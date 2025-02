Acılıyım! Öfkeliyim! Mutsuzum!

Ülkede gündemi o kadar çok boş siyasi söylemler dolduruyor ki bazen gözümüzün önünden kayıp gidenleri, neleri kaybettiğimi görmüyoruz…

Pırıl pırıl bir genç Kadıköy’de herkesin gözü önünde bıçaklandı, darp edildi, öldürüldü… Hayalleri vardı Ahmet’in… Ve onu çok seven bir Ailesi… Hayalleri yarım, ailesi Ahmet’siz kaldı şimdi.

Ahmet’in katilleri suçu işledikleri anda on sekiz yaşını doldurmuş olsaydı; canavarca hisle veya eziyet çektirerek aynı zamanda çocuğa ya da beden veya ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaklardı.

Ancak boyundan büyük suç işleyenlerin on sekiz yaşından küçük olması durumunda ne yazık ki mevcut yasal düzenlemeler kapsamında; fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamaları halinde en fazla on beş yıl; yine fiili işlediği sırada on beş yaşından büyük olup da on sekiz yaşını doldurmamış kişiler hakkında en fazla yirmi dört yıl hapis cezası verilebilmekte.

Bu vahşice eylemi gerçekleştirerek Ahmet’i bu hayattan kopartan canilere hangi ceza verilirse verilsin vicdanlarımızdaki acı hiçbir zaman dinmeyecek. Sokaklarında rahat gezilebilecek, bir daha masum bir evladımızın canice katledilmeyeceği, huzurun ve adaletin hüküm saldığı bir ülkede yaşayabilmek ümidiyle…

Cennet mekânın olsun kardeşim…