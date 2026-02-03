Pazar akşamı Rams Park’ta Galatasaray, Kayserispor’u bakır sahanda biraz tereyağı üzerine pastırmayı koyup dört tane de yumurta kırıp kızarmış ekmekle bir güzel yedi. Hem de taraftarlarına keyif veren bir futbolla. Bu sonuç Fenerbahçe’nin Kocaeli karşısında gerilmesine yol açmış. Çünkü Kocaeli, Kayserispor’a göre daha bir takım. Takım ama görüntü var ses yok. İlk 45 dakika Kocaeli kalecisini bir-iki sefer hikayeden gördüm ama Fenerbahçe ilk yarının bitiminde net iki pozisyon yakaladı. Sarı-lacivertlilerin çok etkili bir santrforu olmadığı için orta sahadan pozisyonuna girecek oyunculara bel bağlamış durumda. Onun için de oyunu hep arkada kontrol ediyor, çok fazla çıkamıyor. İşin ikinci ilginç yönü Fenerbahçe forvetinde topu alıp saklayacak, defans ve orta sahayı rahatlatacak futbolcu tipi de yok. Talisca bunu yapabilir ama onun da eski gücü yok. En Nesyri de etkili olmadığı için zaten oyundan alındı. Fenerbahçe yönetimi şampiyon olmak istiyorsa ki istiyorlardır, etkili bir santrfor almak için paraları basmaları lazım.

Ama sineklik yaparlarsa ve bazı yöneticiler ellerini ceplerine atmaz ve kasa kolaylığı sağlamazsa o zaman “Niye yönetici oldunuz?” derler adama!

Hakem genelde kötü değildi. Talisca’nın pozisyonu sarı ya da kırmızı olur mu? Yayıncı kuruluşun canlı yayında gösterdiğine göre anlayan varsa beri gelsin! Ama daha sonra gösterirler mi onu bilemem, günahları boyunlarına. Yalnız bu tip pozisyonlar sonunda lig şampiyonluğunu etkiler, onun hesabını da iyi yapacaklar. Bu her takım için aynı. Düşme mücadelesi yapanlar için de!

Asensio, o vuruşu tesadüfen yapmadı, isteyerek yaptı. Top da istediği yere gitti ama o köşede yaşayan örümceklere ve örümcek ağlarına yazık oldu. Hepsi öldüler!

Bir gün evvel Galatasaray’a bakıyorsunuz bir gün sonra Fenerbahçe’ye. İkisi arasında futbol farkı var. Kimin lehine? Sarı-kırmızılıların lehine. Okan’ın elindeki imkânla, Tedesco’nun elindeki imkân aynı değil. Birinin oynayacağı kartı çok daha fazla. Onun için insan yorum yaparken zorlanıyor.