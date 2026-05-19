24 yıl sonra alınan FIFA Dünya Kupası bileti, 7'den 70'e hepimizi nefis anılar biriktirdiğimiz o günlere götürmüştü. Sıra, '2026'nın kahramanları kim olacak' sorusuna gelmiş ve aday kadro için nefesler tutulmuştu.

24 yıl sonra Türkiye'ye aynı heyecanı yaşama fırsatını sunan Vincenzo Montella, 35 kişilik aday kadrosunu açıklayarak hepimizin merakını giderdi. Sırf merak gidermekle kalmadı, belli başlı tartışma konularının da başlığını belirledi.

İtalyan hoca geldiği ilk günden bu yana takıma yeni bir oyun kimliği kazandırmak için büyük çaba harcadı, en sonunda istediği uyumu da yakaladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yürüyerek '9 numarasız' sistemini öyle ya da böyle herkese kabul ettirdi.

Montella, A Milli Takımı kulüp havasında yönetmek istiyor, burası açık. Saha içi kadar, saha dışına da önem veriyor. Bunu hem kendi demeçlerinde hem de TFF Başkanı'nın ifadelerinde keskin şekilde hissedebiliyoruz. Özellikle 'Samet Akaydin neden kadroda?' sorusu gelince sık sık 'saha dışındaki katkısı' içerikli yanıtların hayat bulması bunun en net göstergesi.

Montella, Milli Takım'a 35 kişi de çağırsa 20 kişi de çağırsa sistemini ve tercihini 13-14 oyuncu üzerinden yönetiyor. Bu iyi bir şey mi diye soracak olursanız hem evet, hem de hayır. 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti geldiyse, yapılan deneme doğru sonuç vermiş demektir. Avrupa Şampiyonası'nda da aynı yöntem çeyrek final heyecanı yaşatmış, Uluslar Ligi'nde lig atlatmıştı. Bu açıdan bakınca her şey yerli yerinde. Ama 'hayır' kısmı da bir hayli dikkat çekici.

TFF, yerli oyuncuların gelişimi ve aldığı süreleri gerekçe göstererek yabancı kuralı ile oynamaya devam ediyor. Böyle bir durum varken, TFF'nin gerçeğine göre Süper Lig'den daha fazla ismi aday kadroda görmemiz gerekiyor. Bu ortamda, milli oyuncu havuzunun biraz daha efektif hale gelmesini beklemek gerekiyor. Ama beklenti karşılanıyor mu? Bence hayır. Mesela bu sezonun en etkili isimlerinden birkaçına bakalım. İlk aklıma gelen isimler, kale hariç her yerde görevini layığı ile yerine getiren Ozan Tufan, savunmada rakiplerine taş çıkaran Adil Demirbağ ve Beşiktaş'ta savunmada sırıtmayan sayılı isimlerden Emirhan Topçu oldu. Yerlerine yazılan isimlere göz atarsanız demek istediğimi ben anlatmadan da anlarsınız.

Şu tabloda, yerli oyuncuların A Milli Takım’a girmek için ekstra çaba sarf etmesi sonuç getirmiyor. Montella, yıllar içinde kurduğu düzenden vazgeçmek istemiyor ve istikrar için oluşturduğu kadro iskeletini bozmayı düşünmüyor. En basitinden şunu da düşünmek gerekiyor; 'zaten seçilecek isimler belli' umutsuzluğu Türk oyuncuların gelişimine uzun vadede zarar verebilir. En azından Süper Lig özelinde bunun yaşanması daha olası. Her sene değişen kurallar yerli oyuncuların yabancılar ile rekabet etmesinin önüne geçerken, zorunluluktan akıtılan transfer paraları ile de yerliler hedef haline getiriliyor. Çözüm arıyorsanız basit; ya yabancı kuralını daha esnek hale getirin ya da hayal dünyanızdan çıkın.