Amerika’da Türk Günü Yürüyüşleri, Kongre, Senato ve Beyaz Saray ile ikili ilişkiler gibi Türkiye’yi ilgilendiren her konuda aktif çalışan Türk-Amerikan Senatosu Başkanı Kaya Boztepe “açılım sürecini” değerlendirdi.

Gazze toplantısına Türkler çağırılmadı

Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu eski başkanlığını da yapan Kaya Boztepe; “Konunun buraya geleceği çok önceden belliyken Ukrayna’nın kendi kaderi ile ilgili toplantıya davet edilmemesine benzer bir olay da Türkiye ile ilgili yaşandı. Göçmen sorunları başta olmak üzere sınırımızla ilgili düzenleme bile yapamazken, Gazze toplantısına Türkiye’nin davet edilmeyişi gibi” diyor ve ekliyor:

İsrail o saldırıdan habersiz olamaz

“Önce Henry Kissinger (ABD eski Dışişleri Bakanı) sonra da ABD’li Senatör Elizabeth Warren’dan duymuştum. Ortadoğu’da yemek masasına davetli değilseniz, muhtemelen menüde siz varsınız! ABD ile Rusya’nın, Ortadoğu’da anlaştıkları gerçeği varken, aklı başında kimse, dünyanın en kuvvetli istihbarat gücüne sahip olan İsrail’in, topraklarında uğradığı (7 Ekim 2023) saldırıyı öngörmemiş olabileceğini düşünmüyordur.”

İlk hedef İran sonra Türkiye

Amerika dış politikasında en etkin olan Yahudi lobisinin özellikle Trump ile daha da güçlendiğini, artık direkt söz sahibi konumuna geldiğini ifade eden Boztepe, “İsrail’in şu anda ilk hedefi İran’dır. Irak ve Suriye’de Kürtleri kullanarak bölgeye yerleşen İsrail-Amerika ortaklığı gözünü önce İran, sonra da Türkiye’ye dikmiştir. Şu an Türkiye gündemini meşgul eden konu da bununla ilgilidir” diyor.

Amaçları etnik ve dinci yeni bir anayasa yapmak

ABD-İsrail planı! Kürtler yerini aldı

“Bitmiş olan terör sonrası iktidar olan AKP, 20 sene ne yapmıştır?” diyen Kaya Boztepe, “PKK’nın silah bırakması bir şey ifade etmiyor. PKK, zaten Irak ve Suriye’deki uzantılarına katılmış. Amerika-İsrail planı gereği senaryodaki yerlerini almış, oluşturdukları gücü İran ve daha sonra Türkiye’deki Kürtlerle birleştirerek bir devlet kurmak hayalleriyle yaşamaktadır” diye konuşuyor.

Ölene kadar tek adam kalma isteği

Boztepe şöyle devam ediyor: “İktidar ve ortaklarının söylemlerinin arkasındaki gerçek, Kürt kökenli Türk vatandaşların oylarını almak ve kanunen bir daha seçilme ihtimali olmayan Erdoğan’ın, DEM’i yanına çekerek etnikçi ve dinci bir anayasa değişikliği ile tekrar aday olup kendi söylediği gibi, ölene kadar iktidarda tek adam olarak kalma isteğidir.”

Dönen pazarlıktan kamuoyu habersiz

Kaya Boztepe “20 senedir ne yaptıkları çok net olan iktidarın söylemlerine hâlâ inanan ve bunlar konuşulurken her türlü hukuksuzluğun yaşandığı ülkede, kendi belediyelerine kayyumlar atanan kitlenin düşünceleri ne olabilir? Ayrıca ne tür konuşmalar, pazarlıklar yapıldığını da iktidarın lideri, ortağı ve DEM dışında bilen kimse yoktur” diyor.

Dört başkent ve ortak para hayali

Türk-Amerikan Senatosu Başkanı Kaya Boztepe; “SDG (Suriye’deki silahlı PYD/YPG teröristleri) Öcalan’ın çağrısının sadece Türkiye’yi bağladığını söyledi, peki Osman Baydemir Diyarbakır Belediye Başkanı iken ne demişti?” diyerek geçmişten bir hatırlatma yaptı:

BAŞKENT AMED

“Baydemir, ‘Kuzey Irak’ta özerk bir Kürdistan kuruldu. Başkenti Erbil’dir. Kuzey Suriye’de özerk bir Kürdistan kuruldu. Başkenti Kamışlı’dır. İran’da da özerk bir Kürdistan kurulacak. Başkenti Mahabad olacak. Türkiye’de de bir özerk Kürdistan kurulacak. Diyarbakır’in ismi değiştirilerek ‘Amed’ yapılacak.”

KÜRDİSTAN HAYALİ

“Başkent Amed olacak. Bu 4 başkent, Avrupa Birliği’nde olduğu gibi yanlarına Ermenistan ve Ürdün’ü de alıp sınırları da kaldırarak ortak para birimine geçecek ve Büyük Kürdistan Birliği hayat bulacak’ demişti. Düşündürücü değil mi, o halde düşünmek lazım.”

Ukrayna’nın bundan sonra kaçışı yok

Boztepe’ye Ukrayna-Rusya-ABD ekseninde yaşananları da sordum. Boztepe şunları söyledi:

“Trump yönetimi artık karşısında Rusya’yı düşman olarak görmek istemiyor. Devleti daha çok bir şirket gibi yöneten bu zihniyet NATO ve müttefiklere harcanan paraları cebinde tutarak, Rusya ile ortak çalışıp, Ukrayna’nın elinde bulunan zengin madenlerin üzerine oturmak istiyor. Bunun Amerika’ya güvenerek politika yapmaya çalışanlara ders olup olmayacağını hep beraber göreceğiz.”

Boztepe’ye göre, Ukrayna’nın buradan kaçışı artık söz konusu değil. Rusya ile ne pahasına olursa olsun anlaşarak, daha güçlü bir düşman olarak gördüğü Çin’e odaklanmak isteyen Trump’ın görgüsüz ve küstah tavırlarına mutlaka bir tepki olacak. Avrupa, Trump sayesinde birlik olmak için ilk adımlarını atacak.