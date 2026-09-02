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Tamam hepimiz filtre kullanıyoruz.

Biraz rengimizle, biraz kilomuzla oynuyoruz.

Bazen cildimizdeki pürüzleri azaltıyor, sağımızı solumuzu düzeltiyoruz.

Tamam kimimiz abartıyor, tanınmaz hale de gelebiliyor.

Ama kimse bir Sevim Emre değil.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre…

1963 yılında bir güzellik yarışmasına katılıyor.

Birinci seçiliyor, Allah var güzel kadın…

Sonra oyunculuk kariyeri başlıyor, ünlü şarkıcı Orhan Gencebay ile aşk yaşamaya başlayınca mesleğe veda ediyor.

Ama mesleğe veda ediyor diye, popüler değil demiyoruz.

Her dönem göz önünde. Her dönem şık ve bakımlı.

Fakat hayat tabii ki, yıllar geçiyor, geçerken bazılarına iyi davransa da yaş almanın önüne geçmek mümkün değil.

Sevim Emre güzel yaş aldı.

Ancak şu Instagram filtresini keşfettiğinden beri Ajda’nın doktoruna taş çıkartıyor.

80 yaşındaki Emre’nin filtreli bir fotoğrafı düştü önüme.

Yok canım, biri şaka yapıyor olmalı dedim.

Bu o değil ki.

Benim kafayı Kendall Jenner’a yerleştirmek gibi.

Sevim Emre Sevim Emre değil.

Üzerinde gayet seksi bir bikini. Kusursuz vücut hatları… Onu da geçtim inanılmaz bir yüz.

Onu seven ünlüler, “Güzeller güzeli Sevim ablam nazar değmesin sana” diye yorumlar yazdı.

Ama beni asıl şaşırtan Sevim Emre’nin o paylaşımlara verdiği cevap:

“Akıllarını yapay zekayla bozmuşlar. Hiç işim olmaz, rabbim cömert davranmış, şükürler olsun.”

Zinhar kabul etmiyor filtreyi, yapay zekayı.

Hatta bir mesajında şöyle diyor: ''Bütün boş konuşanlara benim cevabım. Meyve veren ağaç taşlanır çünkü biz kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de olamadıkları yerde ve sevgi dolu gönüllerdeyiz. Gönül dostlarımıza gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum.''

Rabbim cömert davranmışsa diyecek bir şey yok.

Ne diyeyim Rabbim, sen konuyu biliyorsun.

OKU DA BÜYÜ: Bu haftanın kitap önerisi Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan ‘Başka Bir Yaşam’…Bağlanma biçimlerimizden mizacımıza, çocukluğumuzda kök salan temel inançlara kadarki örüntülerin nereden geldiğini anlamak için şahane bir kitap.