Dün gece sadece dört saat uyudunuz. Sabah kalktınız, beyniniz sisli, odaklanamıyorsunuz, önünüzde bitirmeniz gereken koca bir iş var. Ne yaparsınız? Büyük ihtimalle üçüncü kahveyi doldurursunuz. Ama son dönemde tıp dünyası kahveden daha eski, daha ucuz ve daha şaşırtıcı bir maddeyi konuşuyor... Kreatin. Yıllarca spor salonlarında gördüğümüz o beyaz tozdan söz ediyorum. Eskiden kreatin deyince akla dambıl, bench press, vücut geliştirme forumları gelirdi. Bugün aynı toz kahveye, yoğurda, smoothie’ye giriyor; menopoz sohbetlerinde, beyin sisi videolarında, uzun yaşam podcast’lerinde karşımıza çıkıyor. The Wall Street Journal kadın tüketiciler arasında kreatin alımlarının 2025 başında yüzde 320 arttığını yazdı. Pazar da dönüşümü doğruluyor. Küresel kreatin takviyesi pazarı 2025’te 1.4 milyar dolardı. 2033’te 8.7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ortada artık spor salonu değil, dev bir yaşlanma ve takviye ekonomisi var. ★★★ Peki nedir bu kreatin? Vücudun enerji parası ATP’dir. Kas kasılırken, beyin çalışırken, merdiven çıkarken ATP molekülü harcarız. Kısa ve sert eforlarda ATP hızla tükenir. Kreatin de ATP’nin hızla yenilenmesine yardım eder. Yani ATP telefonun şarjıysa, kreatin hızlı şarj istasyonu gibidir. Ama bu hızlı şarj en çok kısa, sert ve patlayıcı hareketlerde işe yarar. Yani kreatin “içtim, kas yaptım” tozu değildir. Kas için direnç antrenmanı, protein, uyku ve toparlanma gerekir. Vücuttaki kreatinin yüzde 95’i kaslarda bulunur. Kalan küçük bölüm ise beyin dahil diğer dokulardadır. Bu yüzden bilim dünyası kreatine artık spor performansı değil, beyin enerjisi açısından da bakıyor. 2024’te Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir çalışmada denekler 21 saat uykusuz bırakıldı. Bir gruba plasebo, diğer gruba tek doz kreatin verildi. Doz yüksekti. Kilo başına 0.35 gram. Yani 70 kilo biri için yaklaşık 24-25 gram. Sonuçta kreatin alan grupta uykusuzluğa bağlı zihinsel yavaşlamanın bir ölçüde azaldığı görüldü. Bu şu demek değil! “Her gün kreatin içerseniz zekânız artar.” Ya da “Kreatin uyku yerine geçer.” Ama şu doğru... Uykusuzluk gibi özel bir durumda kreatin beynin bilişsel işlevlerini destekleyebilir. ★★★ Kadınlar ve menopoz başlığı da bu yüzden önemli. 2021’de yayınlanan bir çalışmada, özellikle menopoz öncesi kadınlarda güç ve egzersiz performansı açısından kreatin takviyesinin etkili olduğu görüldü. Ama yine altını çizeyim. Kreatin menopozun ilacı değil. Sıcak basmasını tek başına çözmez. Hormon dengesini sihirli şekilde düzeltmez. Ama menopoz döneminde kadınların karşılaştığı önemli sorunlardan biri kas ve güç kaybıysa, kreatin burada özellikle direnç antrenmanıyla birlikte araştırılan ciddi bir araçtır. Asıl kritik nokta şu... Kreatin tek başına değil, hareketle birlikte anlam kazanıyor. Mesela yaşlı yetişkinlerde yapılan araştırmalar da bunu destekliyor. 