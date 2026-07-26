Özgür Özel’in parti kuruluş dilekçesini bakanlığa vermeden hemen önce Hacı Bayram Camii’nde namaz kılması; “Tayyip Erdoğan’a oy verip de şimdi elimiz kırılsaydı” diyenlere hoş gelebilir. Böyle bir hoşluk duygusu, iktidar cephesinde korkuları fişekledi. İsmi önemli değil butlan destekçisi bir CHP’li, “Ben 3 yıl Özgür Özel ile birlikte milletvekilliği yaptım onun bir gün camiye gittiğini görmedim” diye sosyal medyasından halka sesleniş yaptı. ★★★ Korku bulaşıcı! Danışmana da bulaştı. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak kendisine danışman seçtiği kaç kişi var? 100 ya da 200 kişi mi? Belki de 300’dür! Bunlar her ay kaç yüz bin lira maaş alırlar? Hangi ölçüye, hangi bilgi ve beceriye ve hangi yasaya, kararnameye göre ve “birden fazla devlet koltuklu makamın birbirine eklenen yüksek maaşlarıyla” desteklenir, korunurlar? Açıklanmadı. Halk bilmiyor. ★★★ İşte Erdoğan danışmanlarından biri de tıpkı KK destekçisi emekli CHP milletvekili gibi sosyal medya seslenişi yaptı. Yine ismi önemli değil bu danışman, Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti amblemini YENİ RAKI’nın marka işareti (logo) ile alt alta koydu. Ve yanına “Yeni rakı etrafında toplananların yeni parti etrafında toplanması da zor olmayacak. Logo tesadüf mü, bilinçaltı mı...” diye yazdı. ★★★ Özgür Özel’e ve partisine; “camiye düşman- rakı içer” çamur, çirkef, bayağı siyasi çürütmecilik, iki farklı ağızdan aynı gün çıktı, yayına sokuldu. Özgür Özel’in namaz kılması “dindarları dışlamıyor” diye anlaşılır korkusu, 25 yıl boyunca Tayyip Erdoğan’a oy verenlerin, yapılacak seçimde Özgür Özel’e sarılma ihtimalini doğurdu. Birlikte başladılar: Bunlar rakıcıdır... Ve cami düşmanı... ★★★ Özgür Özel’in “Halkı camiyle kandıran ve Allah ile aldatan” eski politikacı hafifliğine inmesi intihar olur. Bunu yaparsa halkın gözünde, “Bu da Tayyip Erdoğan’a çalışıyor” kuşkusunu yaratır. Anketlerde Özgür Özel’in oy potansiyeli daha şimdiden yüzde 49 olarak ölçülüyor. Partinin adını YENİ diye koyup “ESKİYE” sarılmayı akılından geçirmiş olamaz. H H H Bundan böyle 25 yılıdır Erdoğan’a oy vermiş olanlar da dahil tüm halk, “Özgür Özel, ne söylüyor, ülkenin içinde kıvrandığı ateşten gömlek sorunlar için hangi çözümleri öneriyor, nasıl bir program vaat ediyor, hangi temiz, lekesiz, yıpranmamış, siyaseti rüşvet yiyip, yedirip zenginleşme mesleği haline getirmeyecek kadroları” öne çıkarıyor buna bakacak. ★★★ Özgür Özel’e hayat; “adaleti yok eden, demokrasiye firavun elbisesi giydiren, fırsat eşitliğini hançerleyen, zengin yoksul uçurumunu açan, dış borcu arttıran, ülkeyi iç ve dış faizciye soyduran yanlış kaynamış kemiği kırıp yeniden doğru olarak kaynatması” rolünü verdi. Halk, şimdi Özgür Özel’ü; “giydiği ateşten gömleğin hakkını veriyor mu, vermiyor mu?” açısından her gün dikkatlice izleyecek. ★★★ Hayat yeni rol verdi! Yeni lider Özgür Özel’i ve YENİ Parti’yi meydanlara inerek halk, “ağırlaşmış sorunlara çözüm üretsin, adaletimiz ile demokrasimizi hançerleyenlere hesap sorsun” diye yarattı. Toplumun her kesimi şimdi Özgür Özel’den; “geleceğimizi kucaklayacak değişimi nasıl yapacağını” anlatan tutarlı cümleler bekliyor. Adına Atatürkçülük de deseniz narkoz istemiyoruz! PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN Savcılar “3 valiyi” İfadeye çağırmadı! Savcılar, şarkıcı Haluk Levent’in kurduğu Ahbap Derneği aracılığıyla “bağış toplamasına” TV ekranından destek veren ünlüleri ifadeye çağırdılar. “Dolandırıcı olduğunu bile bile ona kefil oldunuz, şimdi ne hissediyorsunuz” diye sordular. Ünlüler ifadelerini “pişmanız” diye verdiler. Bir deneğin kurulabilmesi ve bağış toplayabilmesi için yasaya göre kurulduğu ilin Valilik makamından izin alması gerekiyor. Yine yasaya göre valiliğin ilgili kurumunun “toplanan bağışların denetimini” mutlaka yapması gerekiyor. Haluk Levent, Ahbap’ı İstanbul’da kurduğu sırada vali Vasip Şahin’di. Bağış patlamasının yaşandığı büyük deprem sırasında da İstanbul valileri Davut Gül ile Ali Yerlikaya’ydı. Savcılar, bu 3 valiyi de ifadeye çağırıp; “Dolandırıcı olduğunu herkesin bildiği bu adamın kurduğu derneğin denetimini siz Valilik olarak yaptınız mı, ne buldunuz?” diye sormadı. Savcılar, öncelikle ifadeye çağırılması gerekenleri niçin atladı?