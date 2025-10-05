Sonbahar SüperAy’ları başlıyor! Bunlardan ilkini 7 Ekim’de deneyimleyeceğiz. Kasım ve Aralık aylarında iki kez daha Süper Dolunay deneyimleyeceğiz. Bunlardan biri 5 Kasım’da, diğeri 4 Aralık’ta gerçekleşecek. Süper Dolunay dönemlerinde Ay normalden %14 kadar daha büyük ve yüzde 30 kadar daha parlak gözükebiliyor. Tabii bunların görsel anlamda güzel tarafları olduğu gibi, duygusal anlamda da bizi zirveye çeken yönleri de var. 7 Ekim dolunayına Hasat Dolunayı da deniyor. Yani, daha önce attığımız adımların sonuçlarını göreceğiz ve yaptığımız şeylerin hasadını alacağız.

SÜPERAY, Ay’ın yörüngesinde Dünya’ya en yakın pozisyonunda olduğu zamanın yeniay veya dolunay fazıyla çakışmasıdır. Bir yılda birkaç kez olabilir. SüperAy bir dolunay esnasında olduğunda buna SÜPER DOLUNAY deniyor. Dolunaylar duyguların had safhada olduğu zamanlardır. Tabii sadece duyguların değil, yaratıcılığın da çok arttığı dönemlerdir. Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu zamanlar da öyle (Yerberi). Her ikisi çakıştığında, yani SÜPERAY olarak tanımlanan durum gerçekleştiğinde, duygusal anlamda duyarlılık had safhada olur. Duygularda iniş çıkışlar, uyarılma, huzursuzluk hakimdir. Buna mukabil, Ay’ın Dünya’ya en uzak konumunda olduğu (Yeröte) zamanlarda duygusal anlamda daha ziyade sakinlik duygusu hakimdir, umursamazlık veya hatta halsizlik ve keyifsizlik vardır.

ORTA BÜYÜKLÜKTE DEPREMLER OLASI MI?

Astrolog Riacard Nolle’ye göre Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu (Yerberi) dönemlerinin yeniay veya dolunayla çakıştığı ve onun SÜPERAY olarak tanımladığı zamanlarda doğal afetlerde artış olur. Nolle, bu riskin en fazla SÜPERAY’dan, yani Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna denk gelen yeniay veya dolunaydan 30 saat öncesi ile 30 saat sonrası gibi bir zaman aralığında olduğunu söyler. Bu zaman zarfında 5 ve üzeri depremlerin, volkan patlamalarının ve kasırgaların daha sık görüldüğünden ve buna birçok örnek verir.

KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

7 Ekim dolunayı Koç burcunda gerçekleşecek. Koç burcu ateş elementinden, öncü bir burçtur. Liderlikle, inisiyatif almakla, harekete geçmekle alakalıdır. Dolunay esnasında Ay hızlı harekette olacağından, harekete geçirici ve olayların hızlı gelişeceği bir sürece girdiğimizi işaret etmektedir. Dolunay hakkında bilgi verdiğim videoyu izlemek için tıklayınız https://youtu.be/k89Skekc_2g?si=tX6QaspcI1-a_n-P

Aşağıda dolunayın Ankara merkez alınarak çizdirilmiş haritasını görmektesiniz.

İŞ BİRLİKLERİ BOZULABİLİR

Koç burcunda gerçekleşen dolunaylarda, seçimlerini bireysel olarak yapma ve net bir şekilde ortaya koyma, her zaman olmadığı kadar cesaretli ve kararlı hareket etme, risk alma, hakkını arama eğilimi vurgu kazanır. Birlikte hareket etmekten ziyade, tek başına hareket etme arzusu belirginleşir. Bu durum, bazı zamanlarda iş birliklerinin, ortaklıkların bozulması olarak yansıma bulabilir. Fazla düşünmeden eyleme geçme potansiyeli güçlüdür.