2021’de Nutrients dergisinde yayınlanan başka bir araştırmada kreatinin direnç antrenmanıyla birlikte yaşlılarda yağsız doku ve kas gücünü artırabileceği kaydedildi. Kreatin tek başına gençlik tozu değil. Ama ağırlık çalışmasıyla birlikte kullanıldığında, özellikle kas kaybı ve güç kaybı meselesinde ciddiye alınan bir takviye. Vegan ve vejetaryenler için de kreatin ayrı bir başlık. Çünkü kreatin daha çok et ve balıkta bulunur. Bitkisel gıdalarda neredeyse yoktur. Peki herkes kullanmalı mı? Hayır. Hiçbir takviye için böyle bir cümle kurulmaz. En büyük korku böbrek meselesidir. Uluslararası Spor Beslenmesi Cemiyeti’ne göre sağlıklı bireylerde, önerilen dozlarda kullanılan kreatinin böbrek fonksiyonlarına zarar verdiğini gösteren güçlü bilimsel kanıt yok. Kreatin vücutta, atık madde olarak ‘kreatinin’e dönüşür ve böbrekle atılır. Doktora gidip kan tahlili yaptırdığınızda, eğer kreatin kullanıyorsanız kanınızdaki kreatinin seviyesi normalden bir tık yüksek çıkabilir. Doktorlar bu değeri böbrek hasarının bir ‘göstergesi’ olarak okur. Ama dışarıdan kreatin alan birinde bu yükseliş, böbreğin her daim bozulduğunu değil, sadece vücuda fazladan kreatin girdiğini gösterir. Ama böbrek hastalığı olan biri doktoruna danışmadan kesinlikle kreatin almamalı. Saç dökülmesi korkusu da benzer. 2009’daki bir çalışma kreatinin saç dökülmesiyle ilişkili olan DHT hormonunu artırabileceğini iddia etmişti. Bakın yıl 2009. O günden beri yani neredeyse 20 yıla yakın süre geçti. Fakat Uluslararası Spor Beslenmesi Cemiyeti Dergisi (Journal of the International Society of Sports Nutrition) son makalesinde, sonraki hiçbir araştırmanın, kreatinin saç döktüğünü ya da kelliğe yol açtığını kanıtlayacak veri bulamadığını yazdı. Bir de şu kilo alma meselesi var. Kreatin kullandığınızda tartıda 1-2 kilo artış görebilirsiniz. Ama bu yağlanma değildir. Kreatin, yapısı gereği hücre içine su çeker. Yani kaslarınızı ve dokularınızı daha hidre, daha dolgun hale verir. Bu, aslında kas sağlığı için iyi bir şeydir; vücudun yağlandığı anlamına gelmez. ★★★ Doz meselesine de gelelim. Burada kişiye özel tavsiye vermiyoruz. Ama Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün (NIH) yaygın protokollerinden biri 5-7 gün boyunca günlük yaklaşık 20 gramlık yükleme fazı, ardından günlük 3-5 gramlık idame kullanımıdır. Bir başka yaklaşım ise yükleme yapmadan daha düşük günlük dozlarla birkaç haftada kas kreatin depolarının artırılmasıdır. Ama şunu da söyleyeyim. Daha fazla almak daha iyi sonuç demek değildir. Takviye dünyasının en büyük yanılgılarından biri budur. Bir şey işe yarıyorsa, iki katı daha iyi çalışır sanılır. Oysa vücudun depolama kapasitesi var. Gereğinden fazlası çoğu zaman ekstra fayda getirmez; mide-bağırsak şikâyeti, şişkinlik veya gereksiz yük getirebilir . Özetlemek gerekirse... Piyasadaki o çok pahalı, ‘yeni nesil’ süslü kreatin formlarına paranızı kaptırmayın. Bilimin üzerinde binlerce araştırma yaptığı, en güvenli, en ucuz ve en etkili tür, yıllardır bildiğimiz Kreatin Monohidrat. Günlük 3 ila 5 gramlık bir kullanım, eğer hayatınızda hareket ve doğru beslenme de varsa, hücrelerinizin o hızlı şarj istasyonunu her zaman dolu tutmaya yetecektir. Ama eğer hiç hareket etmiyorsanız, uykunuz düzelmiyorsa, kaslarınızı çalıştırmıyorsanız, kreatinden de mucize beklemeyin.