Şu hale bakın! Kanlı terör örgütü PKK’nın Meclis’teki siyasi temsilcisi DEM Parti, teröristlere af yasasının Meclis tatile girmeden çıkması için dayatıyor... Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da, Çerçeve Yasanın Ağustos ayında çıkartılacağını haber vererek “Yasa önümüzdeki hafta komisyona gelir ve Meclis isi bitirir!” diyor. O kadar basit yani, öyle mi? Ya millet ne diyor? Bir de onu sorsanıza! PKK’lı teröristlerle çarpışırken elini, kolunu, bacağını, gözlerini kaybederek hayatları kararan gaziler ve şehit aileleri günlerdir Ankara’nın göbeğinde haklarını arıyor... Tüm Başkent halkı görüyor bu trajediyi ama terör çetesine af için çalışan Meclis Başkanı Numan Bey acılı insanları görmüyor, seslerini duymuyor, ıstıraplarını anlamıyor! Meclis’in bugünlerdeki görevi gazilerin ve şehit ailelerinin dertlerine eğilmek değil, “Teröristlere af getiren yasayı” çıkartarak DEM Parti’yi ve Öcalan’ı memnun etmek! Öcalan’a “Sen neymişsin?” demek gerekiyor!. ★★★ Teröristlerin akıbetini belirleyecek “Çerçeve yasa” aşamasında “Taslak metin” şekillenmiş durumda... Kamuoyundan gelebilecek tepkiler düşünüldüğü için çerçeve yasa taslağında “Öcalan’a dair düzenlemeye yer verilmediği” öğrenildi. Ancak... DEM Parti ve İmralı’dan “Öcalan’a özgür çalışma koşullarının sağlanması ve statü düzenlenmesi şart” açıklaması yapıldı. İş bu hale geldikten sonra ona da sıra gelecek, Bebek Katili’nin yeni statüsü belirlenecek. Muhtemelen fiyakalı bir sıfat verecekler ona? Fakat... İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu halk açısından Öcalan’ın gerçek statüsünü sert ve haşin sözlerle açıklayarak: “O bir vatan hainidir, katildir!” dedi. Bunun aksini, kim iddia edebilir? ★★★ Hazırlanan yasa tasarısına göre: “Dağdan inen ve suça karışmamış olan PKK’lılar hakkında soruşturma yapılmayacakmış!” Peki, o PKK’lı teröristlerin suça karışmadıkları nasıl anlaşılacak? Alınlarında damga mı var? Ayrıca... Bir militan, PKK Terör Çetesine girip de nasıl “Hiç suça karışmamış” olabilir? Terör örgütüne girmek bile başlı başına bir suç! “Suça karışmamış” lâfı, milletin gazını almak, terör mağdurlarının öfkesini bastırmak için icat edilmiş olmalı! Gerçeklerden uzak ve inandırıcı değil! ★★★ “Çerçeve Yasa Tasarısı”nın ağzına kadar “Gaflet” ve “Yabancı parmağının iziyle” dolu olduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: “Kandil’dekiler İmralı Canisi Öcalan’a özgürlük istediklerini açıkça belirttiler. Kelimeleri değiştirerek gerçeği değiştiremezsiniz. O bir vatan hainidir. Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Hazırlanan bu tezgâha düşmeyiz!” diyor. “CHP’yi böldüklerine pişman olacaklar!” Mecburiyetten doğan YENİ Parti, ülkede adaleti sağlamak, bozulan siyaseti düzeltmek, halkı yoksulluktan kurtarmak için bir umuttur, cesarettir, belki de iyi günlerin işaret fişeğidir. YENİ Parti lideri Özgür Özel, tüm halkımıza önemli bir vaatte bulunarak “Atatürk’ün yolundayız, pusulamızın gösterdiği yön iktidardır” dedi. CHP’nin Butlan Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, iktidarın kendisine verdiği “Partiyi bölme” görevini eksiksiz yerine getirdiği görülüyor. Ancak... Umulandan çok farklı bir şey meydana geldi. Eski CHP’den, daha güçlü “Turp gibi” bir YENİ PARTİ doğdu. Cuma günü kurulan YENİ Parti, aynı gün, işçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun, esnafın, kadının, gencin, öğrencinin, yaşlının, herkesin partisi oldu. Türk siyasetinde tarihi bir kırılma noktası bu... Bir takım güçler, “Biz ne yaptık?” diyerek CHP’yi böldüklerine pişman olurlarsa hiç şaşırmamak lâzım!’ GÜNÜN SÖZÜ İyilik yapmak istiyorsan yoksula balık verme,“balık tutmayı” öğret!