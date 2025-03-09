Yaşam pahalılığı o denli hat safhayı ulaştı ki vatandaş artık pazara çıkmaya korkar oldu. Ramazan ayının gelmesini adeta fırsata çeviren bazı marketler ise neredeyse her gün fiyat değiştiriyor. Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, il ve ilçe belediyelerinin yaptığı denetimlerle bir parça vatandaşın cebindeki paraya göz dikenler hakkında gerekli işlemler yapılsa da enflasyon ile mücadelenin etkin olarak sağlanamaması nedeniyle fiyatlar her geçen gün yukarı tırmanmaya devam ediyor.

Dört kişilik bir ailenin iftar ve sahur sofralarında hiçbir özel ürün olmaksızın en mütevazi bir sofranın kaç paraya kurulabileceğini ve fiyat etiketlerinde dikkat edilmesi gerekenleri gelin birlikte inceleyelim.

Cumartesi Pazarı

Dün yine her hafta sonu olduğu üzere semt pazarına gittim. Bu sefer geçen haftalara nazaran pazar kalabalık ancak tezgahlardan doğru düzgün alışveriş yapabilen yoktu. Kırmızı biberin kilosu 100, patlıcan 140, limon 50, mantar 140, kabak 100, kereviz 50, salatalık 100, kuru soğan 40, patates 33 liradan; peynir 320, zeytin 230, otuzlu yumurta 220 liradan satılıyordu.

Akabinde üç harfliler olarak bilinen bir markete gittim ve fiyatlar yine enteresan; pirinç 2,5 kg 172,50 lira, tereyağ 429, 5 litre ayçiçek yağı 305, 5 kg un 99,75, yeşil mercimek 59,75 ve nohut 51,75 lira; kasapta ise kıyma 730, kuşbaşının kilosu 750 liraya çıkmıştı.

4 kişilik bir ailenin en mütevazi iftar sofrasında bir kg patlıcan, yarım kg kıyma kullanması halinde çorbası, salatası ve iki pide ile iftar sofrasının kurulması 770 lirayı; sahurda ise sadece peynir, zeytin, çay, yumurta, ekmek, domates ve salatalık yenilmesi halinde 250 lira civarında bir sofranın kurulması mümkün.

Mutfağın Bütçesi 29.580 lira

Ortalama olarak yarım kilo bir et kullanmak suretiyle hazırlanacak iftar sofrasında çorba ve salata dahil edilerek; kahvaltı yapılarak hazırlanacak sahurun vatandaşa maliyeti günlük 1.020 lira civarında.

Bu yıl Ramazan ayının 29 gün çekmesi nedeniyle 1.020 x 29 = 29.580 lira gibi bir mutfak bütçesi ile karşı karşıya kalınması mümkün.

Fiyat Etiketlerini Kontrol Edin

Son zamanlarda sıkça fiyat etiketlerinde gerçekleştirilen değişiklikler ile bazı işletmeler haksız kazanç elde etme yoluna gidebiliyorlar. Tüketici olarak bize düşen ise malın etiketini kontrol ederek ürünü satın almamız ve bir problemle karşılaşılması halinde ise bu durumu Ticaret Bakanlığı’nın ALO 175 tüketici danışma hattına bildirmek.

Bir malın fiyat etiketinde;