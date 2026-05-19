Sarı kırmızılılar üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşırken toplamda 26. lig kupasını da müzesine götürdü. Ancak bu kez hikâye, önceki yıllardan biraz daha farklıydı. Çünkü bu sezon kolay değildi.

Galatasaray zaman zaman tökezledi, beklenmedik puan kayıpları yaşadı, eleştirilerin odağına yerleşti. Avrupa’daki kırılma anları ve ligde alınan mağlubiyetler sonrası “Bu takım artık doydu mu?” sorusu sık sık gündeme geldi. Fakat tam da burada, bu takımın neden üst üste yıllardır zirvede olduğunu gösteren en önemli unsur ortaya çıktı: tecrübe.

Okan Buruk ve öğrencileri, baskının en yoğun hissedildiği anlarda bile kontrolü kaybetmedi. Geçmiş yılların şampiyonluk refleksi, bu sezon Galatasaray’ın en büyük silahı oldu. Belki önceki sezonlar kadar dominant değillerdi ama kritik anları oynama konusunda yine ligin en iyisiydiler.

Üst üste üç kez şampiyon olmuş bir takımı yeniden motive etmek, yeniden aç hale getirmek futbolun en zor işlerinden biridir. Çünkü bazen başarı, başarısızlıktan daha tehlikelidir. Ancak Buruk bunu engelledi.

'TÜM SORUMLULUĞU ALDI'

Takımın düşüş yaşadığı her dönemde sorumluluğu oyuncularının önüne atmak yerine “Tüm sorumluluk benim” diyerek kameraların karşısına çıktı. Bu tavır, hem soyunma odasını korudu hem de takımın teknik direktörüne olan bağlılığını daha da güçlendirdi. Şampiyonluk geldiği anda ise kutlamaların rehavetine kapılmadan söylediği tek bir cümle vardı: “Hedef 27.”

Belki de Galatasaray’ın son yıllardaki en büyük farkı tam olarak bu zihniyet. Kazandığında durmayan, başarıyı final değil süreç olarak gören bir yapı oluşmuş durumda. Taraftar artık sadece lig şampiyonluğu istemiyor. Çünkü Türkiye’de kurulan bu üstünlüğün bir sonraki doğal hedefi Avrupa. Bu sezon Avrupa arenasında özellikle Liverpool FC maçına kadar sergilenen performans, Galatasaray’ın doğru planlamayla çok daha büyük işler başarabileceğini gösterdi. Avrupa’da yeniden ses getirecek bir takımın sinyalleri verildi. Ancak aynı zamanda kadro derinliği, fizik kalite ve rotasyon konusunda eksikler de net şekilde ortaya çıktı.

Bu yüzden sarı kırmızılı yönetim yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Amaç sadece ligi tekrar kazanmak değil; Avrupa’da korkulan bir takım haline gelmek. Yapılan her hamlenin merkezinde artık şu soru olacak: “Galatasaray Avrupa’da nasıl seviye atlar?”

Ve görünen o ki Okan Buruk’un hırsı henüz bitmiş değil. Belki de Galatasaray adına en umut verici detay tam olarak bu.