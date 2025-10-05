Derbi maçlarında hiçbir zaman kazanan önceden belli olmaz. Bu klasik cümledir ama bu tip maçlarda belli şeyleri yapıp, belli şeyleri yapmayacaksın. Galatasaray öyle ya da böyle, yorgun da olsa eksik de olsa çok tehlikeli bir takım. Ceza sahasına yakın yerde riskli oynar, kalecin de takım arkadaşına öyle pas atarsa golü yersin.

Beşiktaş takımı kadro olarak iyi değil. Böyle bir Galatasaray’ı yakalamışsın, üç gün önce sarı- kırmızılıların Liverpool’a yaptığı gibi onu bozacaksın. Galatasaray, Liverpool’u önce bozdu sonra yendi. Senin eline fırsat geldi. Golü attın, rakip on kişi kaldı, zaten yorgun ve bundan faydalanamadın. Demek ki iyi takım değilsin. Orkun diye bir oyuncu aldı Beşiktaş. Uçak kaldırdı, stadyumu doldurdu. Nerede Orkun ne yapıyor? Maç mı kazandırıyor Beşiktaş’a? Rafa ne yaparsa yine o oluyor. Ona da çok güzel fırsat geldi, atamadı.

Sanchez’in atılma pozisyonu ve kırmızı kart doğru. Peki bu dakikada atılması doğru mu? Bence yanlıştı. 11’e 10 oynamak başka, 11’e 11 oynamak başka. Çünkü süre çok fazla. Maçı 2-0 bile olsa çevirebilirsin üstelik arkanda da kaleci var. Golü atacağı da garanti değil. Zaten Türkiye’de enteresan bir olay var. On kişi kalan takım bozulmuyor, 11 kişi oynayan bozuluyor. Kaliteli takımlara karşı bir yakalan bakalım böyle ne olacak? Seni paramparça yaparlar.

Yasin Kol, çok kaliteli bir hakem değil, gördüğünü çalmaya çalışıyor. Vasat bir hakem. Birkaç avantajı kesti, orada büyük hata yaptı. Onu çok zorlayacak pozisyon da olmadı. Galatasaray-Fenerbahçe maçları hakemleri çok zorlar. Beşiktaş derbileri zaten daha rahat geçer hakemler için.

Icardi 83’te oyuna giriyor. Osimhen çıkarken mutsuz, Icardi girerken çok daha mutsuz. Suratından düşen bin parça. Sözleşmesi bitiyor ve oynamak istiyor. Kafası bozuk ama aynaya bakacak.

Dün akşam puan kazanan takım Galatasaray’dı. Eğer Beşiktaş on kişi kalan Galatasaray’ı yenemiyorsa ben büyük takımım demesin.