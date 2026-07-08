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Sevgili okurlarım dünkü yazımda da söz etmiştim. Ankara’daki ‘sıkıyönetim’ olayı hemen herkesin düzenini bozdu.

Çok sayıda kamu görevlisi idari izne çıkarılırken iş yerleri kepenk indirdi, bazı cadde ve sokaklar yaya geçişlerine bile kapatıldı.

Başkentte her yer 56 bin polisin kuşatması altında. Dünden başlayarak kırmızı alanlarda yayaların geçmesi de yasaklandı.

Şimdi yol kenarlarında çok sayıda kamyon bekletiliyor. Yani araç trafiği onlarla da kesilecekmiş.

Trump gidinceye kadar bu önlemlerin artacağı daha önce duyurulmuştu.

Bu durumda benim de dün evden gazeteye gelmem mümkün olmadı...

Hiçbir arkadaş gelemedi.

Ve sonuç olarak dünkü yazımda belirttiğim gibi, bugünkü yazımı ne yazık ki yazamadım. Yarın ne olacağını şimdiden bilemiyorum.

Bu aksi rastlantı nedeniyle sizlerden çok özür diliyorum.

Ankara en kısa zamanda boşalacak, biz bize kalacağız ve yeniden birlikte olacağız.