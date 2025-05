Maçın içinde değişik olaylar izledik ilk devre. Piatek’in penaltısını Livakovic kurtardı. Fenerbahçe yavaştı ve kötü oynuyordu. Oyuncuların konsantrasyonu yüksek değildi. Diego Carlos ve Talisca ikinci sarı kartı her an görebilirlerdi hem de birkaç dakika içinde. Hakem böyle değerlendirmedi. Esas olay Talisca ve Tadic arasındaki tartışmadaydı. Talisca istediği pası alamayınca, Tadic’e el kol hareketi yapmıştı. Tadic onun üstüne yürürken arkadaşları kendisini zor tuttu. Hakemden yine tık yoktu. Küçük bir uyarıyla geçiştirmişti yaşananları. Tadic ve Talisca asırlık bir çınarda forma giydiklerinin farkında olmalılar. Böyle tartışmalar amatör küme maçlarında bile olmuyor artık.



Mert Müldür’ün golüyle ilk devre iyi olmayan oyununa rağmen galibiyetle soyunma odasına gitmişti Fenerbahçe. Orta sahada İsmail 8 numara gibi oynayınca ve Amrabat savunmaya gelip top dağıtma işine girince, Fred tek başına bir şey yapamıyor. Orta sahada üretim düşer ve gol pozisyonuna girmekte zorlanırsınız. Neredeyse her Başakşehir atağında faullü oynayan Diego Carlos, takıma hiç alışamamış gibi. Sarı kartı olduğu için oyundan çıkartılması doğru karardı.



VAR’ın davet edip, “Pozisyonda sıkıntı var” demesi kesinlikle karar değişecek diye bir durum ortaya çıkarmaz. Dün akşam hakem penaltı için pozisyonu izledi ve “Hayır benim kararım doğru, penaltı değil” dedi. Bence net penaltıydı. Çünkü topun kaleye gidişi elle müdahale ile engellenmişti.



Maçta sinirler gerilebilir derken, Skriniar ikinci golü atınca ortam sakinleşti. En-Nesyri attığı golle kafa toplarındaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Başakşehir adına Ömer Faruk tam bir teselli golü attı. Uzatmalarda Oğuz perdeyi kapattı.



Hafta içinde üst düzey Avrupa kupası maçlarını izledikten sonra bizim lig maçları hiç çekilmiyor. Dün akşam kalite yerlerdeydi. Goller dışında taraftarları futbol adına heyecanlandıracak hiçbir şey olmadı. Bizim lig gerçekten çok yavaş. Buraya gelen yabancılarda bu yavaşlığa hemen ayak uyduruyorlar. Bu problem nasıl çözülecek bilmiyorum...