Amerika, Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya gibi gelişmiş ülkeler, Türkiye’nin en zeki çocuklarını son 5 yıldır lise biter bitmez havada kapıyor. 1.5 asırlık geçmişi olan tarihi liselerden yurt dışına göç oranı 6 yıl önce yüzde 1’lerdeyken şimdi yüzde 90’lara çıktı. Ülkemizin en parlak zekalı çocuklarının LGS derecesiyle girdiği İstanbul Erkek, Galatasaray, Kabataş Erkek gibi tarihi lise mezunlarını Harvard, Stanford, Oxford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin tam burslu kabulü elbette ki, alkışı hak ediyor. Beyinlerini ve buluşlarını alıp yurt dışına giden Türk gençlerinin her biri ne yazık ki, dünya sıralamalarında ilk 100’e giren üniversitelere gidemiyor. Ne petrol, ne doğal gaz, ne de altın keşfi! Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının önündeki hassas kırılma noktası: Beyin göçü! AKLIMIZI KORUYALIM AKP’nin araştıran, sorgulayan eğitim yerine üniversite sayı artışıyla övünme teorisi 2026 YKS’de çöktü. Sınava giren 2.2 milyon adaydan 1.2 milyonunun puanı hesaplandı. 81 ilden 57’sinin nüfusundan fazla sayıda yani 974 bin genç üniversite tercihi dahi yapmadı. Sınav ve beyin göçü derken, ülke aklını kaybediyor. Dünya Bankası İnsan Sermayesi Endeksi bu konuda en doğru veriyi sağlıyor. Ülkemiz, eğitimli ve iyi yetişmiş insan sermayesinde 157 ülke içinde 53. sırada. İnsan sermayesini elinde tutup, bilimsel eğitimle yüksek iş gücüne dönüştürmeyen ülkelerin ekonomik iflası kaçınılmazdır. İktidar, ülkenin en zeki çocuklarını Türkiye’de tutmak için sonunda harekete geçti. YKS 2026 şampiyonu, Kabataş Erkek Lisesi (KL) öğrencileri Eylül Uyar, Tuğsem Bahar ve Şerif Efe Dartar’a birer Togg otomobil hediye edildi. Parasını kim ödedi? KARTAL İHL BAŞLATTI Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yüzde 77.8 oranında yerli ve milli olduğunu vurgulasa da motoru Almanya’dan, bataryası Çin’den, tasarımı İtalya’dan, şasisi İngiltere’den olan Togg’ların anahtarı YKS şampiyonu Uyar, Bahar ve Dartar’a verildi. Üniversite sınavında bu yıl 11 birinci çıktı. Kabataş, 3 öğrencisine araba verdi. Öncelikle YKS şampiyonlarına ilk kez otomobil verilmiyor. Kartal İHL’ye bağlı Kartal Eğitim Vakfı da geçen yıl YKS birincisi 2 öğrencisine Togg hediye etmişti. Bu yıl da Türkiye birincisi öğrencileri Enes Coşkun ve Mohamed İbrahim Mahmoud’a birer Togg verdi. Kartal İHL’nin başlattığı bu gelenek, YKS’de birinci çıkaran diğer okullardaki şampiyonların geçen yıl da, bu yıl da boynunu büktü. YKS 2026’da 3 birinci çıkaran Kabataş için Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) devreye girdi. SENA’NIN SUÇU NE? Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş, Cağaloğlu Anadolu, Pertevniyal, Çapa Fen ve Vefa Lisesi’nden oluşan 7 asırlık okulu bünyesine alan ASOV, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır öncülüğünde geçen yıl kuruldu. Bakan’da, İEL mezunu. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı da olan öğretmen kökenli Hanefi Alper Alkaç, ASOV’un da başkanı. Şampiyonlara otomobil dağıtılmasının perde arkasını Alkaç’a sordum: “YKS’de 11 birinci çıktı. Sadece 3 Kabataş’lıya niye araba verildi? Arabaların parası Hazine’den mi çıktı? Bir yıllık vakıf olarak, parayı nereden buldunuz? Açık öğretimden sınava giren ve 500 tam puanla şampiyon olup, tıp kazanan Denizli-Acıpayamlı Sena İlhan araba hak etmedi mi? Şanlıurfalı YKS birincisi Miraç Koşar’a niye araba yok?” diye Alkaç’a sordum, cevapladı. ASOV Başkanı Hanefi Alper Alkaç: ŞAMPİYONLARI BÖLMEYİN “Vakıf senedimiz, 7 asırlık okula bağışa izin veriyor. Mütevelli heyetimizde çok sayıda iş insanımız var. Vakfımıza 100 milyon TL bağışlandı. Arabalara Togg, sponsor olmadı. 2.4 milyon TL’den 3 araca 7.2 milyon TL ödedik. Vergisini biz verdik. Kabataş’ta, Anadolu’nun 72 ilinden çocuklarımız var. Yeni yurt da yaptırdık. Vakıf daha önce kurulsaydı, 2025 şampiyonlarına da araba alırdık. Gençler, ülkemizin geleceği. Atatürk Havalimanı’nda, dünyanın en büyük Silikon Vadisi, ‘Terminal İstanbul’ 6 Eylül’de aktif hale gelecek. Parlak beyinleri ve fikirleri bakanlığımız daima destekleyecek.” Alkaç, beyin göçünü durdurmak için ciddi atımlar atıldığını da sözlerine ekledi. Harvard ve Oxford bu gençleri, 90 bin dolar (4.3 milyon TL) bursla kapıyor. Türkiye bir otomobil vermiş çok mu? YKS 2026 şampiyonu olan ama asırlık okul mezun olmadıkları için otomobil verilmeyen İlker, Abdullah, Miraç, Doğa, Sena ve Ela’ya da MEB Yusuf Tekin birer Togg hediye etmelidir. Yerli ve milli arabalarında, “Otomobil uçar gider” diye bir şarkı tutturmak, tüm şampiyonların hakkı!