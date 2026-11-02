Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Başkanlık seçimi döneminde vaatler olacak tabii... "Şampiyon olacağız" demeyen başkan adayı olur mu?

Geldiğimiz noktadan sezon başında Fenerbahçelilerin kurduğu hayallere şöyle bir dönüp bakınca insan gülümsemeden edemiyor.

Fakat Fenerbahçe'de daha teknik direktörün belirlendiği anda çıktı kaos ortaya, sezonun gidişatını da ele verdi bir anlamda.

Herkes teknik direktörün Aykut Kocaman olacağını düşünürken, ibrenin aniden İsmail Kartal'a döndüğü zamanı kastediyorum. İsmail Kartal iyidir kötüdür, bundan bahsetmiyorum. Düğmenin daha orada yanlış iliklendiğini söylüyorum.

Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi geldi. Kartal geldi, Kartal gitti. Kaosun ateşi bir kez daha harlandı. Kadro yapılanması deseniz, eh hadi neyse...

Fenerbahçe'de yönetimler lafla peynir gemisi yürütemeyeceklerini bir türlü anlamıyor. Uçacağız kaçacağız masalları çok erken rafa kalktı.

Lig başlayalı henüz 10 maç oldu. Gelinen noktada Fenerbahçe liderin tam 9 puan gerisinde.

Göztepe karşısında alınan mağlubiyette ortada konuşulacak oyun yok. Çünkü ne sahada takımdan bahsedebileceğimiz bir 'şey' var ne de başlarında hoca.