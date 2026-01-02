2026 yılında Türkiye’yi ve dünyayı neler bekliyor? -4-

Yeni yıldan itibaren sağlık sorunlarında artış görünüyor. Özellikle de kafa bölgesindeki rahatsızlıklara dikkat edilmeli. Yeni salgın hastalıklar oluşabilir.

2026 yılından itibaren Koç burcunda seyredecek Satürn ve Neptün, İkizler burcunda seyredecek Uranüs şu rahatsızlıkların artacağını düşündürüyor:

Kafa, beyin, yüz, gözler, sinir merkezi, sinirler. Ateşli hastalıklar, öfkeye bağlı rahatsızlıklar, iltihaplanma, kozmetiklerin uygunsuz kullanımına bağlı yüz problemleri, zayıflama iğnelerine bağlı görme ve benzeri sorunlar, beyinle ilgili rahatsızlıklar, zihinsel rahatsızlıklar, sinir hastalıkları, vertigo, epilepsi, katarakt, nefes problemleri, bronşlarla ilgili sorunlar, romatizma, tüberküloz gibi rahatsızlıklar önümüzdeki yıllarda artış gösterebilir.

Kafa bölgesindeki rahatsızlıkların artacağı önümüzdeki süreçte beyin, yüz, göz bölgesine yönelik tıp alanında önemli gelişmeler kaydedilebilir. Nöroloji alanının da gelişmesi beklenebilir.

Kritik tarihlere ve ilaçlara dikkat

Kiron’un Koç burcunda gerileme yaptığı bazı dönemler Satürn ve Neptün’ün Koç burcundaki gerilemesiyle çakışıyor. 18 Eylül-6 Aralık arasında kafa, yüz, beyin bölgesiyle ilgili konularda rahatsızlıklar artabilir; bu bölgelerle ilgili tedavilerde, operasyonlarda sıkıntılar olabilir. Farkında ve temkinli olmakta, iyice araştırma yapılmadan büyük riskler alınmamasında fayda vardır. Küçükbaş hayvanlarla ilgili hastalıklara bağlı olarak salgınlar oluşabilir.

Satürn-Neptün kavuşumu veya uyumsuz açılarında alkol ve bağımlılık yaratan maddelere ilgi artabileceği gibi, bu alanda sahtecilik de artabilir. Alkol satışında yapılan sahteciliğin yanı sıra, Neptün tarafından temsil edilen ilaçlar ve ilaç sanayiinde de yozlaşma, yolsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda özellikle 2026 yılı ilkbahar ayları dikkat çekmektedir. Zayıflama iğneleri veya bu alanda kullanılan ilaçlarla bağlantılı sağlık sorunları artabilir.

Kalp ve dolaşım sıkıntı yaratabilir

Aslan ve Kova burçlarında gerçekleşecek güneş ve ay tutulmaları, Yeniay ve dolunayların bazılarının Plüton ile de hizalanacak olması, kalp ve dolaşımla ilgili sorunlara da dikkat çekmektedir. Güneş’in maksimum sürecinden geçmekteyiz ve araştırmalar böylesi dönemlerde kalp krizlerinin arttığını göstermektedir.

Depresyon artabilir

2026 ve 2027 yıllarında Satürn ve Neptün yakın derecelerde seyredecekler ve 2026 Şubat’ında tam kavuşum yapacaklar. Bu, hayallerin ve ideallerin dengelenmesinde sorun yaşanan bir dönemdir.

Gerçekçi hayaller ve idealler peşinde olanlar bunları gerçekleştirme şansı bulurken, fazla hayalci veya idealist olan kişiler hayal kırıklığı yaşayabilir. Böylesi bazı kişilerin psikolojisi bozulabilir. Depresyon ve çözülmeler, korku ve endişeler, umutsuzluk ve hayal kırıklıkları yaşayabilirler.

Satürn depresyonun gezegenidir. Neptün de nedensiz endişeleri ve korkuları temsil eder. Koç burcu gençlerle de ilişkili olduğu için, gençlerde de daha fazla depresyon vakası görebiliriz.

Gençlerimizin gündelik hayatındaki gelişmeleri iyi takip etmemiz, ön belirtilerini gördüğümüz durumlarda erken müdahale edebilmemiz açısından önemli olacak.

Ayrıca Koç burcu kapsamında yer alan askerler, polisler, sporcular ve güvenlik sektöründe olanlar da psikolojilerini iyi korumalılar.

Yüz bölgesi şifa bulacak

Kafa ve yüz bölgesiyle ilgili tıp alanında gelişmeler olacaktır. Özellikle gözler ve beyinle ilgili cerrahi alanda yeni gelişmeler beklenebilir. Fizik terapisti tarzındaki kişilerin özellikle daha fazla başarı elde etmesi mümkün olabilir. Yine nöropatlar, bitki uzmanları, spiritüalistler, yaratıcılık ve ilham isteyen işlerde çalışanlar bu dönemde kendilerini daha fazla geliştirebilirler. Yaşam koçluğu gibi işlerle uğraşanların da kendi alanlarında bazı şeyleri geliştirmesi ve yeni birtakım sistemler ortaya koyması mümkündür.

Su kaynaklarını iyi koruyalım

2026’da ağır hareket eden gezegenler ateş ve hava elementi burçlara geçiyor. Toprak ve su elementinde ağır hareket eden gezegen olmayacak. 2027 yılının ikinci yarısında Jüpiter toprak elementi burçlardan biri olan Başak burcuna geçiyor. 2028 yılında Satürn Boğa burcuna geçiyor. Fakat su elementi burçlara geçiş yine olmayacak. Bu neyin işaretçisi? Bu, eksik kalacak şeyin su olacağını gösteriyor. Bu yüzden önümüzdeki yıldan itibaren toprak ürünlerine mutlaka önem verelim, ama SUYA ÇOK ÖNEM VERELİM! Su sıkıntısı fazla uzakta değil. Tabii su sıkıntısı, su fiyatlarına da yansıyacak, fiyatları yükseltecektir

Gıda krizi olabilir

Dünya ikliminde de şimdi güneş minimumuna gideceğiz, şu an maksimumundayız. Güneş minimum dönemlerinde şiddetli fırtınlar gibi iklim krizleri yaşanabilir. Bu krizler ekonomiyi bozar.

Tarım ve ziraat iklim krizinden olumsuz etkilenir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, 2028 yılının ikinci yarısından itibaren 2029-2030’larda bütün dünya gıda krizi yaşayabilir.

Bu yılın başarılı sektörleri

2026 yılı genelinde iletişim, eğitim, sosyal medya, medya ve yayıncılık, turizm ve seyahat, yazarlık, yazılım sektörü, satış ve pazarlama, hakla ilişkiler, astroloji, reklamcılık, yorumculuk, röportajcılık, muhabirlik, kuryelik, nakliye, gazetecilik, kütüphanecilik ve arşivcilik, dil bilim, nörobilim alanlarında ilgi ve uygulamada başarı görebiliriz.

Zorlanacak sektörler

2025’te askerler, polisler, koruma ve güvenlik sektöründe olanlar, itfaiyeciler, ısı ve enerji sektöründe olanlar, metal işlerinde olanlar, berberler ve kuaförler, dişçiler, kasaplar daha aktif ve zorlu bir yıl geçirebilirler.