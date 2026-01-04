Venüs ve Mars’ın Güneş etrafında hizalandığı bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki günlerde önemli gezegen dizilimlerine şahit olacağız. 6 Ocak-10 Ocak tarihleri arası bu bağlamda çok önemli gözüküyor. Güneş, Venüs ve Mars’ın Jüpiter ile karşıt açılarının etkili olacağı bu tarihler civarında finans piyasalarında önemli stresler olasıdır. Döviz veya metal fiyatlarında artışı tetikleyebilir. Doğal afetlerde artış, etkili depremler görülebilir. Bu yazımızda, önümüzdeki günlerde en dikkat çeken tarihlere odaklanacağız ve bu dizilimlerin olası sonuçlarını, ülkemiz astroloji haritası üzerindeki etkilerini ele alacağız.

3 OCAK DOLUNAYI

3 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek Yengeç dolunayı sismik açıdan artışa işaret ediyor. Özellikle de deniz depremlerinde ya da deniz kıyısında yer alan beldelerde artış görebiliriz. Son günlerde yabancı dergiler Türkiye’de depreme dikkat çekiyor. ABD’den Türkiye’de bulunan vatandaşlarına yönelik uyarılar yapıldı. Bu uyarılarda özellikle de İstanbul depremine atıfta bulunuluyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere, Türkiye astroloji haritasının yükselen burcu Yengeç, dolunay bu burçta yer alan Plüton’un derecesine çok yakın gerçekleşiyor ve Yengeç burcu kapsamına giren bölgeler arasında İstanbul da yer alıyor. Tabii bütün bunlar üzerimizde dönen bu deprem senaryolarını açıklıyor.

Çok iyi biliyoruz ki bu risk gerçekten var ve zaten uzun zamandır tartışılıyor. Ama ülkemize, turizmimize zarar verilme niyetinin de farkında olmamız çok önemli. Her an büyük bir depreme hazırlıklı olmamız gerektiği bir gerçek. Ama gereğinden fazla büyütüp, bize oyun oynamaya çalışan dış güçlerin ve şeytani aklın oyununa karşı da uyanık olmalıyız.

9 OCAK ÖNEMLİ!

9 Ocak Cuma günü 19 derece Oğlak burcunda Güneş, Venüs ve Mars üçlü kavuşumu deneyimleyeceğiz. Finansal astrolojide 19 derece Oğlak kritik, borsa ve para piyasaları açısından stresli ve problemli gelişmelere işaret edebilir (Referans Christeen Skinner). Bu önemli derecede gerçekleşecek üçlü kavuşum, evrensel finans göstergesi Jüpiter ile karşıt açıda gerçekleşecek. Haliyle, bir kez daha finansa, paraya dikkat dedirtiyor. Önemli stresler yaşanabilir. Yeni düzenlemeler kapıda olabilir. Aşağıda haritasını görmektesiniz.

BÜYÜK DEPREM RİSKİ

Bu gezegen diziliminin en etkili olacağı 9 Ocak civarındaki günler büyük deprem riskinin de en fazla olduğu zamanlar. Biraz daha genişletirsek, en riskli zaman dilimini 8-11 Ocak tarihleri arası olarak belirtebiliriz. Coğrafi hatlarıyla 3 Ocak dolunayını incelediğimizde, ülkemiz üzerine iz düştüğünü görüyoruz. Bu da bizim dikkatli ve temkinli olmamız gerektiğini gösteriyor. Deniz veya kıyı depremlerinin artacağını düşündüğüm bu günlerde Karadeniz’den aşağı inen gezegen iz düşümlerinin Batı Anadolu, Marmara ve Akdeniz üzerine iz düştüğünü görüyoruz. Venüs/MC hattı İzmit civarından, Güneş/MC hattı Eskişehir civarından, Ay/IC hattı Antalya civarından, Mars/MC hattı Eskipazar, Ankara, Konya civarından geçiyor ve bu hatlar Akdeniz’e devam ediyor. Ay ve Jüpiter’in Batı Ufku ile dik açıda kesiştiği bölge İstanbul ve Bursa’yı, aşağı doğru indiğimizde Rodos’un olduğu bölgeyi gösteriyor.

