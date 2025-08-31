Kökten dönüşümün, reformların, devrimlerin temsilcisi Plüton 29 Ağustos itibariyle Sınır Dışı oldu, Güneş deklinasyon sınırı dışına çıktı. 23 Kasım 2025 tarihine kadar da Sınır Dışı olacak. Bir gezegenin deklinasyonu Güneş’in deklinasyon sınırı olan 23 derece 27 dakikayı kuzeyde veya güneyde aşarsa, bu gezegenin ifade ettiği enerjiler taşkın hale gelir. Plüton’un Sınır Dışı olması, doğasına ait nitelikleri olağanüstü, abartılı, aşırı bir şekilde göstereceği anlamına geliyor. İçinde bulunduğumuz 2025 yılından başlayarak, önümüzdeki 10 yıl boyunca Plüton kuzeyden güneye doğru hareket edecek. Üstelik de bu durum Plüton’un Kova burcunda seyrettiği döneme denk geliyor. İlaveten, Sınır Dışı duruma geçerken Plüton’un Uranüs ile üçgen açısı çok etkili durumda. Tüm bunlar, kitlesel bilinç uyanışına, büyük devrimlere, diktatörce, otokratik yönetimlerin sonlanmasına, halkın ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar ortaya koyacak liderlerin ortaya çıkışına işaret ediyor. Bu konuda bilgi verdiğim yayını linkten izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=83xpopaXAU8&t=255s

KURTULUŞ, DEVRİM, KİTLESEL BİLİNÇ UYANIŞI

Bu yıldan başlayarak, önümüzdeki daha uzun dönemli olarak baktığımızda, 2025-2035 yılları arasında Plüton’un Güney deklinasyonda olacağını görüyoruz. Astrolog Rosanne Finn, Büyük Britanya Astroloji Derneği dergisi Astrological Journal dergisinde yayınlanan harika yazısında tarihten örnekler sıralıyor ve şöyle diyor: 2025-2035 yılları arasında Plüton, önümüzdeki birkaç bin yıl boyunca son kez (güneye) doğru hareket edecek. Tarih bize, önümüzdeki dönemde bir “kurtuluşun, bir devrimin, kitlesel bir bilinç uyanışının” sadece mümkün değil, aynı zamanda muhtemel olduğunu söylüyor... Plüton Sınır Dışı olarak güneye geçtiğinde, halkın isyanlar, başkaldırılar, kaos, iç patlamalar, çöküşler ve içten dışa doğru hareket eden değişimler yoluyla ayaklandığını görüyoruz... Plüton’un güney sınırları dışına doğru hızla ilerlerken, içsel bir çöküş, isyanlar ve reform dönemine giriyoruz; belki de bilge liderler bile halkın ihtiyaçlarını dinleyecek.”

KRİPTO VE DİJİTALE DİKKAT!

İletişim gezegeni Merkür 2 Eylül akşamı saat 16:22 itibariyle Başak burcuna geçiyor. Hemen ardından Uranüs ile dik açısı etkinleşiyor ve 3 Eylül’de kesinleşiyor. Bu durum, iletişim, haberleşme, elektrik, dijital, teknoloji gibi alanlarda beklenmedik durum değişikliklerine ve kesintilerine işaret edebilecek bir durum. Zira Merkür yönetimindeki İkizler burcunda seyreden Uranüs de 6 Eylül itibariyle gerilemeye başlıyor. Bu da teknoloji alanında bazı aksamalara işaret eden bir diğer gösterge.

KRİPTO PARALAR ve DİJİTAL VARLIKLAR

Kripto paralar ve dijital varlıklar da Merkür ve Uranüs arasındaki dik açıdan nasibini alabilir. Zira bu ikisi de ticaret, alışverişler ve yeni para sistemiyle ilişkilidir. Bu alanlarda türbülanslar, piyasa çöküşleri, sert iniş çıkışlar gibi risklere karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Manipülasyon olasılığı da çok yüksek. Tam ay tutulması derecesi Bitcoin astroloji haritasının Satürn-Uranüs karşıtlığını tetikleyecek. Bu, ciddi bir stres ve satış baskısını beraberinde getirebilir. Öte yandan, transit Jüpiter Bitcoin astroloji haritasının Satürn-Uranüs derecesiyle uyumlu açı yapıyor. Bu da satışın ardından gelecek bir yükselişe işaret edebilir. Jüpiter 19 Yengeç burcunda hareket ediyor olacağından, finansal astroloji yapanların dikkatini çeken büyük türbülans derecesini tetikliyor. Kova burcunda gerilemekte olan Plüton da Sınır Dışında hareket ediyor. Bu da dijital varlıklar ve kripto paralarda sıra dışı hareketlere işaret ediyor. Kısacası, sert inişler ve ardından gelecek sert çıkışlar görebiliriz.

3 ve 5 EYLÜL’E DİKKAT!

