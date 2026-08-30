Geçen hafta kazandığı kadroyu bozmamıştı Okan Buruk. Göztepe, ligin değişik oyun stratejisi ile oynayan ekibi. Topu kazanır kazanmaz uzun top deneyen Göztepe karşısında orta sahayı kalabalık ve dengede tutmak isteyen bir Galatasaray vardı. Böyle oynayan takımlar karşısında topu kapıp ikinci toplarla pozisyon yakalama oranınız yüksek olabilir. Bunu sağlayacak oyuncular Sara ve Lemina, ilk yarı üretimden uzak kalınca ceza sahası içi gol bulma şansı doğal olarak düştü ev sahibinin. Barış ve Yunus sezona iyi başlamadı. Yine gol yollarında bütün gözler Osimhen’in üzerindeydi. Miroshi gol vuruşunu çok rahat yaptı ve Göztepe öne geçti. Ardından Sallai’nin sert kullandığı serbest vuruşta Sanchez’e çarpan top ağlara gitmişti. Bu bir şans golüydü. İlk yarı Göztepe’nin istediği gibi hava toplarını ve ortaları tercih eden Galatasaray, ikinci yarı topu yere indirip çabuk pas yapmayı uygulayınca iyi baskı kurdu. Batrakov’un oyuna girmesi sonrası orta alan ile forvet arasındaki bağlantı düzelmişti. Sara’nın golü ve hemen sonrasında VAR ile gelen penaltıda Osimhen farkı ikiye yükseltti. ‘Maç bitti, biz kazanıyoruz’ duygusuna yenik düşersen konsantrasyon kaybolur. Juan golü hemen atmıştı. Batrakov’un oyun içi devamlılığını pek iyi bulmadım. Oynanan oyun çok iyi değildi ama böyle fazla iyi olmadığın maçları kazanmak önemli.