30 Eylül’de Galatasaray, Liverpool’u mağlup ettiğinde birçok kişi aynı cümleyi kurmuştu: “Liverpool artık eski Liverpool değil.” Kimine göre İngiliz devinin formsuzluğu, kimine göre de tek gecelik bir tesadüf vardı.

Ama dün sahaya yeniden çıkıldı ve gerçek tekrar test edidi… Sonuç yine aynı. Bu kez ortada ne tesadüf kaldı ne de mazeret.

DUYGU DOLU ANLAR

Maç öncesi duygu dolu anlar yaşandı. Hem stadyumdakiler hem de televizyondan maçı izleyenler Osimhen ile aynı duyguyu yaşadı. Maç öncesinde tribünlerde açılan pankartın adresi, takımın en önemli ismi olan Victor Osimhen’di. Hayatını kaybeden annesi için açılan o pankart karşısında Osimhen’in ne kadar duygulandığı yüzünden okunuyordu.

Osimhen yine her zamanki gibi oynadı. Bitmeyen presiyle rakip savunmanın peşini bırakmadı, her topa koştu, her pozisyonun içinde oldu. Zaten atılan golün yarısı da Nijeryalı oyuncunundu.

LEMİNA ÖDÜLÜ HAKETTİ

Bir parantez de gecenin kahramanlarından birine açmak gerekiyor; Mario Lemina. Orta sahada kazandığı toplar, doğru zamanlamaları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Liverpool’un oyun kurmasını birçok kez bozdu. Attığı golle maçın kaderini belirledi. Maçın oyuncusu ödülünü alması da bu performansın doğal sonucuydu.

HİKAYENİN ZOR KISMI

Ancak hikayenin en zor kısmı hala duruyor. Rövanş maçı, Liverpool’un evi olan Anfield’da oynanacak. Avrupa’da birçok büyük takımın zorlandığı o atmosferde Galatasaray’ı çok farklı bir sınav bekliyor.

Galatasaray artık Liverpool’u tanıyor… İki maçta da mağlup ettiği rakibi karşısında en azından bir beraberlik alarak çeyrek finale çıkabileceğinin farkında. Liverpool kuşkusuz baskı kuracak, tempo yükseltecek. Ama Galatasaray ilk maçta gösterdiği sabrı ve disiplinini koruyabilirse, bu hikayenin sonu çok daha büyük bir başarıya dönüşebilir.

Ancak Galatasaray bir eksikle sahaya çıkacak: Davinson Sánchez kart cezası nedeniyle rövanşta forma giyemeyecek. Savunmada yaşanacak bu eksik, takımın daha dikkatli ve organize oynamasını gerektirecek.

Galatasaray, sahada birlik ve sabrını koruduğu sürece turu geçebilir. Takımın inancı ve son dönemdeki performansı gösteriyor ki, turu geçmek için her şey mümkün.