Bunlar gezegen iz düşümleri ve yer kabuğunun biriktirdiği stresi bilemediğimizden ve ölçemediğimizden, büyük bir sismik aktivite yaratıp yaratmayacağını kesin olarak bilemeyiz. Ama yine de bu bölgeler açısından temkinli olmamızda fayda var. Deprem tahmini grafiğimiz de 8 Ocak itibariyle başlayan bir yükselişi gösteriyor. 12-14 Ocak tarihleri arasına kadar da bu yükseliş sürüyor.

Geçtiğimiz haftanın yazısında da bahsettiğimiz gibi, Amerika’nın batı kıyıları da özellikle Los Angeles ve California civarı, Pasifik Okyanusu bölgesi bu dolunay civarındaki günlerde etkili sismik aktivite açısından dikkat çekiyor.

GÜNEŞTE ETKİLİ PATLAMA

Bu süreçte güneş aktivitelerine de odaklanmalı. Yazımın sonunda ele aldığım üzere, güneşten etkili bir plazma çıkışı oldu ve manyetik alanı vurmak üzere bir Koronal Kütle atımı yolda, 3 Ocak’ta Dünya manyetik alanını vurması ve G2 veya G3 seviyesinde bir manyetik fırtınayı tetiklemesi öngörülüyor.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

3 Ocak dolunayı Türkiye astroloji haritasının Plüton derecesini tetikliyor. Dolayısıyla hayli gergin zamanlara işaret ediyor. Evet, deprem riski açısından gerçekten de dikkat çekici bir zaman dilimindeyiz. Bugün dahil kritik bir süreçteyiz ve Ay geometrisine bakarsak riskler 3 Ocak tarihinde zirve yapıyor.

Önümüzdeki günlerde stresli bazı gelişmeler olsa da bazı olumlu açılar 5 Ocak civarında ülkemizin bazı yönetici figürlerini destekleyen etkileriyle devrede olacak. 8 Ocak civarındaki günlerde sağlıkla ilgili sıkıntılar olabilir. Yine 8 Ocak civarında çocuklar, gençlerle ilgili konularda ve parasal konularda destekleyici etkiler devrede olacak. Önümüzdeki haftaya kısa bir bakış yaparsak, 16 Ocak civarındaki günlerde borsada bazı fırsatlar devreye girebilir. Ama bu hafta stresli, özellikle de 9 Ocak Cuma çok dikkat çekiyor. O gün finans göstergesi Jüpiter ile para göstergesi Venüs tam karşıt açıda olacak.

DEVALÜASYON MU?

Jüpiter ve Venüs’ün karşıt açısının etkili olacağı önümüzdeki hafta, döviz fiyatlarında bir miktar artışı beraberinde getirebilir. Bir devalüasyon olabilir mi, kesin bilemeyiz. Ama bir kısım artış bekleyebiliriz. Her koşulda, 9 Ocak civarındaki günlerde parasal konularda ekstrem, sivri bir hareket görebiliriz. Bu ikilinin karşıt açıları abartılı bir artışı, bir şeylerin fiyatlarındaki yükselişi ifade eder.

GEREKSİZ ALIŞVERİŞLER

Jüpiter-Venüs karşıtlıkları Müsrifliğe karşı da uyarır. Bize gerekmeyen şeyleri almak yerine, hesabımızı iyi yapmamız ve önceliklerimizi iyi belirlememiz gereken bir dönemde olduğumuzu gösterir. Özetle: alışverişlerde dikkat!

Bir şeyleri gereksiz alıyor olabilirsiniz. Veya gereğinden yüksek fiyata alıyor olabilirsiniz. Farkında olmak ve iyi araştırmak gerekiyor.

İLİŞKİLER İÇİN VERİMLİ BİR TARİH

6 Ocak Salı günü Güneş-Venüs kavuşumunu deneyimleyeceğiz. Bu kavuşum, ilişkiler yönünde yeni adımlar için kullanılabilir. Kavuşum Oğlak burcunda olacağından, ilişkilerimize çeki düzen vermek üzere konuşmalar yapabiliriz.