Önceki satırlarda saydığımız faktörler, para piyasaları ve borsalar açısından çok kritik ve türbülanslı bir haftaya giriş yapmakta olacağımızı gösteriyor. Merkür-Uranüs karesinin kesinleşeceği 3 Eylül ve Mars-Jüpiter karesinin kesinleşeceği 5 Eylül özellikle dikkat çeken tarihler. Tutulma zamanları kaotiktir. Büyük riskler almaktan kaçınmak gerekir. Güneşmerkezli olarak da Merkür-Uranüs karesine doğru ilerliyoruz. Bu açı 6 Eylül’den itibaren etkili olacak ve tam kare (dik açı) 8 Eylül’de kesinleşecek.

HACKER’LARA, KESİNTİLERE DİKKAT!

Merkür ve Uranüs arasındaki dik açı, önümüzdeki günlerde hacker saldırılarına da dikkat çekiyor. Bankacılık sistemi, kurumlar, savunma sistemleri, elektrik ve elektronikle ilgili konularda saldırılar, şifre veya sistemleri çöktürmeye veya değiştirmeye yönelik girişimler olasıdır. Elektrik ve iletişim kesintileri tekrar dünya gündeminde öne çıkabilir. Farkında ve temkinli olmakta fayda var.

HUKUK SAVAŞLARI

Mars ve Jüpiter arasındaki dik açının kesinleşeceği haftanın en dikkat çeken streslerinden bir tanesi de hukuki konularda olacak. Jüpiter hukuk ve adalet konularını temsil ederken, ona dik açıda olan Mars mücadele ve savaş ile alakalıdır. Haliyle bu hafta hukuk savaşları kızışacak demektir. Tabii bunun para piyasaları ve borsalara, bankalara veya benzer kurumlara zararı olabilir.

GÜVENLİK ÖNE ÇIKIYOR!

Finansal güvenliğin yanı sıra, askeri açıdan da güvenlik konusuna dikkat çeken bir haftaya giriyoruz. Türkiye astroloji haritasının Mars dönüşünün ardından, tam da Terazi burcunda Ay-Mars kavuşumunun gerçekleştiği 26 Ağustos tarihinde önemli bir açıklama yapıldı. Savaş ve afet senaryolarına karşı Türkiye’nin yeni planı devreye girdi. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha keskin adımlar atılabilir. Bu bağlamda Nisan 2026 özellikle dikkat çekmekte. Tam da o tarihte ülkemiz astroloji haritası Koç burcunda gerçekleşecek Mars-Satürn kavuşumundan karşıt açı alacak. Bu konuyu detaylı biçimde ele aldığım videoyu izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=oHTpuBCrbG4&t=764s

FED ASTROLOJİ HARİTASI

7 Eylül’de gerçekleşecek tam ay tutulması esnasında FED astroloji haritası kadersel Ay Düğümlerinin dönüşünü yaşayacak. Bu da FED için hayati kararların ve uygulamaların devrede olacağını düşündürüyor. Haritanın ekseninde yer alan Mars-Jüpiter karşıtlığı transit Jüpiter tarafından tetiklenecek. Bu da FED-Trump kavgasının büyüyeceğini, hukuki tarafının da iyice gerileceğini gösteriyor. Tabii muhtemelen önümüzdeki yakın dönemde yaşanacak önemli gelişmelerin para piyasalarına ve borsalara sert yansımaları olacaktır.

ALTIN VE GÜMÜŞ

3 ve 4 Eylül tarihlerinde yukarı yönlü yükseliş olabilir. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, sadece altın astroloji haritasına dayalı bir öngörüdür. Gümüş astroloji haritası olumlu Jüpiter transiti alırken, tutulma derecesi de gümüş haritasının Jüpiter derecesi üzerinde çalışıyor. Gümüşte de yükseliş görebiliriz.

DÖVİZ FİYATLARI

7 Eylül’deki tam ay tutulması Jüpiter’in uyumlu açıda gerçekleşecek. Bu da ister istemez döviz fiyatlarında yükseliş ihtimalini güçlendiriyor. Rahat bir açı olduğundan, dövizin serbest bırakılması olasılığını akla getiriyor. Belki de sert değil, yumuşak ve dengeli biçimde atlatılabilecek bir yükselişten bahsediyoruz.

14 ŞUBAT’A KADAR VAKTİMİZ VAR!

Sorumluluk, engeller ve sabır gerektiren konuların yanı sıra bilgeleşme ile de ilişkilendirilen Satürn gezegeni 1 Eylül itibariyle Balık burcuna geriliyor. Bu gerilemeyle birlikte, doğum haritalarımızda Balık burcunun denk düştüğü evin astrolojik konularında tamamlamadığımız işler, mesuliyetler tekrar kapımızı çalacak ve bu durum 14 Şubat 2026’ya kadar tüm bu sorumluluklarımızı yerine getirmemizin gerekli olacağını gösteriyor.

