11 Eylül 2001... New York’ta İkiz Kuleler yıkıldı. ABD, “Teröre Karşı Savaş” ilan etti. Önce Afganistan... Sonra Irak... Ve ardından Orta Doğu’nun tüm dengeleri değişti. 11 Eylül’den 25 yıl sonra tarih aynasına bakıldığında, bir dönemin başlangıcının fotoğrafıdır görülen... ★★★ 11 Eylül 2001’den 22 yıl sonra... 7 Ekim 2023... HAMAS İsrail’e saldırdı. İsrail, Gazze’ye savaş açtı. Savaş, kısa sürede Gazze sınırlarını aştı. Lübnan’a... Suriye’ye... Irak’a... Yemen’e... İran’a... Ve Hürmüz Boğazı’na... ★★★ NATO eski komutanı, ABD’li Orgeneral Wesley Clark, 11 Eylül 2001 saldırısından 10 gün sonra Pentagon’u ziyaret eder. General bir arkadaşı, üzerinde çalıştıkları gizli bir belgeyi gösterir. ABD’nin yedi ülkeyi hedef almasına yönelik bir plan... İlk hedefi Irak’tı... Ardından Suriye, Libya, Lübnan, Somali ve Sudan geliyordu... Ve listenin son sırasında İran vardı. Pentagon’un gizli belgesinde, bu “yedi ülkenin dağıtılacağı” yazılıyordu. Clark bu bilgiyi, 2 Mart 2007’de ABD televizyonunda canlı yayında anlatır. ★★★ 2003’te Irak işgal edildi. 2001’de başlayan sözde “Arap Baharı” ile Libya ve Suriye dağıtıldı. Somali, Sudan ve Lübnan çökmüş ülke konumunda... Ve listedeki son ülke: Bugün, ABD ile savaş halinde olan İran. ★★★ Ve 7 Ekim 2023... HAMAS İsrail’e saldırdı. İsrail, aslında HAMAS’ın saldırı planına ilişkin ciddi istihbarata sahipti. İsrail askeri istihbaratı, Mart 2022’de “Jericho Wall” (Eriha Duvarı) adlı yaklaşık 40 sayfalık HAMAS saldırı planını ele geçirmişti. Daha da çarpıcı olan, 7 Ekim 2023 günü yaşananların bu planla büyük ölçüde örtüşmesiydi. Gerçek saldırı planı İsrail istihbaratının elindeydi, ama hiçbir önlem alınmadı. ★★★ İsrail’e uyarı, tek kanaldan da gelmedi. 7 Ekim 2023’ten 18 gün önce, İsrail’in Gazze Tümeni, HAMAS’ın saldırısıyla ilgili uyarıda bulundu. 27 Eylül 2023’te, Mısır İstihbarat Başkanı aradı ve ikaz etti. Saldırıdan 10 gün önce, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed, Netanyahu’yu aradı. HAMAS’ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu bildirdi. Saldırıdan sadece üç gün önce, Mısır istihbaratı tekrar uyardı. 6 Ekim 2023’te, İsrail istihbarat ve güvenlik birimleri tekrar ikaz etti. ★★★ Ve tüm uyarılara rağmen... 7 Ekim 2023’te, HAMAS saldırısına karşı İsrail çok “hazırlıksız” yakalandı. “Hazırlıksız”ın anlamı, saldırıyla birlikte bölgenin yeniden şekillendirilmeye başlanmasıydı. 11 Eylül 2001, ABD’nin dünya düzenini değiştirme fişeğiydi. 7 Ekim 2023 ise Orta Doğu’nun yeniden şekillendirilmesinin işaret fişeği oldu. ★★★ Ve Mekke Anlaşması... 7 Ağustos 2026’da Mekke’de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Müşterek Savunma Anlaşması imzalandı. Taraflardan birine yönelik dışarıdan silahlı bir saldırı, diğerlerine de yapılmış kabul ediliyor. İmzalayan üç ülke, anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını özellikle vurguladı. Ancak, zamanlaması dikkat çekiciydi... Anlaşma, ABD-İran savaşı nedeniyle Körfez güvenliğinin sarsıldığı bir dönemde imzalandı. Şimdi, Yemen’deki savaşın Suudi Arabistan’a taşınmasıyla anlaşmanın önemi daha da arttı. Pakistan Savunma Bakanı, 9 Eylül 2026’da, Husilerin saldırıları sürer veya çatışma Suudi Arabistan’a taşınırsa Mekke Anlaşması’nın işletilebileceğini söyledi. Bir gün sonra Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Mekke Anlaşması kapsamında şu anda herhangi bir askeri müdahalenin gündemde olmadığını açıkladı. ★★★ Yemen’de Husiler, Suudi Arabistan’ın güney kentlerini vuruyor. Suudi Arabistan hava saldırıları düzenliyor. Böylece, Mekke Anlaşması’nın önündeki ilk ciddi sınav ortaya çıktı. Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar genişler ve Suudi Arabistan anlaşmanın ortak savunma maddesini işletirse... Türkiye ne yapacak? Bu anlaşmayla, Orta Doğu’daki savaş dalgası Türkiye’nin kapısına biraz daha mı yaklaştı? ★★★ 11 Eylül 2001’den bugüne, tarih aynasına bakıldığında... Wesley Clark’ın 2007’de anlattığı Pentagon’un gizli planı gerçekleşti mi? Gerçekleşti... Irak, Suriye, Libya, Lübnan dağıtıldı... Filistin’in tabutuna son çivi çakıldı. Ve listenin yedinci sırasındaki İran, ABD ile doğrudan savaşın içinde. ★★★ 25 yıl önce 2001’de, ABD’nin önündeki soru şuydu: “Teröre karşı savaş nerede bitecek?” Bugün ise dünyanın önünde çok daha kritik bir soru var: “Orta Doğu’nun yeniden çizilen sınırları nerede duracak?” ★★★ Ve Orta Doğu’da değişmeyen tek gerçek şudur: Yangın hiçbir zaman başladığı yerde kalmaz. 11 Eylül 2001’de başlayan yangın; Afganistan’a, Irak’a uzandı. 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlayan savaş; Lübnan’a, Suriye’ye, İran’a ve Yemen’e yayıldı. Husilerle (Yemen) Suudi Arabistan arasında saldırılar sürerken... Türkiye’nin sorması gereken soru: Mekke Anlaşması ne olacak? Çünkü, Orta Doğu’da krizlerin sınırı yoktur. Ve İran, sıradaki son ülke de değildir. ★★★ Batı’nın yüz yıllık projesi de rafa kaldırılmış değil. Kürtlerin Irak-Suriye-İran hattındaki jeopolitik ağırlığı, yeniden önem kazanmış durumda. Önümüzdeki dönemde, bağımsız devletten önce “anayasal haklar, özerklik, federasyon” Batı’nın gündemi olacaktır. Tarihin acı gerçeği şudur: Tarihten ders almayanlar, bir gün alevlerin kendi kapılarına dayandığını görür.