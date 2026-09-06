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2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Kitabın ortasından konuşmak gerekirse, programın temel mottosunu şöyle özetleyebiliriz:

“Her yıl, önceki yıldan daha iyi olacak.”

Bu paradigmayı daha önceki OVP’lerde de gördük.

Ama artık mutat hâle geldi.

Sürekli yarınların bugünden daha iyi olacağını iddia etmek...

Bu yüzden yazının başlığını “Romantik Orta Vadeli Program” koydum.

*

Birkaç önemli noktanın altını çizmekte fayda var.

13 Ağustos’ta Merkez Bankası tarafından yılın üçüncü Enflasyon Raporu yayımlandı.

2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak açıklandı.

2027 ve 2028 için ise sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 9 denildi.

Aradan sadece 24 gün geçti.

Bir ay bile dolmadı.

OVP’de 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4’e, 2027 hedefi yüzde 21’e, 2028 hedefi ise yüzde 13,5’e yükseltildi.

Yahu...

Enflasyonla mücadelenin doğrudan muhatabı olan Merkez Bankası 24 günde yanılır mı?

Nasıl bir hesap yaptınız?

Sizin öngörünüzün raf ömrü 24 gün mü?

Cevdet Bey OVP’yi açıklarken masada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da vardı.

Ne hissediyordu acaba?

Ben buradan söyleyeyim:

Yüzde 28,4 de tutmayacak.

Bu hedefin tutması için kalan dört ayda aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,27 civarında gerçekleşmesi gerekiyor.

Gerçekten inanıyor musunuz?

*

OVP’de en çok ilgimi çeken konuya geleyim.

FAİZ.

Bütçeden ilk yedi ayda ödenen 1,8 trilyon lira faiz var.

Eylül-Kasım dönemi borçlanma stratejisi açıklandı.

Sadece eylül ayında 279 milyar lira faiz ödenecek.

Ana paranın 4,4 katı!

Bütçe resmen faiz bütçesine dönmüşken, OVP’de faiz ödemeleriyle ilgili hiçbir açıklama yapılmaz mı?

Sayın Cevdet Yılmaz...

Sayın Mehmet Şimşek...

Faiz ödemeleriyle ilgili tek kelime etmedi.

Sonra?

Bütçede tasarruf...

Falan filan.

Araç kiralamaları azalmış.

Kırtasiye giderleri azalmışmış...

Bütçede tasarruftan anlaşılan bundan ibaret.

Can alıcı konulara aman dokunmayın!

*

Sayın Cumhurbaşkanı bu yılı “reform yılı” ilan etti.

Peki OVP’de siz hangi reformun bu yıl yapılacağını duydunuz?

Kamu personeli reformu?

Yok!

Mali kural?

Yok!

Vergi reformu?

Yok!

Sosyal güvenlik reformu?

Yok!

Ne var peki?

İyi niyet beyanları dışında...

Her yılın bir öncekinden daha güzel olacağını söyleyen hedefler dışında...

Allah aşkına ne açıklandı?

*

“Sivil toplum örgütlerinin ve reel sektörün görüşlerini aldık, OVP’yi o eksende hazırladık” deniliyor.

Gerçekten sanayicinin enflasyon tahmini bu mu?

Reel sektörün beklentisi bu mu?

Nasıl bir görüş alma yöntemi, anlayabilen var mı?

OVP acaba bir fırsat olabilir mi diye düşünmedim değil.

Ancak gördüm ki...

Maalesef eski tas, eski hamam.

Ambalajlı cümlelerle her yılın bir öncekinden daha iyi olacağını söylemekle olmuyor bu işler.

Her olumsuzluğu küresel risklere ihale etmekle de olmuyor.

Ekonomi yönetimi yine sınıfta kaldı.

*

Ve son olarak...

Açıklanan OVP üç yıllık değil mi?

2027-2029 dönemi.

Yahu bir üç yılı görelim değil mi?

Her yıl üç yıllık OVP mi olur?

Her eylül ayında OVP açıklıyoruz.

Ama adı üç yıllık!

Madem her yıl yeniden açıklayacaksınız, bir yıllık açıklayın.

Yok, üç yıllık açıklıyorsanız...

O zaman bırakın bir üç yılı görelim.

Hedefler ne ölçüde tutmuş?

Hangisi şaşmış?

Hangisi gerçekleşmiş?

Sonra notumuzu verelim.

Ancak hakikat şu ki...

24 günlük öngörüsü bile olmayan bir Merkez Bankası varken, üç yıllık öngörü beklemek de haksızlık olur.

Kabul ediyorum.

Ben burada artık susayım.

Emekli konuşsun.

İşçi konuşsun.

Esnaf konuşsun.

Sanayici konuşsun.

Memnun musunuz OVP’den?