Plaza politik çırpınıyor!

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Özgür Özel, önceki gün Zonguldak’a gitti. Bir bankın üzerine çıktı. Zonguldaklılar onu “Bir ışık yak... Sonuna kadar seninleyiz” diye umutla kucakladılar.

Vatandaş:

Plaza politikacısının, “inanılmaz, güvenilmez, yalancı, koltuk sevici, yandaş kayırıcı, benmerkezci” olduğunu geç de olsa kavradı. Bu yüzden bir bankın üzerine çıkıp “dürüstçe seslenen politikacı kişiliğine” ihtiyaç doğdu.

Sıradan bir bank!

Süslü plazayı ezdi.

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Ben hatırlıyorum:

Ülkemizde “parti genel merkez için ilk plaza binası” yaptıran AKP oldu. AKP, 2001 yılında kuruldu. Kenar semtlerde çok sıradan, alçakgönüllü, sade, abartısız binalarda kira ödeyerek oturuyorlardı. 2002’de iktidar oldular. 2006 yılına gelindi. Gariban partisi AKP, Ankara’da kendine bir Plaza Genel Merkez binası yaptırmaya karar verdi.

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Çizildi planlar.

Ak tasarımlar!

AKP Genel Merkez Plazası, hızla tamamlandı. 2008 yılında açılışı yapıldı. Halktan, “garip-guraba-fakir- fukara” avuntusu ile oy almış AKP, böylece camdan ışıklı plaza partisi oldu! O günden beri halktan koptukça koptu.

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Ben yine hatırlıyorum:

O yılların CHP üst yöneticileri, AKP plazasına hayran kalmış olmalılar. CHP, nerdeyse 50 yıldır Ankara’da Balgat semtinde tarihi binayı genel merkez yapmıştı. AKP’nin plazaya geçmesinden hemen sonra CHP de “Camdan Plaza Genel Merkez yaptırma” kararı aldı.

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Çizildi projeler.

Kıskanç tasarımlar.

Cam cepheli, çok katlı, süslü girişli, yanardönerli CHP plazası 2012 yılında tamamlandı. Benim düşünceme göre, bugün CHP içinden çıkan ve “cerahatli oldukları için etkin pişmanlık sandalyesine oturtturularak itirafçı yapılan” belediye başkanları, milletvekilleri plaza partisi olunca CHP’ye kolayca sızdılar, sızdırıldılar. Plaza öykünmesi CHP’ye siyasi cerahat soktu.

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Parti plazaları!

Çok katlı, çok sayıda genel başkan yardımcısı için geniş odalar, politika kurulları, hukuk birimleri, medya ekipleri, sosyal medya birlikleri, televizyon stüdyoları, çağırı merkezleri, veri analiz ekipleri, fiber ağ altyapısı, video konferans odaları, büyük büyük toplantı salonları ile ne oldum delisi kesildiler.

Sonu acı geldi:

Bir kaba saba bank!

Süslü 2 plazanın!

Karizmasını çizdi.

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Tayyip Erdoğan, parti genel merkezine gittiğinde plazada oturuyor. CHP’nin plazasına da “butlan kaldıracıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nu” oturttu. Plazada oturan Tayyip Erdoğan ile plaza politik Kemal Kılıçdaroğlu da halkın içine çıkamıyorlar. Plaza’dan polis görüntüleri ile uzaklaştırılan Özgür Özel, ülkenin her kentinde beyaz kolalı gömleğiyle bank üstüne çıkınca halk etrafında halka oluyor.

Plaza politik çırpınıyor!

PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN

Beton tabut kentler!

Özgür Özel, Zonguldak’ da halka; “kentin yıllar içinde nasıl küçüldüğünü ve sağlıklı büyüme, gelişmeden nasıl koptuğunu” anlattı: Zonguldaklı kentini bırakıp göç etti. Nüfus azaldı. Kentin 4 büyük işletmesinden ikisi kapandı. Şehir küçüldü. Çok dükkan kepenk indirdi. Şehrin emekli sayısı, çalışanlarını geçti. Bütün bunlar AKP’nin iktidarı döneminde oldu. Bütün şehirlerimiz, “inşaat rantıyla partili zengin yaratılıp” betondan tabut kentlere AKP döneminde döndüler. Özgür Özel, halka iktidara geldiklerinde “nasıl sağlıklı büyüyen bir kentleşme modeli planladıklarını”da anlatmalı.