Venüs-Mars kavuşumunun kesinleştiği 8 Ocak tarihi de kullanılabilir.

Bu tarihte Merkür’ün Ay Düğümleriyle uyumlu açısının da kesinleşecek olması, ilişkilerimizi sağlamlaştırma konuşmaları yapmak için uygun bir günde olacağımızı gösteriyor.

BOYKOT, EYLEM, PROTESTO

Gezegen dizilimlerinin Yengeç burcundaki hassas dolunay sonrasında Jüpiter ile karşıt açıda gerçekleşecek olması, boykotlar, eylemler, protestoların yoğunlaşacağını düşündürüyor. Karşıtlığın gerçekleştiği burçlardan Oğlak devletler, kurumlar, sistem ve düzenlerle alakalıdır. Diğer burç olan Yengeç ise vatandaşları, aileleri temsil eder. İnsanların duygusal tepkilerini ortaya koyduğu ve bunun devam edeceği günlerdeyiz ve çok sayıda protesto, boykot görebiliriz.

ŞİDDETE HAYIR!

Güneş’le hizalanan Venüs ve Mars’ın Jüpiter ile hizalanması, kadına, çocuğa, hayvana şiddet konusunda da serzenişlerin artabileceğini, seslerin yükseleceğini düşündürüyor. Kadın cinayetlerinin, aile içi şiddet olaylarının zirve yaptığı zamanlar yaşadık. Umarım bu konuda daha fazla hassasiyet gösterilir, cezai düzenlemeler çok daha caydırıcı hale getirilir.

HAYVANLAR CAN DOSTLARIMIZDIR

Son iki yıldır hayvanlara eziyet ve uygulamalardaki acımasızlık yüreğimizi sızlattı. Hayvanseverlerin sesleri yükselmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bu konularda da protestolar, talep ve başvurular artabilir. Fazla katı kurallar gevşetilir, ertelenir ve ortadan kaldırılır.

Zaten zorlaşan ekonomik koşullar hayvanseverleri yeterince etkiliyor. Bari destek vermeye çalışan bunca insanın önüne daha fazla zorluk konulması adil gözükmüyor. Umarım bu konuya daha hassas yaklaşılır ve bazı yeniden düzenlemeler yapılır.

MÜCADELE KIZIŞIYOR

Güneş-Mars kavuşumunun etkili olacağı hafta geneli mücadeleli geçeceğe benzer. Gözü kara bir enerji atmosferinde olacağımız aşikar. Lider pozisyonu tutan kişilerin daha agresif bir profil çizeceği günlere doğru ilerliyor olabiliriz. Umarım Güneş-Venüs kavuşumunun etkili olacağı haftanın başında (6 Ocak civarı) barış sağlanması yolunda bazı gelişmeler olur. Olmazsa, o zaman Güneş-Mars kavuşumunun haşin enerjisi devreye gireceği günler var önümüzde (9 Ocak). Haliyle savaş atmosferini kızıştıracak gelişmeler olasıdır.

FANATİK SALDIRILARA DİKKAT!

Güneş-Mars ikilisinin Jüpiter ile karşıt açıları fanatik saldırılara açık bir zaman dilimindeyiz. Jüpiter kültür, din, inanç konularının genel göstergesidir. Olumsuz yüzünde fanatizmi barındırır. Bu yönü, olumsuz açılarda, özellikle de Mars’tan aldığı olumsuz açı dönemlerinde daha belirgindir. Jüpiter geri harekette olduğundan, bunun bir baz daha arttıracağını düşünebiliriz. O halde, fanatik saldırılara dikkat etmeliyiz.

JÜPİTER DÜNYA’YA EN YAKIN POZİSYONDA

Çekim gücü en fazla olan ve güneş sistemimizin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in Dünya’ya en yakın geçişi 10 Ocak Cumartesi günü olacak.

Diğer gezegen hizalanmalarıyla birlikte baktığımızda, önemli bir çekim etkisi yaratacağını düşünebiliriz. Tabii bunun da çeşitli doğal afetleri tetikleyeceğini düşünebiliriz.