FANATİK SALDIRILAR

Din, inançlar, kültürel konular, etnik gruplar ve tüm bu konularla ilgili mekanları temsil eden Jüpiter, askeri konular, silahlar, saldırılarla ilişkilendirilen Mars ile dik açıda ilerliyor. Bu açı 5 Eylül’de kesinleşecek. Askeri alanda önemli stresler olasıdır. NATO astroloji haritasının Mars-Jüpiter karşıtlığı, önümüzdeki günlerde etkin olacak Mars-Jüpiter karesiyle tetiklenecek. Dolayısıyla NATO’dan da askeri konular, güvenlik konuları ile ilgili sert açıklamalar ve hareketler görebiliriz. Ama astrolojik açıdan şu bir gerçek ki NATO zorlu bir süreçten geçiyor ve Rusya karşısında giderek zayıflıyor.

TURİZME SEKTE VURABİLİR

Tabii bir taraftan da Jüpiter ve Mars arasındaki olumsuz açı, saldırgan hareketlerin artması ile bağlantılı olarak dünya genelinde turizme sekte vuracak gibi gözüküyor. Zira Jüpiter uluslararası seyahatleri, özellikle uçuşları temsil eder. Mars da saldırgan ve militarist hareketlerle, kazalarla alakalıdır.

KAZALAR ARTABİLİR!

Uçaklarla ilgili sorunlar sadece Mars-Jüpiter dik açıyla değil, Merkür ve Uranüs arasındaki dik açıyla alakalıdır. Haliyle astrolojik göstergelere dayanarak uçuşlara, uçaklara dikkat dememiz gerekiyor. Yine uçaklarla, uçan cisimlerle alakalı Uranüs de gerilemeye başlıyor. Bu da bazı mekanik ve elektronik sıkıntılar yüzünden uçaklarla ilgili sorunların artabileceğini düşündürüyor. Tabii depremlerle de bağlantılı olabilir.

URANÜS GERİLEMESİ BAŞLIYOR!

Uranüs elektrikle ve elektronikle ilgili işleri, teknik, teknolojik konuları, keşifleri ve icatları temsil eder. İkizler burcundaki gerilemesi dijital sistemler, iletişim, eğitim, seyahatler, medya ve sosyal medya, yazarlar açısından streslere işaret edebilir. Hackerlar, siber saldırılar dikkat çekebilir.

TAM AY TUTULMASI

7 Eylül Pazar akşamı tam ay tutulması gerçekleşiyor. Dünya nüfusunun çoğunluğunun izleyeceği tutulma, ülkemizden de izlenebilecek. Detaylar önümüzdeki haftanın yazısında...

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

1 Eylül Pazartesi günü sorumluluklar, engeller, sabır ve bilgelik gezegeni Satürn Balık burcuna geriliyor. Akşam saatleri sağlık ve şifa açısından verimli bir enerji atmosfer, önemli konuşmalarımız için uygun bir zaman dilimi sunuyor.

2 Eylül Salı sabah saatlerinde kararsızlık çekebilir ya da yanlış kararlar almaya eğilim gösterebiliriz. İletişim gezegeni Merkür Başak burcuna geçiyor. Yapacağımız işleri iyice hesaplama ve rasyonel kararlar alma zamanlarına giriyoruz. Akşam saatleri önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, istekte bulunmak için uygun bir atmosferde olacağımızı gösteriyor.

3 Eylül Çarşamba günü abartılı çıkışlar, hırpalayıcı davranışlar, fanatik hareketler ve saldırılar gibi riskler artıyor. Para, hukuk, din ve inanç, kültürel konularda sert etkileşimlere, iletişim ve haberleşme alanında beklenmedik gelişmelere açık bir gündeyiz. Farkında olalım!

4 Eylül Perşembe sabah saatlerinde sağlığa dikkat! Hayli gergin, para ve finans piyasalarını, borsaları hareketlendiren gelişmelere, hukuksal gerginliklere ve restleşmelere, din ve inançlarla ilgili konularda çalkantı yaratacak bazı mütecaviz ve saldırgan davranışlara açık bir zaman dilimindeyiz.

5 Eylül Cuma günü para, finans, borsalar, gündelik alışverişler, ilişkiler açısından son derece dikkat edilmesi gerekiyor. Sakarlıklara, kazalara dikkat! Agresif ve sert karakterde kişilerden ve tartışmalardan uzak durmakta fayda var. Özellikle de din, inanç, kültürel konularda, eğitimle ilgili ve hukuksal konuları bağlayan konularda agresyon olasıdır.

6 Eylül Cumartesi günü Uranüs İkizler burcundaki gerilemesine başlıyor. Uranüs elektrikle ve elektronikle ilgili işleri, teknik, teknolojik konuları, keşifleri ve icatları temsil eder. İkizler burcundaki gerilemesi dijital sistemler, iletişim, eğitim, seyahatler, medya ve sosyal medya, yazarlar açısından streslere işaret edebilir.

7 Eylül Pazar günü boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor. Ay-Merkür karşıtlığının etkili olacağı gününün ilk yarısında zıtlaşmalara açık olacağız. Saat 21:08’de Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulmasının zirve noktasına varıyoruz. Dünya nüfusunun çoğunluğunun izleyeceği tutulma, ülkemizden de izlenebilecek.