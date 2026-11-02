Beşiktaş'ta Orkun ve Miretti'nin sakatlığında orta saha rotasyonu oldukça dar. Bunu kabul etmek gerek. Sahadaki isimlerden geriye kalan, kulübede oturan tek orta saha Kartal Kayra. Onun da fizik kalitesi ve mevcut formu malum. Ancak... Hal böyleyken topu en iyi kullanan oyuncun tartışmasız Trossard. Kaldı ki geçen sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde 50'nin üzerinde maçta 3 bin dakikaya yakın süre almış. Yani Süper Lig'in temposunda 90 değil 120 dakika da ayakta kalacak bir değerin var.

Hocanın değişiklikleri... Orta sahaların yol geçen hanına döndüğü maçta orta sahadan Olaitan'ı eksiltip yerine Oh'u sahaya sürmenin matematiğini ben anlayamadım. Orta alanda bunca aceleci ve isabetsiz pas yapılırken oradan sayı olarak eksilmek yerine 'duba' koymak bile bir tercihtir. Ama eksilmek... Ben anlayamadım.

Anlam veremediğim hamleler silsilesinde dönelim Trossard'a. 120 dakikayı dahi kaldırabilecek, zeki, top tutmayı bilen ve oyunu açabilecek, fırsatlar yaratabilecek oyuncunu çıkarıp yerine 83'te serseri mayın Rashica'yı almanın bence izahı yok.

Beşiktaş'ın deplasman fobisinin sebebi de bence tamamen hocanın psikolojisiyle eşgüdümlü. İçeride krallar gibi hisseden ve oynatan hoca, iş deplasmana geldiğinde sürekli olarak bir şeyler deniyor. Amed ve Kasımpaşa bir şeylerin deneneceği yer değildi. Skor tutmak adetin olmasa bile 2-0'ı bulduğun Kasımpaşa deplasmanı artık durman gereken yer...

Bu noktada da Önder Özen'e acil ve büyük bir sorumluluk düşüyor. Türkiye ve Süper Lig'e dair tüm bu incelikleri, hocaya tek tek, saatlerce anlatması lazım. Hocanın bu ligi artık sindirmeye başlaması lazım. Puan farkı 6, içeride Galatasaray'ı yenersen 3, bunlar zor işler değil, fark kapanır ama bugün bile değil... Tam olarak şimdi, şu an kafa yapısının değişmesi şart.

Ayrıca son olsun artık: Mustafa'yı salın...