SU KÜTLESİNİN DEĞİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Jüpiter’in Dünya’ya yakın geçişinin etkileri hakkında fikir sahibi olmamız açısından bilimsel bir araştırmayı paylaşmak isterim. Gezegenlerin Dünya’yı Güneş yoluyla etkilediğini iddia eden bazı bilim insanları bunun bir kanıtı olarak Victoria Gölü’nün su kütlesinin değişikliğinin Jüpiter’in Güneş etrafındaki devriyle ilişkili olduğunu söylemektedirler. (Lovelius, Reteyum) İddiaya göre Ay, Güneş ve diğer gezegenler, dalgalanmaları ve gezegenimizin çekirdeğinin hareketini kontrol ediyor ve çekirdek aktif bir şekilde gezegenin iklim değişikliğinin oluşumuna katkıda bulunuyor. (Barkin).

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneş merkezli gezegen açılarına baktığımızda, 2 Ocak tarihinden itibaren güneşteki gerginliğin tırmanmaya başlayacağını görüyoruz. Haritanın sağındaki gök günlüğünde görüldüğü üzere, 6 Ocak tarihinden itibaren bariz bir gerginlik artışı olabilir. Etkili güneş patlamalarına ve ardından gelecek jeomanyetik fırtınalara işaret eden bu gezegen açıları 11 Ocak’a kadar çok etkili olacak. Bu geometrik pozisyonlar büyük depremler ihtimalini arttırıyor. 8 Ocak-11 Ocak arası en etkili tarih aralığı diyebiliriz.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

5 Ocak Pazartesi günü ilişkilerle ilgili konular ön plana çıkıyor. Yönetme becerimizi kullanmamız gerekebilir. Düzen kurmak istiyorsak, bununla ilgili bazı adımlar atabiliriz, birtakım şeyleri ayağı yere basar hale getirebiliriz.

6 Ocak Salı sabah saatlerinde şifalı, güzel bir enerji akışı var, Ay-Kiron üçgeninin etkileri devrede olacak. Öğle saatleri sonrasındaysa beklenmedik durum ve yön değişikliklerine, bizi elektriklendirecek bazı duygusal çalkantılara açık bir zaman diliminde olacağız. Günün ikinci yarısında sevdiğimiz kişilerle bir araya gelebiliriz, geleceğe yönelik planlarımızı konuşabiliriz.

7 Ocak Çarşamba gününün ilk yarısı önem verdiğimiz kişilerle iletişime geçmek uygun gözüküyor. İlişkiler açısından akşam saatleri daha da verimli, kullanabiliriz.

8 Ocak Perşembe gününü kadın-erkek ilişkilerini belirli bir noktaya taşımak, sağlam ve gerçekçi adımlar atmak için bugünü kullanabiliriz. İlgi duyduğumuz insanlarla iletişime geçebiliriz. Akşam saatlerinde engelleyici, yanıltıcı etkiler devrede olacak, farkında olalım.

9 Ocak Cuma günü agresyonla birlikte mücadeleci, kavgacı bir enerji akışı var. Devletle, düzenlerle, hiyerarşiyle ilgili güç çekişmelerine açık bir gündeyiz. Bazı şeylerin fiyatlarının enteresan bir şekilde yükselmesine şahit olabiliriz. Enflasyonla ilgili daha yukarı yönlü hareketler devrede olabilir.

Bazı şeyler biraz ekstrem fiyatlanabilir ya da özellikle lüks tüketime yönelik fiyatların yükselmesiyle ilgili gelişmeler olasıdır.

10 Ocak Cumartesi günü para ve finans konuları açısından stresli gözüküyor. Önemli pozisyondaki kişiler, yönetici figürleriyle de ilgili sert ve stresli etkiler devrede. Karşı çıkış, isyan duygularının tetikleneceği bir gündeyiz. İlişkilerde de yaralanmaya açık bir zaman dilimindeyiz.

11 Ocak Pazar günü özel ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Kişisel bakım, dekorasyonla ilgili konular, alışverişler açısından da uygun bir zaman diliminde değiliz, farkında olalım.