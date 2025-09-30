Beşiktaş adına böyle başlangıç görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Taraftar çok özlemişti 10 dakika içinde 2-0 öne geçmeyi. Rafa Silva ve Cerny’in golleri bir anda Kocaelispor’un şok yaşamasına neden olmuştu.

Epey zamandır benim Beşiktaş’ta görmediğim bir an vardı devre biterken. Beşiktaşlı 4 oyuncu taç çizgisinin yakınında pres yapıyordu. Takım olarak hareket etmenin önemini Sergen Yalçın’ın ısrarla vurguladığını biliyoruz. Bunun oyuncu grubu tarafından kabul edilmesi ve süreklilik kazanması taraftarı inanılmaz mutlu eder. Beşiktaş’ın genlerinde savaşçı ruh ve mücadele vardır. Şampiyon olduğu dönemlerde kendisinden mali olarak güçlü olan takımları bu ruh geride bırakmıştır.

Orkun ilk devrenin orta alandaki aklıydı. Rafa ve Cerny attıkları gollerin yanında oyun iştahları ile rakip savunmayı zor durumda bıraktılar. İlk yarının bazı bölümlerinde topu rakibe bırakan Beşiktaş’ın bu düşüncesini olumlu bulmadığımı belirteyim. Maçın ilk yarısında fark daha da açılabilirdi. Geriye yaslanmak uzun sürmemeli. Golü yersin.

Tayfur’un vuruşunda Mert ağır kalmıştı. Kocaelispor’da böylece maça ortak olma düşüncesi belirmişti. Belki 4 veya 5 olabilecek maçta ev sahibi normal olarak strese girdi.

Jota, daha takıma uyum sağlayamamış gözüküyor ama perdeyi kapatan golü attı. Beşiktaş, girdiği pozisyonları mutlaka daha dikkatli değerlendirmeli yoksa üzülür...