TÜRKİYE ÜZERİNE İZ DÜŞÜYOR

Dolunayın ufuk düzlemiyle kesişim hatları Moskova’dan aşağı iniyor, Karadeniz denizi ve Türkiye üzerinden geçiyor, Kıbrıs üzerinden geçerek Mısır’a doğru devam ediyor. Kızıldeniz’e, Suriye’ye, Ürdün’e, İsrail’e de yakın geçiyor. Dolayısıyla Moskova-Ankara arasındaki görüşmeler hız kazanabilir. Kıbrıs üzerine oynanan oyunlar belirginleşebilir. Kızıldeniz’de tansiyon yaşanması, Suriye, Ürdün gibi ülkelerde askeri anlamda hareketlilik olasıdır.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Koç dolunayı Türkiye astroloji haritasının 10.evine iz düşmekte, yöneticiler ve liderler, diğer ülkeler nezdindeki imajımız, geleceğe yönelik hedeflerimiz gibi konuların öne çıkacağını, bu konularda daha evvel atılmış adımların sonuca bağlanacağını ya da görünür olacağını göstermektedir. Transit Jüpiter’in ülkemiz haritasındaki pozisyonuna olumlu açısı, yabancı ülkelerle yapılan iş birlikleri veya dış ticaret, seyahatler, turizm, denizlerle ve donanma ile ilgili konularda bazı olumlu gelişmeleri işaret ediyor olabilir.

HANGİ LİDERLER ETKİLENİYOR?

Vladimir Putin 7 Ekim’de doğmuş bir lider. Bu dolunaydan zorlu etkiler alıyor. Arkasından dönen işler, alaşağı olma riskleri, gizli düşmanlıklar, sağlık sorunları gibi bazı stresli etkiler alıyor. Öte yandan, Ukrayna ve NATO konusunda daha agresif ve kararlı bir yol izleyeceğini düşündüren Mars transiti alıyor. Putin için en agresif ay ise Aralık 2025 olarak görülüyor. 7 Ekim’de dünyaya gelen bir başka önemli isim Selçuk Bayraktar, daha önce attığı bazı adımların sonuçlarını almaya başlayabilir. İlerletilmiş haritasında Güneş Yay burcuna geçmek üzere olduğu ve Ay büyümekte olduğu için, kendisi uluslararası alanda büyüme, genişleme ve yayılma açısından önemli bir döneme ilerlemekte. Doğum haritasında Ay’ın Koç burcunda Satürn’le birlikte yerleşimi bulunan Hakan Fidan, bu dolunaydan etki alan kişiler arasında yer alıyor. Son dönemde etrafında dönen durumlar daha da belirginleşebilir veya bunların sebepleri ortaya çıkabilir.

SPEKÜLASYONA DİKKAT!

Ülkemiz astroloji haritasının aldığı etkilere bakılırsa, bu dolunay civarındaki günler ve sonrasındaki zaman dilimi, yani aslında genel olarak Ekim ayı, borsa başta olmak üzere, spekülasyonun çok artacağı bir zaman dilimi olarak görülmekte. Borsada inişli çıkışlı, dengesiz bir atmosfer olasıdır.

ALTIN VE GÜMÜŞ

En büyük zirvesini Aralık ayında yapacağını öngördüğüm altın fiyatlarında da biraz daha yükselişin ardından bir dalgalanma görebiliriz. Bu yılı en yüksek prim oranıyla kapatacağını öngördüğüm gümüş için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ekim ayının 20’li tarihlerinde tekrar bir yükseliş görebiliriz. 13 Ekim Pazartesi ile başlayan haftada da yukarı yönlü bir tetikleme görebiliriz.

8 ve 9 EKİM’İ KULLANIN!

Önümüzdeki haftanın ortasında Venüs ve Jüpiter arasında uğurlu, güzel bir akış devrede olacak. Alışverişler, önemli işler, toplantılar, kişisel bakımla ilgili konular açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. İlişkilerde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Bu iki günü iyi bir şekilde değerlendirebiliriz.

10-11 ve 12 EKİM’E DİKKAT EDİN!

Saydığımız bu üç günlük süreçte Venüs-Satürn karşıtlığı etkili olacak ve tetiklenecek. Dolayısıyla büyük riskler almaktan kaçınmalı, para piyasalarında işlem yapanlar özellikle dikkatli olmalı. Kişisel bakım işleri, alışverişler açısından da uygun zaman diliminde olmayacağız bu tarihlerde.

GÜNEŞTE NELER OLUYOR?

İki güneş lekesi (4232 ve 4236) kararsız delta sınıfı manyetik alanlara sahip ve ikisi de Dünya’ya bakıyor. Güçlü X-sınıfı patlama yaratabilirler. Kısa dalga radyo kesintileri ve jeo-etkili CME’ler yakın gelecekte olabilir. Dünya’nın manyetik alanı 4 gündür aralıksız titriyor; bu, oldukça uzun süren bir jeomanyetik fırtına. Dünya, bu geniş koronal delikten akan bir güneş rüzgarı akıntısının içinde https://spaceweather.com

