZEL İHRAÇ EDİLİR Mİ? Bazı milletvekillerinin partiden atılması konuşulurken, CHP’nin TBMM Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’in yanı sıra Grup Başkan Yardımcılarının da değiştirilebileceği gündemde. TBMM Başkanlığı’na yapılan başvuruda, Meclisin bir organı olan Grup Başkanlığı seçiminin TBMM’de yapılmayıp parti Genel Merkezinde yapılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçe gösterilip Özel’i başkanlıktan düşürme planı yürürlükte. Özgür Özel’in ve grup başkanvekillerinin görevlerinin sonlandırılabilmesi için sürece bakalım: 1-Milletvekillerinin vereceği “güvensizlik önergesi”nin kabul edilmesi halinde Grup Başkanı ve yardımcılarının görevleri sonlandırılabilir. Ancak, CHP grubunda, milletvekillerinin çoğu Özgür Özel’in yanında olduğu için bu şekilde görevin sonlandırılması şu aşamada mümkün görülmüyor. 2- Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Tüzüğü ve TBMM Grupları İç Yönetmeliği uyarınca, Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’i ve grup başkanvekillerini doğrudan, tek taraflı bir imza veya “azil” kararnamesiyle görevden alma yetkisi bulunmuyor. 3-Kılıçdaroğlu, CHP tüzüğüne ve “Genel Merkez politikalarına karşı bayrak açtığı, parti disiplinini ve hiyerarşisini bozduğu” gerekçesiyle Özgür Özel ve grup başkanvekillerini “kesin ihraç” istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edebilir. 4- Eğer YDK bu isimleri partiden ihraç ederse, tüzük ve Siyasi Partiler Kanunu gereği bu kişilerin CHP üyeliği düşer. Üyeliği düşen bir milletvekilinin CHP TBMM Grubu’ndaki tüm görevleri (Grup Başkanlığı ve Başkanvekillikleri) kendiliğinden son bulur. UYARMAMA RAĞMEN ADAY YAPILDILAR Kılıçdaroğlu, butlan kararının ilan edilmesinden bir gün önce yaptığı açıklamada “arınma”dan söz etti. Niçin bu açıklamayı yaptığını araştırdığımda şu bilgilere ulaştım: Aday belirleme çalışmalarının yapıldığı dönemde, Kılıçdaroğlu’na bazı bilgiler ulaştı. Bunlardan bazı isimlerin aday gösterilmesinin partiye zarar vereceğini Özgür Özel’e anlattı. Buna rağmen o isimlerden bir kısmının aday yapılmakla kalmayıp, “Sizin hakkınızda böyle iddialar var. Buna rağmen sizi aday gösteriyoruz” denildiği de Kılıçdaroğlu’na ulaştırıldı. Kılıçdaroğlu, “arınmadan” söz ederken, bazılarını isim isim sayıyor, “arındırma”da çok kararlı olduğunu belirtiyor. LİNÇ ETMEK İSTEYENLER Tanıdığımız kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu kavgayı sevmez. Suça bulaşmamış her arkadaşıyla da kucaklaşır. Bunun geçmişte de çok örneği var. Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu köyünde cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, orada linç edilmek istenmişti. Sığındıkları evin yakılması için bağırıp çağırmalar olmuştu. Kılıçdaroğlu’na o gün vurulan yumruk görüntüsü unutulmadı. Kendisini linç etmeye kalkışanları, yumruk atan Yakup Karakoç’u affeden, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yıllarca birlikte olduğu arkadaşlarına düşmanlık yapmaması beklenir. Unutmayalım, Kılıçdaroğlu kendisini linç etmeye çalışanları nasıl kucakladıysa, helallik verdiyse bazı partililere de aynısını yapabilir. AKP sözcülerinin ağzından CHP düşmüyordu. Şimdi, gelişmeleri sessizce izliyor, başka bir partinin iç işlerine karışmıyor havası veriliyor. Bu süreçte CHP’lilerin attığı her adım, alınan her karar mahkemelik olacağı anlaşılıyor. Bayramda dargınlıkların, küskünlüklerin son bulması dileğimizi belirtiyor, iyilikler, esenlikler diliyorum.