Kapalı savunmalara karşı oynamak kolay değil. Ne kadar topa sahip olursanız olun, rakip savunma arasına sızamazsanız gol pozisyonuna girmekte zorlanırsınız. Zalgiris ev sahibi olmasına rağmen riske girmedi ve ani atak planladı. İlk maçtaki farklı galibiyet tabii ki bir avantajdı Beşiktaş için ama zayıf görünümlü rakibi karşısında daha fazla ceza sahası organizasyonu bulması gerekirdi. İki kanat Cerny ve İlhan herhalde santrfor Vlahovic’in varlığını unuttular. Savunma beklerinden de gerekli katkıyı alamayan Vlahovic, böyle etkili olamaz. İtaliano’nun değerlendirmesi gereken en önemli husus bu. Gomez zamanında nasıl etkili oldu? Kanatlar ona iyi servis yapıyordu ve orta alandan dikine, etkili paslar geldikçe rakip kalecilerle karşı karşıya kalıyordu. Bu işin çözümü şu an için Orkun. Tek başına yeter mi? Tartışmaya açık bir konu. Ne olursa olsun bu takımın deplasmanlarda oynadığı kötü futbol gösterisinin artık bitmesi lazım. Sadece Dolmabahçe’de muazzam taraftar desteği ile oynayıp deplasmanda kaybolmak tam 4 sezondur bir fobi haline dönüştü. Djalo’nun komik hatası ile Oliveira golü attı. Beşiktaş turu İstanbul’da geçmişti ama deplasmanda oynanan oyun can sıktı. Çünkü daha sezon başı ve oynanacak çok maç var.