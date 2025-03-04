Geçtiğimiz yılın sonuna doğru Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ndeki düzenleme gereğince hem konut hem de işyeri kiralarının elden ödenmemesi kira adı altında yapılacak tüm ödemelerin sadece banka yahut PTT aracılığı ile yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu düzenleme kapsamında yapılacak kira ödemelerinin banka ya da PTT üzerinden gerçekleştirilmemesi halinde hem kiracının hem de kiralayanın çok ciddi cezalarla karşılaşması aynı zamanda kiranın elden ödenmesi halinde kiracıların karşılaşabileceği hukuki sorunların neler olabileceğini gelin yazımızda birlikte değerlendirelim.

KİRALAR BANKA VEYA POSTA İDARESİ İLE ÖDENECEK

Mükelleflere ve mükellef olmayanlara, muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan düzenleme kapsamında gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellef olmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeleri sadece Bankalar ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenecek belgelerle sağlanabilecek.

TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI

Konutlarda ve iş yerlerinde, konutunu ve iş yerini kiraya verenler ve bunları kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunludur.

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamına alındı.

Hisseli gayrimenkullerin kiralanmasında, kira bedelinin tamamının kiraya verenlerden birine bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi durumunda, tevsik zorunluluğunun yerine getirildiği kabul edilecek.

KİRA BEDELİ NASIL ÖDENECEK?

Bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracı kılınmak suretiyle; para yatırma, havale, EFT, çek, banka ve kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden, bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecek. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda sayılacak. Kişilerin kira ödemelerini; banka şubelerine giderek T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, ad soyad/unvan bilgileri ve “kira ödemesi” açıklamasıyla kiraya verenin hesabına yatırması durumunda da tevsik yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılacak.

CEZA MİKTARI ARTTI

Kira ödemelerine ilişkin getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek özel usulsüzlük cezaları; Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 28.000 Türk lirasından, İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 14.000 Türk lirasından, Yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 7.000 Türk lirasından, az olmamak üzere işleme konu tutarın %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilebilecek.

Ancak, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 28 milyon Türk lirasını geçemeyecek.

HAVALE VE EFT'LERDE AÇIKLAMA KISMINA DİKKAT

Kira ödemesini bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirirken havale ve EFT'erde açıklama kısmına hangi aya ilişkin kira ödemesi gerçekleştiriliyorsa muhakkak açıkça yazılmalı yada internet bankacılığından ödeme türü olarak kira bilgisi işaretlenmeli.

Ödeme türünün gösterilmediği internet bankacılığı uygulamalarında kiracının kiralayana kira bedelini göndermesi halinde açıkça “MART 2025 KİRA BEDELİ ÖDEMESİDİR.” Şeklinde açıklamada bulunması kiracıya karşı idare tarafından kesilebilecek özel usulsüzlük cezasını önleyebilecektir.

YANLIŞ İŞARETLENEN KİRA ÖDEMESİ AÇIKLAMALARI DERHAL DÜZELTİLMELİ

İnternet üzerinden gerçekleştirilen bazı ödemelerde ise taraflar birbirine para gönderirken sehven kira bölümünü işaretlemeleri halinde en kısa zamanda yazılan ödeme beyanını düzeltmek için ilgili vergi dairesine dilekçe verilmesinde büyük fayda olacaktır. Aksi surette sistem otomatik olarak yapılan ödemeyi kira olarak algılayacak ve hem parayı gönderene hem de alana ayrı ayrı usulsüzlük cezası kesebilecektir.

KİRA BEDELİNİ ELDEN ÖDEDİĞİNİZ İÇİN TAHLİYE EDİLEBİLİRSİNİZ

Kira bedelini elden ödemenin en riskli tarafı ise yapmış olduğunuz ödemenin herhangi bir belge ile ispat edilememesidir. Bu gibi durumlarda kiralayan tarafından başlatılan icra takipleri sonrasında yapılan ilk duruşmada kiracı, kira borcunu ödemediği için oturduğu taşınmazdan kolayca tahliye edilebilir.

Benzer durumlarla karşılaşmak istemeyen kiracıların hem özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalmaması hem de hiç beklemedikleri bir anda elden ödedikleri ancak bu durumu belgelendiremedikleri kira ödemeleri nedeniyle kiracı olarak bulundukları taşınmazdan kolayca tahliye edilebileceklerdir.

2025 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Şubat ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Mart ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı. TÜFE 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 53,83 oldu.

Buna göre MART ayı itibariyle yenilenen kira döneminde, önceki yıl 20 bin lira kira bedeli ödeyen bir kiracı 30.766₺ kira ödeyecek. Bu artış oranı hem konut hem de işyerleri için geçerli olacak.