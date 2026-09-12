Sevgili okurlar, yaşadığımız şu memlekette birbiri ardına tanık olduğumuz inanılmaz olaylar serisi sürüp gidiyor. Olaylar birbiri ardına patlarken toplumun büyük bir kesimi bunlarla ilgilenme zahmetine bile katlanmıyor. Neden? Çünkü birincisi, insanlarımızın çoğu geçim derdine düştü. Büyük kitleler artık bu gibi olaylarla fazla ilgilenmiyor. İkincisi, toplum korkutuldu. Her gün birileri gözlerimizin önünde siyasi nedenlerle gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Böyle bir ortamda toplumun korkutulması, sindirilmiş olması önemlidir. İktidarın isteği de zaten buydu. Bir buçuk yıldan bu yana yaşamakta olduğumuz garip ve yüz kızartıcı olaylar zaten bunun habercisiydi... Ve büyük iktidar oyunu hep CHP’li belediyeler üzerinden oynanıyor. ★★★ Üsküdar olayını zaten yaşamıştık. İnanılmaz yöntemlerle Üsküdar Belediyesi’ne çöktüler. Yine söylüyorum, bu hadise Türkiye’nin siyasi tarihine geçecek ve hiç çıkmayacak kara lekelerden biridir. Önceki gün ise yeni bir lekeye daha tanık olduk. İzmir’in Foça ilçesinin belediye başkanı Saniye Fıçı da AKP’ye geçirildi ve rozeti Recep Tayyip tarafından takıldı. Bu olaydaki leke nedir, ona da kısaca, birkaç cümleyle değineyim. AKP, 2024 yerel seçimlerine Foça’da katılmamış, yani aday göstermesi mümkün olmamıştı... Çünkü Foça’nın Atatürkçü ahalisinden oy alıp belediye kazanması mümkün değildi. Hezimet kaçınılmazdı. Bu yüzden AKP seçime bile girmedi... Ve seçimi yüzde 49.6 oy oranıyla CHP adayı Saniye Fıçı kazandı. Şimdi Saniye de AKP’ye transfer oldu! Bir ibret belgesi ve yeni bir kara mizahtır. Neresinden baksak yüz kızartıcı bir demokrasi yutturmacasıdır! ★★★ İktidar partisi kadın başkan transferlerine aylar önce başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyon Başkanı Burcu Köksal ilk yolcular oldu! Bizim toplumda genel bir kanı yaygındır. Çoğu insanımız “Kadınlar erkeklerden daha dayanıklı, daha mert ve sözüne güvenilirdir” diye düşünür ve bu düşüncede doğruluk payı kesinlikle vardır. CHP’den seçilen bazı kadın başkanlar bu süreçte korkutuldu. Eşleri iş adamlarıydı. Kadın başkanlar onların borçları üzerinden korkutulup transfer edildi. Yani her zaman olduğu gibi bu transferlerde de bazı kadın başkanlar mert ve yürekli, bazıları ise korkak ve fos çıktı. Korkanlar AKP’ye sığındı. İzmit, Seyhan, Üsküdar’ın kadın başkanları ve daha niceleri ya direniyor ya da hapis yatıyor. Korkuya kapılıp transfer düdüğünü çalanlar ise mutlu! Hiç değilse eşlerinin şirketlerini kurtarmış olmanın mutluluğu ile yaşıyorlar!