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Geçtiğimiz haftanın yazısında sismik aktivite açısından 1-3 Ekim aralığına dikkat çekmiştik. 30 Eylül’de Filipinler’de 6.9’luk deprem gerçekleşti. 2 Ekim’de İstanbul’da da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Önümüzdeki haftaya baktığımızda, 11 Ekim civarının dikkat çektiğini görüyoruz. Etkili güneş fırtınası ve jeomanyetik fırtına, sismik aktivitede artış, etkili depremler olasıdır. Aşağıda 11 Ekim tarihine ait güneşmerkezli gezegen geometrisini görmektesiniz. Mars-Uranüs-Venüs arasında sert bir açı kalıbı oluşuyor. Bu da sert olayların, şiddetli fırtına ve depremlerin olasılığını güçlendiriyor. İlaveten Merkür’ün Satürn ve Neptün ile dik açılarını da eklediğimizde, 11-14 Ekim tarihleri arası daha da dikkat çekici hale geliyor. Güneşmerkezli gezegen geometrisine dayanarak yaptığım tahminlerin yer aldığı videoyu izlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=QIZu8x-P-zU&t=621s

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

6 Ekim Pazartesi sabahın erken saatlerinde biraz karmaşık hissedebilir ve dağınık olabiliriz. Sabahın ilerleyen saatlerinde dengeye gelmeye başlıyoruz. İletişim gezegeni Merkür saat 19:40’ta Akrep burcuna geçiyor. Entelektüel algılarımız keskinleşmeye, sezgilerimiz yükselmeye başlıyor.

7 Ekim Salı gününe süper dolunayın yüksek enerjisiyle başlıyoruz. Biraz hareketli, biraz heyecanlı, biraz da agresif bir zaman dilimindeyiz. 06:47’de Güneş’in doğmak üzere ve Ay’ın batmak üzere olduğu zaman diliminde dolunayın zirve noktasına varıyoruz. Ufuk düzlemiyle çakışan Ay ve Güneş’in çekim etkisi yüksek olabilir ve jeomanyetik alanı hayli etkileyebilir. Enerjimizi dengeleyelim. Yüksek oktavlı olayların, abartılı tavırların, başkalarının canını acıtmaya girişimlerin veya yönelik sözlerin kendini gösterebileceği bir gündeyiz. İntikam almaya yönelik eğilimler artabilir. Takıntılı düşünceler zihnimizde dolaşabilir. Bunlardan uzak durmak için zihnimizi başka şeylere yönlendirebiliriz.

8 Ekim Çarşamba gününün ilk yarısında sert söylemler, tartışmalar, ticari alanda stresler devreye girebilir. Temkinli olmamızda fayda var. Günün ikinci yarısında uğurlu, güzel bir akış devrede olacak. Alışverişler, önemli işler, toplantılar, kişisel bakımla ilgili konular açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Değerlendirebiliriz. Gece saatlerinde sert ve sakarlıklara, kazalara açık bir enerji atmosferinde olabiliriz, dikkat!

9 Ekim Perşembe sabah saatlerinde agresif bir ortamda olabiliriz. Yangına körükle gitmemeli, aceleci davranışlardan kaçınmalı, ödeştirme duygusundan uzak durmalı. Öğle saatleri iş birliği gerektiren konular için kullanılabilir. Günün ikinci yarısında büyüme ve gelişmeye yönelik güzel bir atmosferde olacağız. Değerlendirebiliriz. Akşam saatleri ve sonrasında ilişkiler, sosyalleşmek, yardımlaşmak açısından çok verimli bir zaman dilimi var, kullanabiliriz.

10 Ekim Cuma sabah saatleri sosyal ve kolektif gelişmelere açık gözüküyor. Sabahın ilerleyen saatlerinde beklenmedik durum ve yön değişiklikleri de devreye girebilir. Sismik aktivitenin artabileceği bir zaman dilimindeyiz. Para işleri, alışverişler, ilişkiler, kişisel bakımla ilgili konularda stresler olasıdır. Para piyasalarında çalkantı olasılığı da hayli fazla, farkında olalım!

11 Ekim Cumartesi günü boyunca ilişkilere dikkat! Sismik aktivite açısından dikkat! Sakarlıklara ve kazalara dikkat! Beklenmedik ve patlayıcı etkiler tetiklenebilir. Günün ikinci yarısında yapacağımız görüşmelerde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebiliriz. Kendimizi ifade etmek istediğimiz işlerde aktif olabiliriz.

12 Ekim Pazar sabah saatlerinde ilişkilere dikkat! Duygusal anlamda hayli hassas bir gündeyiz. Sabahın ilerleyen saatleri yanılgılara ve hayal kırıklıklarına açık olabiliriz. Akşam saatlerinde ise daha rahat bir akış yakalayabiliriz.