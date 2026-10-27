Maçtan iki gün önce Fenerbahçe’de Divan Kurulu var. Başkan Aziz Yıldırım konuşma yapıyor ve önemli başlıklar veriyor. “Ben İsmail’i getirmeyecektim. Sizler istediniz getirdim. Kendi isterse gider” diyor. Sonra diyor ki; “Kante ile Guendouzi’ye bu paralar verilmezdi.” Maçtan evvel böyle konuşmalar hem İsmail’e hem de futbolculara ters etki yapar. Nitekim İsmail’in kenarda psikolojik olarak hiç iyi durumda olmadığını gördük. Maç başlıyor, ilk yarı Galatasaray, Fenerbahçe’ye göre çok daha iyi oynuyor. İyi top yapıyorlar, iki tane de gol buluyorlar. Fenerbahçe’de hiçbir hareket yok. Zaten İsmail geldikten sonra gözle görülür bir değişiklik hiç yaşanmadı. Aziz Yıldırım, “Kante ile Guendouzi’ye büyük paralar verildi” diyor. Tamam da Lukaku’yu kim aldı? Fenerbahçe’de bir kişi üzerine işin yıkılmaması lazım. Eğer bu Lukaku 90 dakika oyunda kalıyorsa rakibi Galatasaray’ın santrforu da Osimhen ise bu, sözün bittiği yerdir. Fenerbahçe’nin santrforu X Galatasaray’ın santrforu! İkinci yarı Fenerbahçe ne var ne yok mücadele etmeye başladı. Ama bir oyun planları yoktu. Şahsi becerileri ve hırslarıyla rakip kaleye gitmeye başladılar. Kahveci ile harika bir gol attılar. Onun haricinde hazırlanış açısından tehlike yaratamadılar. Galatasaraylıların gergin olmaları, Fenerbahçe’nin işine yaradı. Baskılı oynadılar ama maçı çeviremediler. İsmail’in Lukaku’ya bu kadar tahammül etmesi, Muriqi’yi oyuna geç alması bence hataydı. Oğuz’u da niye çıkardı, anlayamadım. Bu arada Okan’ı da anlamak mümkün değil. Yunus iyi oynuyor ve yorgun değil. Hem çalım atıyor, oyuncu eksiltiyor hem de iyi toplar atıyor. İkincisi bence sahanın en iyilerinden Batrakov’u da oyundan alması hataydı. İyi top oynayanları oyundan aldı, top kaptıranları oyuna aldı. Öyle veya böyle sarı-kırmızılılar üç puanı aldılar. Ben teknik adam olsam bu saatten sonra Osimhen’i de oyundan almazdım. Bu maç berabere bitse Okan’a yazardı. Ama Okan’ın da bir teknik adam şansı var. Maç çok gergin başladı. Hakem hemen kartlara davranmadı. Bence de iyi yaptı ama baktı olmuyor sonra kartları yerinde kullandı. Bundan sonra İsmail kalır mı, belli değil ama Aziz Yıldırım’ın bu cümlelerinden sonra gitmesi gerekir. Biz bu yazıyı yazarken dakika 88’di. Belki gazete çıktığında İsmail istifa etmiş olabilir. Maçtan sonraki kavgayı anlamak mümkün değil. Ama maalesef bizde işler böyle. Kavgayı spor polisi bile ayırmakta zorlandı. Ama şu var: Galatasaray psikolojik olarak Fenerbahçe’yi oyun alanının dışına itti. Bir kan değişikliği Fenerbahçe’yi tekrar zirve yarışına sokar mı, bilemeyiz.